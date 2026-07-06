Dans les années 1940, le renouveau de Cape Cod était à la mode. Voici ce qui s’est passé

En traversant les villes côtières de la Nouvelle-Angleterre, vous verrez des manoirs, des petites maisons et tout le reste. L’un des styles de maison classiques que vous pourriez trouver est le Cape Cod. La maison originale de style Cape Cod est une structure plus petite axée sur la simplicité et la symétrie, avec une porte au centre de la maison, un toit raide avec une pente profonde qui permet à la neige de glisser, une cheminée centrale et un seul étage d’espace de vie (bien qu’il existe des cas où un petit escalier mène à un grenier ou à une chambre).

Les premières maisons de Cape Cod ont été construites dans les années 1700. Dans les années 1920, cette architecture simpliste a connu un renouveau intéressant lorsqu’elle a commencé à apparaître dans les catalogues et magazines de constructeurs d’habitations. Cela est dû en partie au fait qu’à cette époque, un architecte basé à Boston, Royal Barry Wills, a entrepris de réorganiser le style Cape original. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les versions modernisées de Cape Cods étaient vendues comme options de logement abordables pour les anciens combattants qui revenaient de la guerre, ainsi que pour les personnes cherchant à acheter leur première maison.

Un renouveau de Cape Cod reprend le modèle d’un Cape Cod classique et s’appuie sur le plan d’étage en ajoutant plus d’espace de vie à la maison. Au lieu de rester une habitation à un seul étage, la renaissance ajoute de l’espace utilisable à l’étage en ajoutant des lucarnes qui vous donnent plus d’espace. Les chambres et les salles de bains peuvent être déplacées à l’étage, offrant ainsi aux propriétaires plus d’espace en bas. Au lieu de laisser la cheminée au centre de la maison, le nouvel aménagement la déplace souvent sur le côté de la maison et permet un plus grand espace de vie au premier étage, avec l’option d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine à aire ouverte.