Dans les années 1940, le renouveau de Cape Cod était à la mode. Voici ce qui s’est passé

En traversant les villes côtières de la Nouvelle-Angleterre, vous verrez des manoirs, des petites maisons et tout le reste. L’un des styles de maison classiques que vous pourriez trouver est le Cape Cod. La maison originale de style Cape Cod est une structure plus petite axée sur la simplicité et la symétrie, avec une porte au centre de la maison, un toit raide avec une pente profonde qui permet à la neige de glisser, une cheminée centrale et un seul étage d’espace de vie (bien qu’il existe des cas où un petit escalier mène à un grenier ou à une chambre).
Les premières maisons de Cape Cod ont été construites dans les années 1700. Dans les années 1920, cette architecture simpliste a connu un renouveau intéressant lorsqu’elle a commencé à apparaître dans les catalogues et magazines de constructeurs d’habitations. Cela est dû en partie au fait qu’à cette époque, un architecte basé à Boston, Royal Barry Wills, a entrepris de réorganiser le style Cape original. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les versions modernisées de Cape Cods étaient vendues comme options de logement abordables pour les anciens combattants qui revenaient de la guerre, ainsi que pour les personnes cherchant à acheter leur première maison.
Un renouveau de Cape Cod reprend le modèle d’un Cape Cod classique et s’appuie sur le plan d’étage en ajoutant plus d’espace de vie à la maison. Au lieu de rester une habitation à un seul étage, la renaissance ajoute de l’espace utilisable à l’étage en ajoutant des lucarnes qui vous donnent plus d’espace. Les chambres et les salles de bains peuvent être déplacées à l’étage, offrant ainsi aux propriétaires plus d’espace en bas. Au lieu de laisser la cheminée au centre de la maison, le nouvel aménagement la déplace souvent sur le côté de la maison et permet un plus grand espace de vie au premier étage, avec l’option d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine à aire ouverte.
Qu’est-ce que les maisons modernes de Cape Cod ont à offrir d’autre
Le Cape Cod moderne est beaucoup plus grand que la conception originale du début des années 1700 et, grâce à l’époque de la renaissance, il donne souvent l’impression d’être une maison complètement différente à l’intérieur. Aujourd’hui, ces maisons sont beaucoup plus grandes et offrent davantage de commodités modernes que recherchent les acheteurs. Dans les maisons Cape Cod Revival, les fenêtres sont plus grandes pour laisser entrer plus de lumière naturelle et ont souvent également des porches comme ajout extérieur. Pour étendre l’espace de vie et de stockage, certaines maisons disposent d’une aile attenante ou même d’un garage. La plupart des maisons d’origine étaient si simples qu’elles utilisaient des bardeaux inachevés sur les côtés. Même si les maisons modernes restent relativement simples à l’extérieur, elles présentent souvent plus de couleurs. Et pour apporter une ambiance côtière à une maison moderne de Cape Cod, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de nuances de peinture qui fonctionneront.
Même avec des améliorations modernes, Cape Cods reste l’une des options de logement les plus abordables et est donc attrayante pour les nouveaux propriétaires. Les acheteurs de maisons neuves ne sont cependant pas les seuls à être attirés par ces maisons, car elles peuvent également constituer une excellente option pour les retraités qui cherchent à réduire leur taille. Avec sa simplicité et son esthétique intemporelle, le Cape Cod Revival reste un style de maison classique très demandé par les acheteurs et les locataires.