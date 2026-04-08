Les différences peu connues entre les rues, les routes, les avenues et plus encore

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les routes portent ces noms et pourquoi les noms semblent si aléatoires ? L’itinéraire vers la ville depuis chez moi dans les montagnes comprend une « voie », deux « pentes » pour descendre la montagne, deux « routes », une « autoroute » à deux voies et une « route ». Parfois, je me retrouve sur « Redwood Circle », qui, autant que je sache, est une route parfaitement droite. D’autres routes de ma ville sont désignées « avenue », « boulevard » et « croissant », et n’oublions pas l’« autoroute » qui traverse le centre du comté.

«C’est un sujet passionnant», déclare Reetie Lubana, qui travaille en étroite collaboration avec des architectes, des ingénieurs et des équipes d’infrastructure sur des projets urbains. « La dénomination des routes est quelque chose que les gens voient tous les jours mais remettent rarement en question. » Peut-être n’avez-vous jamais pensé aux noms de routes auparavant, ou peut-être y avez-vous pensé. Quoi qu’il en soit, Lubana et le consultant britannique en transport Michael Okubajo sont ici pour expliquer l’histoire et la logique derrière les noms de routes, également connus sous le nom d’odonymes.

Origines historiques des conventions de dénomination des routes

L’histoire des noms de routes dans les pays d’Amérique du Nord reflète le fait qu’ils étaient autrefois des colonies. « Les conventions de dénomination des routes proviennent en grande partie de traditions de planification européennes plus anciennes, en particulier dans des villes comme Paris et Londres », explique Lubana. « À l’origine, les termes signifiaient en réalité quelque chose de très spécifique : les « rues » étaient des voies urbaines pavées, les « avenues » étaient des approches plus formelles, souvent bordées d’arbres, et les « boulevards » étaient construits sur d’anciens murs de la ville et conçus pour être larges et proéminents. «

Les noms de routes peuvent également avoir une signification géographique et culturelle locale. Les routes des régions hispanophones, par exemple, peuvent être désignées « calle », qui signifie « rue » en espagnol, « camino », qui signifie « chemin », ou « paseo », qui est une petite voie piétonne. Au Québec francophone, « camino » devient « chemin », et une route urbaine qui longe un terrain montagneux n’est pas une pente mais un « c ».ôte.»

Types courants de routes

Si vous parcourez une liste d’odonymes d’une ville nord-américaine, vous serez étonné de la variété des désignations. Il y en a trop pour les énumérer, mais en voici quelques-uns courants que vous trouverez dans presque toutes les villes :

Route – Il s’agit d’un terme par défaut qui peut s’appliquer à toute voie pavée. Une route peut être n’importe quoi, depuis une petite artère résidentielle jusqu’à une grande artère urbaine.

– Il s’agit d’un terme par défaut qui peut s’appliquer à toute voie pavée. Une route peut être n’importe quoi, depuis une petite artère résidentielle jusqu’à une grande artère urbaine. Rue – Selon Lubana, une « rue » est un type de route urbaine généralement axée sur les piétons et reliée aux bâtiments. Main Street en est un exemple évident.

– Selon Lubana, une « rue » est un type de route urbaine généralement axée sur les piétons et reliée aux bâtiments. Main Street en est un exemple évident. Rue – « Une « avenue » a tendance à supporter plus de trafic ou à être conçue en tenant compte de l’échelle et de la présence visuelle », explique Lubana. Pensez à la 7e Avenue à New York. Curieusement, l’une des principales artères de Toronto, en Ontario, s’appelle Avenue Road. Est-ce que cela en fait une avenue ou une route ? Personne ne le sait.

– « Une « avenue » a tendance à supporter plus de trafic ou à être conçue en tenant compte de l’échelle et de la présence visuelle », explique Lubana. Pensez à la 7e Avenue à New York. Curieusement, l’une des principales artères de Toronto, en Ontario, s’appelle Avenue Road. Est-ce que cela en fait une avenue ou une route ? Personne ne le sait. Boulevard – Un « boulevard » est similaire à une avenue dans sa portée et sa finalité, mais la principale différence entre eux est qu’un boulevard a un terre-plein, souvent aménagé, alors qu’une avenue n’en a pas. Sunset Boulevard à Los Angeles est fidèle à cette distinction dans certaines régions, comme West Hollywood et Hollywood, mais pas dans d’autres.

– Un « boulevard » est similaire à une avenue dans sa portée et sa finalité, mais la principale différence entre eux est qu’un boulevard a un terre-plein, souvent aménagé, alors qu’une avenue n’en a pas. Sunset Boulevard à Los Angeles est fidèle à cette distinction dans certaines régions, comme West Hollywood et Hollywood, mais pas dans d’autres. Conduire – Une « route » est généralement une route qui serpente le long d’un terrain naturel. Seventeen-Mile Drive, sur la péninsule de Monterey, en est un exemple célèbre et pittoresque.

– Une « route » est généralement une route qui serpente le long d’un terrain naturel. Seventeen-Mile Drive, sur la péninsule de Monterey, en est un exemple célèbre et pittoresque. voie – Le terme « voie » fait généralement référence à une petite route résidentielle à faible circulation. Il se trouve que je vis dans une « ruelle ». Il s’agit d’une petite artère à une voie avec une limite de vitesse de 15 mph. Des termes similaires seraient « chemin », « croissant » et oui… « cercle ».

– Le terme « voie » fait généralement référence à une petite route résidentielle à faible circulation. Il se trouve que je vis dans une « ruelle ». Il s’agit d’une petite artère à une voie avec une limite de vitesse de 15 mph. Des termes similaires seraient « chemin », « croissant » et oui… « cercle ». Autoroute/Autoroute – Une « autoroute » est une artère principale qui relie différentes villes (ou différentes parties d’une grande ville) entre elles. C’est également vrai pour une « autoroute », mais les autoroutes ont plusieurs voies de plus que les autoroutes, ne sont jamais interrompues par des intersections (vous devez utiliser des bretelles d’entrée et de sortie) et ont des limites de vitesse plus élevées.

Cynthia Farr-Weinfeld/Getty Images

Ces termes signifient-ils toujours ce qu’ils devraient signifier ?

Pas vraiment. Selon Okubajo, les termes routiers décrivaient historiquement la manière dont un itinéraire était utilisé, mais dans la planification moderne, ces distinctions ont largement disparu.

« J’ai travaillé sur des projets dans lesquels une route conçue pour supporter un trafic important est encore appelée « voie » simplement pour lui donner un aspect plus résidentiel, ou où « boulevard » est utilisé pour signaler un environnement de meilleure qualité et axé sur le lieu, même si la géométrie sous-jacente de la route n’est pas très différente d’une route de distribution standard », explique Okubajo. « En ce sens, la dénomination est devenue un outil subtil de création de lieux et de gestion de la perception. »

Lubana dit simplement : « Beaucoup de choses… dépendent de la dénomination héritée, des choix des développeurs ou même des décisions en matière de marque plutôt que de normes de planification strictes. »

Ces termes signifient-ils toujours la même chose ?

En termes historiques et techniques, peut-être oui, mais en pratique, pas nécessairement. Okubajo explique que les planificateurs et les ingénieurs classent les routes en fonction de leur fonction, notamment la fluidité du trafic, la capacité et la connectivité au sein du réseau plus large. « Le nom rendu public reflète rarement cela », dit-il. « C’est pourquoi vous pouvez avoir une « rue principale » qui transporte très peu de trafic, ou une « route » qui fonctionne davantage comme une rue d’accès locale.

Dénomination des routes dans l’urbanisme

La dénomination des routes se fait au niveau municipal, explique Lubana, et les urbanistes doivent prendre en compte de nombreux éléments, notamment le zonage, le contexte historique et les besoins pratiques comme la clarté pour les intervenants d’urgence. « Il y a aussi souvent un élément communautaire ou culturel en jeu », dit-elle, « surtout lorsque les villes veulent que les noms reflètent l’identité locale. »

FAQ

Pourquoi les noms de routes sont-ils importants ?

L’une des raisons est que les noms de routes peuvent affecter la valeur des maisons, selon un article du New York Times. Les acheteurs considèrent souvent qu’une maison située sur une « ruelle », un « chemin » ou un « endroit » est plus souhaitable qu’une maison située sur une « rue » ou un « boulevard », car les premières désignations évoquent de petits quartiers familiaux, tandis que les secondes évoquent une activité commerciale et un trafic intenses.

Qu’est-ce qu’une autoroute ou une promenade ?

Les promenades et les autoroutes sont des voies de communication conçues pour déplacer rapidement une grande quantité de trafic. La différence entre eux réside principalement dans leur objectif, explique Lubana. « Les autoroutes sont construites dans un souci d’efficacité et de volume, tandis que les promenades sont généralement conçues pour être plus pittoresques et peuvent limiter les véhicules lourds. »

À propos des experts

Reetie Lubana est directeur marketing chez Tejjy Inc., une société d’ingénierie architecturale basée à Washington, DC

est directeur marketing chez Tejjy Inc., une société d’ingénierie architecturale basée à Washington, DC Michael Okubajo est consultant chez Captial Transport Planning. Il possède plus d’une décennie d’expérience dans le domaine des projets d’infrastructure et de développement à travers le Royaume-Uni.

Sources