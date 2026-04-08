Améliorez le bord de votre allée avec ce matériau rustique

Il y a beaucoup à dire pour augmenter l’attrait extérieur de votre maison. Non seulement vous aurez fière allure auprès de vos voisins, mais c’est également un moyen simple d’augmenter la valeur de votre maison si vous êtes sur le marché pour la vendre. Que vous cherchiez à augmenter votre sentiment de fierté d’être propriétaire à votre arrivée à la maison ou que vous envisagiez déjà votre prochaine propriété, améliorer la façade extérieure de votre maison est beaucoup plus simple que beaucoup de gens ne le pensent. Même si des éléments tels que des jardins paysagers, des allées méticuleusement aménagées et un éclairage intelligent de la cour avant peuvent tous faire une différence significative, certaines caractéristiques plus simples sont souvent négligées. Les allées en font partie.

Le problème avec une allée, c’est qu’elle est principalement considérée comme une dalle de béton ou un pavage avec lequel on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Bien sûr, vous pouvez planter des fleurs le long de la bordure et remédier aux fissures qui apparaissent, mais la plupart du temps, cela est ignoré. Ce que beaucoup de gens ne considèrent pas, c’est le bord d’une allée, la zone où le béton ou le pavage rencontre la maison, l’herbe ou le jardin. Il existe une bordure d’allée rustique appelée acier corten qui peut complètement transformer l’espace. Bien qu’il ait de nombreuses utilisations, en matière de bordures, l’acier corten est très efficace pour créer un contraste rustique entre l’allée et le reste de votre cour avant. Il y a cependant un autre avantage clé.