Améliorez le bord de votre allée avec ce matériau rustique

Il y a beaucoup à dire pour augmenter l’attrait extérieur de votre maison. Non seulement vous aurez fière allure auprès de vos voisins, mais c’est également un moyen simple d’augmenter la valeur de votre maison si vous êtes sur le marché pour la vendre. Que vous cherchiez à augmenter votre sentiment de fierté d’être propriétaire à votre arrivée à la maison ou que vous envisagiez déjà votre prochaine propriété, améliorer la façade extérieure de votre maison est beaucoup plus simple que beaucoup de gens ne le pensent. Même si des éléments tels que des jardins paysagers, des allées méticuleusement aménagées et un éclairage intelligent de la cour avant peuvent tous faire une différence significative, certaines caractéristiques plus simples sont souvent négligées. Les allées en font partie.
Le problème avec une allée, c’est qu’elle est principalement considérée comme une dalle de béton ou un pavage avec lequel on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Bien sûr, vous pouvez planter des fleurs le long de la bordure et remédier aux fissures qui apparaissent, mais la plupart du temps, cela est ignoré. Ce que beaucoup de gens ne considèrent pas, c’est le bord d’une allée, la zone où le béton ou le pavage rencontre la maison, l’herbe ou le jardin. Il existe une bordure d’allée rustique appelée acier corten qui peut complètement transformer l’espace. Bien qu’il ait de nombreuses utilisations, en matière de bordures, l’acier corten est très efficace pour créer un contraste rustique entre l’allée et le reste de votre cour avant. Il y a cependant un autre avantage clé.
Pourquoi l’acier corten est une excellente option pour les bordures d’allée
Bien que l’acier corten ajoute une grande esthétique à votre cour avant, il est également très durable. Également connu sous le nom d’acier patiné, il est incroyablement résistant et est utilisé dans les ponts et toutes sortes de conceptions architecturales qui doivent résister aux éléments. Sa durabilité vient des différents métaux qui le composent, notamment le cuivre, le nickel, le chrome et le phosphore, qui le rendent résistant à la rouille. Lorsqu’elle est exposée à des cycles humides et secs, comme c’est le cas de votre allée, elle développe une patine qui la protège de la corrosion. Cette patine crée également un élément inhabituel dans votre cour avant, transformant le bord de votre allée en une couleur orange chaude qui contraste avec le béton ou le pavage plus clair. Le meilleur de ce matériau est qu’il ne fait que s’améliorer avec le temps, la patine naturelle apparaissant lentement au fur et à mesure que la nature fait son travail.
Mais combien de temps pouvez-vous vous attendre à ce que les bordures en acier corten durent ? Tout dépend de son épaisseur, mais on peut espérer en tirer entre 25 et 40 ans. Une autre raison pour laquelle c’est un favori architectural est que le matériau complète de nombreux éléments autour d’une maison, tels que les passerelles en bois, la pierre et la verdure naturelle du jardin. Si vous recherchez une bordure d’allée simple qui rehaussera l’attrait extérieur de votre maison, l’acier corten est une excellente option.