Les plus grandes fermetures de commerces de détail de 2026 – et les marques surprenantes toujours en croissance

Lorsqu’il s’agit de garder un œil sur l’économie, vous vous concentrez probablement sur les endroits où vous pouvez obtenir vos produits de base au meilleur prix. Mais un autre bon indicateur à considérer est de savoir quels détaillants ouvrent de nouveaux magasins par rapport à ceux qui ferment des magasins. Coresight Research (via CNBC) a récemment annoncé sa liste de détaillants avec le plus de nouvelles ouvertures et fermetures, nous avons donc décomposé les chiffres pour vous.
Quels détaillants ont le plus de nouvelles ouvertures ?
Selon CNBC, les dix principaux détaillants ouvrant de nouveaux magasins couvrent une variété de secteurs. La répartition varie des magasins économiques aux magasins de bougies spécialisés. Cela n’est pas non plus limité par la taille du détaillant ; le plus grand détaillant compte actuellement plus de 20 000 magasins ouverts, tandis que le plus petit de cette liste ne compte actuellement que 64 magasins ouverts. La liste complète des dix meilleurs est la suivante :
|Magasin
|Magasins ouverts
|Ouverture des magasins
|Dollar général
|20 901
|483
|Aldi
|2 624
|168
|Fourniture de tracteurs
|2 364
|100
|Barnes & Nobles
|667
|60
|Cible
|1 995
|43
|Arbre à dollars
|9 269
|33
|Casey’s
|2 921
|27
|7-Onze
|12 912
|21
|Pop-Mart
|64
|20
|Bougie Yankee
|223
|20
Quels détaillants ont le plus de nouvelles fermetures ?
Tout comme les ouvertures, les fermetures couvrent des secteurs et des tailles de chaînes. Le plus choquant est peut-être les fermetures d’Amazon Fresh ; la société semble fermer tous ses sites Amazon Fresh.
|Magasin
|Magasins ouverts
|Fermeture des magasins
|Arrêt du jeu
|2 100
|467
|chez Francesca
|457
|402
|Walgreens
|7 960
|350
|Signature américaine
|122
|94
|Carter
|808
|61
|7-Onze
|12 912
|57
|Amazone fraîche
|57
|57
|Kröger
|2 694
|40
|Dollar général
|20 901
|34
|Torride
|560
|20
Comment cela se compare-t-il à 2025 ?
Ces chiffres diffèrent des ouvertures et fermetures des principaux détaillants pour 2025. Les fermetures sont globalement en baisse par rapport à l’année dernière, tandis que les ouvertures sont restées à peu près au même niveau.
Les ouvertures pour 2025 comprennent :
- Dollar Général : 611 magasins
- Dollar Tree : 442 magasins
- Alimentation Couche-Tard (Cirkle K) : 342 magasins
- Aldi : 225 magasins
- 7-Eleven : 198 magasins
- Cinq ci-dessous : 146 magasins
- Casey’s : 145 magasins
- Burlington : 141 magasins
- Ace Hardware : 132 magasins
- La famille TJX (ex : TJ Maxx, HomeGoods, etc) : 93 magasins
Entre-temps, les fermetures pour 2025 comprennent :
- Rite Aid : 1 292 magasins
- Joann’s : 815 magasins
- Party City : 738 magasins
- Grands lots : 682 magasins
- Gamestop : 671 magasins
- Claire’s : 485 magasins
- Walgreens : 479 magasins
- 7-Eleven : 426 magasins
- Forever 21 : 375 magasins
- CVS : 271 magasins
Source
Voici les détaillants avec le plus d’ouvertures et de fermetures de magasins prévues pour 2026, CNBC, février 2026.