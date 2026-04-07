Les plus grandes fermetures de commerces de détail de 2026 – et les marques surprenantes toujours en croissance

Lorsqu’il s’agit de garder un œil sur l’économie, vous vous concentrez probablement sur les endroits où vous pouvez obtenir vos produits de base au meilleur prix. Mais un autre bon indicateur à considérer est de savoir quels détaillants ouvrent de nouveaux magasins par rapport à ceux qui ferment des magasins. Coresight Research (via CNBC) a récemment annoncé sa liste de détaillants avec le plus de nouvelles ouvertures et fermetures, nous avons donc décomposé les chiffres pour vous.

Quels détaillants ont le plus de nouvelles ouvertures ?

Selon CNBC, les dix principaux détaillants ouvrant de nouveaux magasins couvrent une variété de secteurs. La répartition varie des magasins économiques aux magasins de bougies spécialisés. Cela n’est pas non plus limité par la taille du détaillant ; le plus grand détaillant compte actuellement plus de 20 000 magasins ouverts, tandis que le plus petit de cette liste ne compte actuellement que 64 magasins ouverts. La liste complète des dix meilleurs est la suivante :

Magasin Magasins ouverts Ouverture des magasins Dollar général 20 901 483 Aldi 2 624 168 Fourniture de tracteurs 2 364 100 Barnes & Nobles 667 60 Cible 1 995 43 Arbre à dollars 9 269 33 Casey’s 2 921 27 7-Onze 12 912 21 Pop-Mart 64 20 Bougie Yankee 223 20

Quels détaillants ont le plus de nouvelles fermetures ?

Tout comme les ouvertures, les fermetures couvrent des secteurs et des tailles de chaînes. Le plus choquant est peut-être les fermetures d’Amazon Fresh ; la société semble fermer tous ses sites Amazon Fresh.

Magasin Magasins ouverts Fermeture des magasins Arrêt du jeu 2 100 467 chez Francesca 457 402 Walgreens 7 960 350 Signature américaine 122 94 Carter 808 61 7-Onze 12 912 57 Amazone fraîche 57 57 Kröger 2 694 40 Dollar général 20 901 34 Torride 560 20

Comment cela se compare-t-il à 2025 ?

Ces chiffres diffèrent des ouvertures et fermetures des principaux détaillants pour 2025. Les fermetures sont globalement en baisse par rapport à l’année dernière, tandis que les ouvertures sont restées à peu près au même niveau.

Les ouvertures pour 2025 comprennent :

Dollar Général : 611 magasins

Dollar Tree : 442 magasins

Alimentation Couche-Tard (Cirkle K) : 342 magasins

Aldi : 225 magasins

7-Eleven : 198 magasins

Cinq ci-dessous : 146 magasins

Casey’s : 145 magasins

Burlington : 141 magasins

Ace Hardware : 132 magasins

La famille TJX (ex : TJ Maxx, HomeGoods, etc) : 93 magasins

Entre-temps, les fermetures pour 2025 comprennent :

Rite Aid : 1 292 magasins

Joann’s : 815 magasins

Party City : 738 magasins

Grands lots : 682 magasins

Gamestop : 671 magasins

Claire’s : 485 magasins

Walgreens : 479 magasins

7-Eleven : 426 magasins

Forever 21 : 375 magasins

CVS : 271 magasins

Source

Voici les détaillants avec le plus d’ouvertures et de fermetures de magasins prévues pour 2026, CNBC, février 2026.