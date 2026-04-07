Tout ce qu’il faut savoir pour garder un canapé blanc comme neuf

Lorsque vous avez des canapés blancs, il est inévitable que vous remarquiez des taches indésirables à un moment donné après vous être détendu, avoir socialisé ou grignoté. Vous envisagez peut-être également d’acheter un canapé blanc, mais vous avez peur de le salir, ce qui atténuerait sa couleur. Même si les canapés blancs peuvent égayer un salon et créer une atmosphère chaleureuse et accueillante, il est essentiel de les garder blancs et propres. Heureusement, il existe des moyens de garder votre canapé blanc comme neuf. Nous avons discuté avec des nettoyeurs et des organisateurs professionnels pour en savoir plus sur les astuces permettant de garder vos canapés blancs blancs le plus longtemps possible, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement.

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7 TOWFIQU AHAMED/GETTY IMAGES Utilisez un protecteur de tissu Marisol Rivera expert en nettoyage et organisateur professionnel chez Sparkly Maid Austin, note que l’application d’un protecteur de tissu est cruciale pour garder les canapés blancs blancs. Cela dit, vous devez vous assurer d’utiliser le bon protecteur de tissu en fonction du type de canapé vous maintenez. « Un protecteur de tissu de qualité crée une barrière invisible sur les fibres qui fait perler les liquides sur la surface au lieu de les pénétrer immédiatement », explique Rivera. « Pour les canapés en tissu, j’utilise Scotchgard Fabric and Upholstery Protector, (et) pour le cuir, j’utilise une crème protectrice dédiée au cuir. » Elle conseille de pulvériser uniformément et d’assurer un séchage complet au moins deux fois par an pour une protection optimale.

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7 ANASTASIIA STIAHAILO/GETTY IMAGES Ne frottez pas les déversements Si vous renversez quelque chose sur votre canapé blanc (ce qui se produira probablement même si vous faites de votre mieux pour l’éviter), il est essentiel de savoir comment le nettoyer correctement (et dans les 30 premières secondes environ après le déversement). Rivera explique que vous ne devriez jamais frotter les déversements. Au lieu de cela, vous devriez les effacer. « Prenez un chiffon blanc et propre, appuyez-le directement sur le déversement et soulevez-le », note-t-elle. « Le frottement pousse le liquide plus profondément dans les fibres et étend la tache vers l’extérieur, transformant une petite tache en une grande zone décolorée. » Elle suggère également de garder vos chiffons de nettoyage blancs pour éviter tout transfert accidentel de couleur.

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7 ASIAVISION/GETTY IMAGES Faites pivoter et retournez régulièrement les coussins Comme vous le feriez avec un lit, Rivera note que vous devez régulièrement faire pivoter et retourner les coussins pour garder les canapés blancs blancs. « La rotation de vos coussins répartit l’usure uniformément afin qu’aucun coussin ne développe un jaunissement, un boulochage ou des empreintes permanentes plus rapidement que les autres », explique-t-elle. « Cela garantit également une décoloration uniforme du soleil si votre canapé est près d’une fenêtre, car l’exposition aux UV modifie progressivement le ton du tissu blanc au fil du temps. »

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7 MIODRAG IGNJATOVIC/GETTY IMAGES Nettoyage en profondeur tous les quelques mois Un nettoyage en profondeur tous les quelques mois a un impact significatif sur le maintien de la blancheur des canapés blancs. « Pour les canapés en tissu, mélangez une petite quantité de savon à vaisselle doux ou un nettoyant doux pour tissus d’ameublement avec de l’eau tiède, humidifiez un chiffon en microfibre blanc avec la solution et essuyez le section entière du canapé par section », explique Rivera. Si des housses de coussin sont amovibles, elle recommande de les laver également. Vous voulez vous assurer que les huiles, la sueur et la saleté qui pourraient se retrouver sur votre canapé sont éliminées. Cela dit, les produits de nettoyage appropriés dépendent du fait que vous nettoyez un canapé en tissu ou en cuir. Si vous entretenez un canapé en tissu blanc, elle recommande un savon à vaisselle doux, et si vous entretenez un canapé en cuir blanc, elle recommande un nettoyant spécial pour cuir.

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7 JUAN ALGAR/GETTY IMAGES Passez l’aspirateur sur votre canapé chaque semaine Rivera note que passer l’aspirateur devrait faire partie de votre routine hebdomadaire de nettoyage et d’entretien de votre canapé pour garder votre canapé blanc blanc. « Utilisez l’accessoire pour tissus d’ameublement sur votre aspirateur une fois par semaine et examinez chaque couture, crevasse et espace entre les coussins », explique Rivera. N’oubliez pas de passer également l’aspirateur sur le cadre sous les coussins du canapé. Si vous ne le faites pas, vous risquez de laisser de la saleté s’infiltrer dans votre canapé blanc, le rendant plus difficile à enlever.

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7 PABLOBENITEZLOPE/GETTY IMAGES Faites attention à vos pieds Vos chaussures et/ou vos pieds peuvent apporter des saletés inutiles et même des empreintes de pas sur votre canapé. Même s’il peut être tentant de ne pas enlever vos chaussures et/ou d’enfiler une paire de chaussettes propres avant de vous diriger vers votre canapé blanc, il est important (et cela en vaut la peine) de faire un effort supplémentaire. Si tu ne fais pas ça, Olivia Parcs propriétaire et organisateur principal de Professional Organizers Baton Rouge, note que l’on peut généralement s’attendre à ce que les zones typiques où reposent les pieds se décolorent – et personne ne veut cela.