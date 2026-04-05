Des trouvailles de Dollar Tree qui sont idéales pour déménager avec un budget limité

Acheter une nouvelle maison ou louer un nouvel appartement peut être passionnant pour de nombreuses personnes. C’est un nouveau chapitre, un nouveau lieu et un nouvel environnement à explorer. Mais un simple regard sur toutes vos affaires accumulées peut rapidement transformer l’excitation en anxiété et en stress. Ces astuces peuvent vous aider à réduire vos effectifs et à trier tous les objets excédentaires que vous avez pu collecter tout au long de votre séjour dans votre premier espace de vie. Lorsqu’il s’agit d’emballer des articles, il est important de rassembler les bons matériaux d’emballage. Pour ceux qui déménagent avec un budget limité, un voyage à votre Dollar Tree local peut fournir toutes les fournitures essentielles, puis certaines pour rendre votre prochain déménagement un peu plus facile.
Le prix abordable est essentiel lorsqu’il s’agit de trouver des fournitures susceptibles d’être jetées après une seule utilisation. Les matériaux d’emballage doivent être abordables, mais suffisamment solides pour protéger vos biens si les cartons se cassent ou sont endommagés pendant le processus de déménagement. Étant donné que Dollar Tree est un point chaud pour une pléthore d’articles aux utilisations diverses, il n’est pas surprenant que le magasin à 1,25 $ et plus propose également de nombreux articles qui peuvent aider à atténuer le stress du déménagement. Voici quelques éléments clés à récupérer – et des conseils sur la façon de les utiliser – avant votre prochain déménagement.
Papier bulle
Le papier bulle garantit à vos objets fragiles un coussin supplémentaire lorsqu’ils sont rangés dans des boîtes, et les protège également des chocs sur la route en route vers votre nouvelle demeure. Pour 1,25 $, vous pouvez obtenir un rouleau de 6 pieds de film à bulles Jot Cushion de 12 pouces de large pour vos besoins d’emballage. Lorsque vous emballez vos articles, placez toujours le côté bulle contre l’objet que vous emballez. Les poches d’air aident à fournir un coussin supplémentaire pour vos pièces fragiles. Une fois installé dans votre nouveau logement, il existe de nombreuses façons de recycler et de réutiliser le papier bulle. Il constitue une excellente isolation pour protéger vos plantes du froid ou bloquer les courants d’air froids provenant de vos fenêtres.
Ruban adhésif coloré
Du ruban adhésif coloré peut être utilisé pour étiqueter les boîtes et classer vos articles emballés en plus de sceller vos boîtes emballées. Désignez un rouleau de couleur différente pour les boîtes contenant des articles destinés aux cuisines, aux chambres, aux salles de bains, etc. Le ruban adhésif pour banc d’outils de Dollar Tree est disponible dans un assortiment de couleurs, notamment le bleu clair, l’orange, le rouge, le bleu sarcelle, le violet et le blanc. Pour un ruban adhésif encore plus festif, investissez dans du ruban adhésif réfléchissant coloré Tool Bench Hardware pour vos besoins d’étiquetage. Ce dernier est disponible dans une variété de couleurs et d’imprimés, notamment un violet brillant, un imprimé léopard ou un motif d’étoile holographique, pour 1,50 $ le rouleau.
Filtres à café
Les filtres à café font plus que ce que leur nom suggère. Ils peuvent également être réutilisés et utilisés comme coussin supplémentaire lors de l’empilage et de l’emballage de verres ou de plats fragiles. Au lieu de placer vos tasses et bols directement les uns sur les autres, placez un ou deux filtres à café pour panier de cafetière Fresh Cup Drip Coffee Maker entre chaque pièce pour éviter qu’ils ne frottent les uns contre les autres pendant le transport. La couche supplémentaire et plus douce peut aider à prévenir les fissures et les cassures. Une fois arrivé à destination finale, vous pouvez utiliser les filtres à café usagés pour dépoussiérer vos appareils électroniques ou pour dépoussiérer les particules qui auraient pu s’accumuler sur la vaisselle emballée lors de votre déménagement.
Assiettes en papier
Semblables aux filtres à café, les assiettes en carton peuvent également être utilisées comme coussin supplémentaire lors du rangement des objets fragiles. Utilisez un paquet d’assiettes en papier blanc non couché The Home Store pour ranger vos assiettes, bols et planches à découper délicates. Placez simplement une assiette en carton entre chaque morceau de vaisselle avant de les envelopper dans du papier bulle et de les placer dans une boîte de déménagement. L’assiette en carton ajoute une couche de protection supplémentaire entre les plats, les empêchant de s’entrechoquer et de se briser.
Sacs de stockage sous vide
Pour rendre les objets plus volumineux plus compacts, les sacs de stockage sous vide sont un article incontournable. Le grand sac de rangement sous vide Essentials peut réduire les objets volumineux jusqu’à trois fois plus petits que leur taille d’origine, ce qui les rend plus faciles à ranger dans des boîtes de rangement. Placez la literie, les serviettes, les couettes, les oreillers et même les animaux en peluche dans le grand sac en plastique et aspirez l’air, condensant les articles en tas compressibles. Les sacs de rangement sous vide peuvent également protéger vos articles de l’eau, des débris et des odeurs indésirables qui s’accumulent pendant le stockage ou en route vers votre nouvelle maison. Après un déménagement, réutilisez vos sacs de rangement sous vide lorsque vous voyagez pour tirer le meilleur parti d’un bagage à main.
Boîtes d’expédition
Tout comme le ruban adhésif ou le ruban adhésif d’emballage, les cartons sont indispensables pour le déménagement. Bien que vous ne trouviez pas de grands cartons de déménagement chez votre Dollar Tree local, vous pouvez trouver des cartons plus petits pour des objets plus compacts. Mesurant 10 pouces sur 8 pouces sur 6 pouces, les boîtes d’expédition en carton ondulé Kraft sont idéales pour envoyer des articles à votre nouvelle adresse ou pour transporter des bibelots et autres bibelots que vous avez peut-être collectés. Après avoir emballé vos petites pièces de décoration intérieure dans du papier bulle, placez-les soigneusement dans la boîte d’expédition en carton ondulé et étiquetez la boîte en conséquence pour faciliter le déballage.
Grands sacs de cuisine
Au lieu d’emballer les déchets ou les matières recyclables, utilisez des sacs de cuisine pour faciliter l’emballage des vêtements dans votre garde-robe. Pour cette astuce de déménagement, vous n’aurez même pas besoin de retirer vos vêtements de leurs cintres. Commencez par séparer vos vêtements suspendus en groupes plus petits et plus portables. Ensuite, prenez un sac poubelle de cuisine à cordon et passez-le sur vos vêtements de bas en haut, en vous assurant que le cintre est visible à travers l’ouverture du cordon. Une fois vos vêtements fermés, serrez le cordon de serrage non seulement pour protéger vos vêtements de la saleté, mais également pour les rendre plus faciles à transporter de votre ancienne garde-robe à un nouveau placard.
Ruban d’emballage pour expédition ou cerclage
Assurez-vous que vos cartons de déménagement sont bien scellés avec le ruban de cerclage renforcé Jot ou le ruban d’étanchéité pour carton 3M. Le ruban renforcé est suffisamment solide pour garder vos cartons de déménagement fermés et vos effets personnels en toute sécurité pendant votre voyage vers votre nouvelle résidence. Même avant d’emballer vos affaires dans des boîtes, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour renforcer le papier bulle, les mouchoirs ou autres emballages protecteurs autour de vos affaires. Une fois bien emballés, placez-les dans vos cartons de déménagement et fermez-les avec du ruban adhésif sur tous les côtés et ouvertures, en les gardant fermés jusqu’à ce que vous soyez prêt à les déballer. Chaque rouleau de 1,25 $ est livré avec 15 à 33 pieds de ruban adhésif.
Bacs de rangement en plastique
Dollar Tree propose un assortiment de bacs de rangement en plastique de différentes tailles qui peuvent faciliter l’emballage et le déplacement tout en respectant un budget. Avec leur bac le plus cher au prix de 6 $, vous pouvez vous approvisionner en conteneurs de stockage en plastique dans toutes les tailles dont vous avez besoin pour protéger vos affaires de la saleté, de l’humidité et des dommages lors du déménagement vers un nouvel endroit. La plupart des bacs de rangement en plastique vendus dans les magasins à un dollar et plus sont dotés de couvercles, ce qui les rend faciles à empiler en toute sécurité les uns sur les autres dans les camions ou les voitures de déménagement. Optez pour le fourre-tout Edge Storage de 17 pouces et réutilisez-le après votre déménagement pour ranger la décoration des fêtes.
Film plastique
Un autre élément négligé et utile qui a d’autres applications en dehors de ses fonctions habituelles est le film plastique. Généralement utilisé pour conserver et sceller les aliments, le film plastique peut également être utile lors d’un déménagement. Prenez quelques rouleaux de film plastique Sure Fresh auprès de votre Dollar Tree local et enroulez le plastique autour des meubles dotés de tiroirs ou de portes. Cela peut aider à empêcher les objets de s’ouvrir pendant le trajet vers leur nouveau domicile. De plus, une pellicule plastique peut être utilisée pour empêcher les tapis enroulés de se défaire, protégeant les pièces de décoration délicates et même gardant les ustensiles regroupés.
Paniers de rangement
Semblables aux bacs en plastique et aux boîtes en carton, les paniers de rangement peuvent être à la fois fonctionnels et décoratifs avant, pendant et après un déménagement. Les paniers tissés en plastique avec poignées peuvent être utilisés pour garder les petits objets organisés et triés par pièce, ce qui facilite le déballage et le rangement une fois apportés dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Les grands paniers à linge en plastique sont disponibles dans un assortiment de couleurs, ce qui facilite également l’organisation et le tri des articles plus volumineux par pièce. Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser de plastique, procurez-vous quelques paniers en corde tissée en coton qui peuvent également être utilisés comme rangement décoratif une fois installés.
Marqueurs permanents
Sans un étiquetage approprié, un déménagement serait absolument chaotique. Évitez d’avoir à ouvrir et à fouiller dans des boîtes contenant des articles divers et non étiquetés en vous assurant que tout ce qui est emballé, emballé et déplacé est correctement étiqueté avec des marqueurs permanents. Les marqueurs permanents Jot sont livrés dans un pack varié de trois marqueurs avec de l’encre noire, bleue et rouge. Les marqueurs épais peuvent être utilisés pour étiqueter tous les côtés des boîtes emballées afin de garantir que vous et toute personne qui vous aide à déménager sachez exactement ce qu’il y a à l’intérieur de chaque boîte. Dollar Tree vend également des marqueurs permanents noirs Sharpie Fine-Point pour les petits besoins d’étiquetage.