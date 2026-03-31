Votre système CVC aggrave-t-il vos allergies ?

Les systèmes CVC sont conçus pour être des alliés en matière de purification de l’air, mais lorsqu’ils ne sont pas installés et entretenus correctement, ils peuvent en réalité propager des allergènes, dégradant ainsi la qualité de l’air de votre maison.

« Cela peut provoquer toute une série de symptômes », explique Michael Rubino, expert en qualité de l’air. « Si vous ressentez de la fatigue, du brouillard cérébral, des problèmes digestifs, une irritation cutanée, des sautes d’humeur ou tout autre symptôme chronique, envisagez d’évaluer la maison et le système CVC pour détecter d’éventuels problèmes. »

Voici comment déterminer si votre système CVC aggrave vos allergies et comment y remédier.

Pourquoi les systèmes CVC peuvent-ils provoquer des problèmes d’allergie ?

Les systèmes CVC ne créent pas d’air frais, mais font plutôt circuler l’air intérieur existant. Cela signifie qu’ils peuvent soit aider à éliminer la poussière, les squames, les moisissures et autres allergènes, soit les diffuser dans toute la maison.

Par exemple : « S’il y a des poils d’animaux dans le salon, des spores de moisissures dans le sous-sol ou du pollen dans le couloir, les tubes de retour de votre système CVC capteront tous ces allergènes et les enverront correctement dans chaque chambre », explique Russ Teaca, spécialiste CVC.

Les systèmes CVC ont tendance à exacerber les allergies lorsque :

Les conduits abritent une accumulation de poussière et de débris.

De la moisissure s’est formée autour des serpentins AC.

Les filtres à air sont sales ou de mauvaise qualité.

Les filtres à air sont mal installés.

Les effets peuvent être encore pires dans les bâtiments modernes, qui sont souvent plus hermétiques pour des raisons d’efficacité énergétique. «Cela rend la filtration encore plus importante, car les particules qui pénètrent à l’intérieur peuvent persister plus longtemps si elles ne sont pas efficacement éliminées», explique le Dr John McKeon, expert en allergies et en qualité de l’air.

Comment savoir si votre système CVC contribue à vos allergies

Encombrement périodique

Si vous cessez de vous sentir encombré lorsque vous quittez votre maison, si vos allergies surviennent au-delà des périodes saisonnières ou si elles s’aggravent lorsque le système CVC se met en marche, ce sont autant d’indications de problèmes CVC.

«Je l’appelle le réveil qui éternue», explique Teaca. « Dès que le chauffage ou la climatisation commence à fonctionner, si vous ou vos enfants commencez à éternuer, à tousser ou à avoir le nez bouché, c’est un énorme signal d’alarme. »

Ventilateurs et évents de plafond poussiéreux

JJ Gouin/Getty Images

Si les pales de votre ventilateur de plafond et les persiennes de ventilation CVC sont poussiéreuses, cela indique souvent des conduits CVC sales ou peut-être une autre source importante de poussière dans votre maison. « Et s’il semble que de la poussière réapparaisse sur les surfaces peu de temps après leur nettoyage, le système CVC ne fait probablement pas son travail de filtrage, mais redistribue plutôt les particules », explique Caleb Caviness, expert en CVC.

Odeurs

Les odeurs d’humidité ou de poussière juste après le démarrage de l’unité CVC sont de bons indicateurs d’un problème. La poussière est probablement le signe de la présence de débris dans les conduits ou du fait que vos filtres sont obstrués. «Si votre air sent le sous-sol humide pendant les 30 premières secondes après le démarrage du climatiseur, c’est le signe d’une croissance bactérienne ou fongique sur les serpentins», explique Caviness.

Faible flux d’air

Si votre filtre semble visiblement sale ou bouché, cela signifie qu’il est surchargé de poussière et de débris. Cela entraîne une baisse du débit d’air et permet à davantage de particules de traverser le filtre. Cela fait également travailler votre système CVC plus fort, ce qui peut réduire sa durée de vie.

Conseils pour atténuer les allergies provoquées par les systèmes CVC

Utilisez le bon filtre

Choisissez des filtres avec le niveau d’évaluation MERV le plus élevé pour lequel votre CVC est approuvé. Habituellement, c’est entre 11 et 13. Ne dépassez pas ce qui est recommandé, sinon vous pourriez endommager votre système.

Assurez-vous que le filtre est correctement ajusté et recherchez-en un certifié Asthma & Allergy Friendly (AAFA), explique McKeon. « Ne vous fiez pas à un langage marketing vague », dit-il. « Des termes tels que « hypoallergénique » peuvent ne pas être réglementés, tandis qu’une certification indépendante exige une preuve mesurable de performance. »

Remplacez les filtres régulièrement

Greggory DiSalvo/Getty Images

Remplacez les filtres conformément aux instructions du fabricant. Lorsque le nombre de pollens est plus élevé, envisagez de les remplacer plus souvent. Configurez un rappel récurrent sur votre téléphone ou une livraison automatique de la part de l’entreprise de filtres, explique Rick Hoskins, expert en filtres CVC.

Entretenir le système

Faites régulièrement entretenir votre système CVC par un professionnel. Rubino recommande de le faire au printemps, avant de passer du chauffage à la climatisation. « Le technicien doit tester la présence de moisissure, nettoyer le ventilateur, la fournaise et l’armoire et s’assurer que tout fonctionne correctement », dit-il.

Aidez votre système

Gardez votre maison propre et restez au top du toilettage des animaux, de sorte que l’unité CVC a moins à filtrer. « Portez une attention particulière aux surfaces en tissu comme les rideaux, les tissus d’ameublement et les tapis », explique Hoskins. « Ce sont des endroits privilégiés pour que la poussière retombe. »

Aussi:

Gardez les fenêtres et les portes fermées lorsque la qualité de l’air extérieur est mauvaise.

Ne rangez pas vos effets personnels à proximité des bouches d’aération.

Essayez de maintenir une humidité intérieure comprise entre 35 et 50 %, ce qui contribuera à prévenir la croissance microbienne.

Vérifiez les conduits

La plupart des conduits développent des fuites, ce qui signifie qu’ils peuvent aspirer la poussière et les particules de fibre de verre des vides sanitaires et des greniers, ainsi que la vapeur d’eau du sous-sol. « L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vos allergies et votre facture d’énergie est de sceller vos conduits avec du mastic ou du ruban adhésif résistant », explique Teaca.

Envisagez une mise à niveau

Un système de purification de l’air dans toute la maison ou des purificateurs d’air dans une pièce individuelle peuvent contribuer à réduire encore davantage les allergènes.

Pensez également à installer une lumière UV-C sur le serpentin intérieur, explique Teaca. « Il élimine les moisissures et les bactéries là où elles commencent, avant qu’elles ne pénètrent dans vos canalisations », dit-il. Caviness suggère également d’installer une lumière germicide UV à l’intérieur du système de traitement de l’air pour tuer les bactéries et les germes.

Pour les personnes souffrant d’asthme et d’allergies graves, passer à une thermopompe mini-split sans conduits pourrait être la solution, explique Teaca. «Ils nettoient et conditionnent instantanément l’air de la pièce où ils sont placés», explique-t-il. « C’est pourquoi ils sont si populaires dans les chambres principales, où les gens ont besoin de l’air le plus pur possible pour dormir. »

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