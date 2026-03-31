Un incident mortel incite Hyundai à émettre une ordonnance d’arrêt immédiat des ventes

Lorsque vous choisissez une voiture pour votre famille, vous recherchez probablement des caractéristiques pratiques comme plusieurs rangées de sièges ainsi que des caractéristiques de sécurité comme de bons coussins gonflables. Malheureusement, dans certains véhicules Hyundai, ces caractéristiques pratiques ne sont pas toujours sécuritaires. Récemment, Hyundai a mis un terme à ses ventes après avoir reçu la nouvelle d’un accident mortel.

Pourquoi Hyundai émet-il un arrêt de vente ?

Selon un récent communiqué de presse, Hyundai suspend la vente de certains véhicules Palisade « en raison d’un problème avec les sièges électriques des deuxième et troisième rangées ». Selon le mémoire, « dans certaines situations, ces sièges peuvent ne pas détecter correctement le contact avec un occupant ou un objet comme prévu ». Plus précisément, le communiqué explique que « cette condition peut survenir lors des opérations de repliage électrique de la deuxième et de la troisième rangée, ainsi que lors de l’utilisation de la fonction inclinable et coulissante à une touche de la deuxième rangée ».

Cette question a été révélée dans des circonstances tragiques. La déclaration officielle de l’entreprise est jusqu’à présent la suivante : « Hyundai est au courant d’un incident tragique impliquant une Palisade. Bien que Hyundai ne dispose pas encore de tous les détails et que l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, une jeune enfant a perdu la vie. Hyundai présente ses plus sincères condoléances à sa famille. »

Quels véhicules Hyundai présentent ce défaut ?

Opérations artistiques/Getty images

Le communiqué de presse de Hyundai indique que le rappel concernera environ 68 500 véhicules, dont les véhicules Hyundai Palisade Limited et Calligraphy 2026. L’entreprise s’efforce actuellement d’alerter les clients « via plusieurs points de contact, qui peuvent inclure le courrier électronique, la télématique du véhicule, les appels téléphoniques sortants et les notifications médiatiques. » Les propriétaires qui ont d’autres questions peuvent contacter le Centre d’assistance aux consommateurs Hyundai.

Entre-temps, l’entreprise avertit les propriétaires de « faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent les sièges électriques des deuxième et troisième rangées ». Ils disent également que les propriétaires doivent « s’assurer qu’aucune personne ni objet, y compris des enfants, ne se trouve dans le siège ou dans la zone de rabattement du siège avant d’utiliser le siège électrique ». Et enfin, « lorsqu’ils utilisent la fonction inclinable et coulissante de la deuxième rangée pour accéder à la troisième rangée, les clients doivent éviter d’appuyer sur le bouton du dossier du siège pendant l’entrée ou la sortie ».

Quelle est la solution de Hyundai ?

Selon le communiqué de presse, Hyundai est en train de finaliser les détails du rappel et de travailler sur une réparation. Quand c’est prêt, cette réparation « sera réalisé sans frais pour les propriétaires. » En attendant, Hyundai « proposera aux clients intéressés un véhicule de location jusqu’à ce qu’une solution complète soit disponible. »

La société est également en train de développer un correctif temporaire sous la forme d’une mise à jour logicielle en direct. La société affirme que « bien que cette mise à jour ne constitue pas une réparation de rappel permanente, elle vise à améliorer la réponse du système au contact avec des occupants ou des objets, à introduire des garanties de fonctionnement supplémentaires et à améliorer la sécurité globale du système. » Hyundai espère publier cette mise à jour d’ici fin mars 2026.

Source

Hyundai publie un arrêt de vente de Palisade après la mort du siège rabattable, Kelley Blue Book, 2026.