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Introduction
Apprenez à couper de la tôle grâce à notre guide étape par étape présentant plusieurs techniques pour des coupes précises et sûres pour vos projets de bricolage.
Lors de la découpe de tôles, il est essentiel d’utiliser les bonnes méthodes pour obtenir les meilleurs résultats tout en restant en sécurité. Vous devrez peut-être savoir comment couper de la tôle lorsque vous travaillez sur des projets de bricolage, de réparation de gouttières, de conduits ou de toiture métallique.
La tôle est fabriquée à partir de différents matériaux et se décline en différentes épaisseurs, appelées jauges. Un moyen simple de mémoriser l’épaisseur de la tôle est de savoir que plus le numéro de calibre est élevé, plus elle est fine. Plus la tôle est épaisse, plus le coût a tendance à être élevé. Les métaux tels que le cuivre, l’aluminium, le laiton et l’acier laminé à froid sont généralement mous et les cisailles en fer blanc conviennent généralement pour couper ces métaux plus mous.
La plupart des tôles solides et épaisses nécessiteront des outils électriques pour la coupe, comme une meuleuse d’angle, une scie à ruban, un outil rotatif, une scie circulaire ou une scie à découper. J’ai utilisé de la tôle d’acier laminée à froid de calibre 22 à des fins de démonstration et différents outils ménagers courants pour la couper.
Outils requis
- Meuleuse d’angle
- Lames de coupe en carbure
- Pointe à pointe en carbure
- Place du Charpentier
- Scie circulaire
- Pinces
- Perceuse avec mèches
- Scie à ruban portative
- Chevaux de scie
- Aspirateur d’atelier
- Cisailles à ferblantier
Matériel requis
- Bois de rebut 2X4 pour règle
- Tôle
Regardez comment couper de la tôle
Projet étape par étape (5)
Comment couper de la tôle avec des cisailles à ferblantier
- Portez des gants de travail et des lunettes de protection pour éviter de vous couper et protégez-vous des éclats de métal volants.
- Marquez la tôle à l’endroit où vous souhaitez la couper avec une pointe à pointe en carbure, un crayon ou un marqueur.
- Utilisez un banc ou une table stable pour soutenir votre tôle. Tenez la feuille par-dessus le bord ou placez des 2×4 sous le métal et fixez-la.
- Utilisez un foret en carbure pour percer un trou dans le métal, suffisamment grand pour que la lame inférieure des cisailles à ferblantier puisse y entrer. Puisque je coupe un cercle, j’utilise des cisailles de ferblantier vertes.
- NOTE: Les cisailles en fer blanc ont trois poignées de couleurs différentes, chacune servant un objectif spécifique. Les cisailles à fer blanc avec des poignées vertes sont conçues pour couper dans la bonne direction, tandis que celles avec des poignées rouges sont conçues pour couper dans la direction gauche. Des cisailles à fer blanc avec des poignées jaunes sont utilisées pour couper des lignes droites.
- Commencez par insérer la lame inférieure des cisailles à ferblantier dans le trou percé au centre de la tôle. Tout comme pour couper avec des ciseaux, ouvrez complètement la lame et appuyez pour couper le long de la ligne marquée. Suivez le cercle jusqu’à atteindre la fin de la coupe.
- Utilisez une lime métallique pour éliminer les arêtes vives laissées après la coupe du métal. Classez dans une direction.
- Répétez ce processus pour une ligne droite, sauf que vous utiliserez des cisailles de ferblantier jaunes.
Comment couper de la tôle avec une meuleuse d’angle
- Avant de commencer, assurez-vous que la meuleuse d’angle est débranchée. Installez le disque de coupe en métal approprié pour votre meuleuse d’angle. Utilisez la poignée de support latérale si vous en possédez une pour une meilleure prise en main.
- Marquez la tôle à l’endroit où vous souhaitez la couper avec une pointe à pointe en carbure, un crayon ou un marqueur.
- Pour empêcher la tôle de bouger pendant la coupe, utilisez des pinces pour la fixer près du bord de l’établi. Bien que ce ne soit pas indispensable, vous pouvez également utiliser un morceau de bois pour guider la coupe en ligne droite.
- Mettez vos lunettes de sécurité, votre masque, votre protection auditive et vos gants. Retirez tout ce qui est inflammable de la zone de travail, car des étincelles pourraient jaillir.
- Avant de démarrer la meuleuse d’angle, vérifiez que la flèche de rotation sur la meuleuse pointe vers le métal. Démarrez le broyeur et découpez doucement une rainure le long de votre ligne marquée. Vous n’avez pas besoin d’appliquer beaucoup de force ; laissez simplement le poids du broyeur faire la coupe. Un morceau de bois peut également servir de guide pour couper en ligne droite, même si ce n’est pas indispensable.
- Une fois la tôle complètement découpée, éteignez la meuleuse d’angle, desserrez le métal et lissez le bord.
Comment couper de la tôle avec une scie à ruban portative
- Dessinez sur le métal à l’endroit où vous souhaitez réaliser votre découpe.
- Fixez le métal sur des chevalets de scie ou sur un établi pour l’empêcher de bouger pendant la coupe.
- Mettez des lunettes de sécurité, un masque, une protection auditive et des gants. Débarrassez la zone de travail de tout ce qui est inflammable, car des étincelles pourraient jaillir.
- Appuyez sur la gâchette et commencez votre coupe avec un léger angle pour vous assurer que la lame de scie à ruban portable est alignée avec votre marque. Lorsque vous commencez à couper votre ligne, ajustez la scie à ruban de manière à ce que le sabot glisse doucement le long de la face inférieure de la tôle jusqu’à ce que la coupe soit terminée.
- Une fois la lame arrêtée, relâchez les pinces du métal coupé et lissez le bord.
Comment couper de la tôle avec une scie circulaire
- Remplacez votre lame de coupe à bois par une lame de coupe en carbure. Débranchez la scie avant de changer les lames. Plus le métal est fin, plus vous avez besoin d’une lame à dents hautes. Reportez-vous à l’emballage de la lame pour vérifier que vous disposez de la lame appropriée pour votre projet.
- Fixez la tôle avec des pinces pour éviter tout mouvement pendant la coupe. Gardez-le près du bord de l’établi pour plus de stabilité ou, selon la taille de votre tôle, utilisez des chevalets de scie.
- Portez des lunettes de sécurité, un masque, une protection auditive et des gants. Retirez tout ce qui est inflammable de la zone de travail, car des étincelles pourraient jaillir.
- Marquez la tôle à l’endroit où vous souhaitez la couper avec une pointe à pointe en carbure, un crayon ou un marqueur.
- Utilisez un morceau de bois serré comme guide de règle pour que la scie reste sur sa trajectoire.
- Connectez un tuyau d’aspiration compatible avec votre scie pour minimiser le vol des copeaux métalliques. Assurez-vous que l’aspirateur ne contient pas de poussière inflammable ni de sac d’aspirateur. Les copeaux de métal chauds peuvent rapidement enflammer ces choses.
- Allumez la scie et engagez complètement la lame avant qu’elle ne touche le métal. Coupez lentement. Laissez la scie fonctionner sans appliquer de force excessive. Pour tout objet plus épais que la tôle de calibre 22, utilisez de la cire en bâton ou un autre lubrifiant pour faciliter la découpe. Le lubrifiant assure la longévité de la lame mais rend la coupe un peu plus compliquée. Lorsque vous atteignez la fin de la coupe, stabilisez le côté avec la règle droite afin qu’il ne se plie pas sous le poids.
- Une fois la coupe terminée, vous pouvez libérer les pinces de la tôle et limer le bord en douceur. Vérifiez et videz l’aspirateur d’atelier pour déceler les incendies.
FAQ
De quel type de meule ai-je besoin pour couper du métal avec une meuleuse d’angle ?
Un disque à tronçonner en métal ou un disque à lame diamantée convient à la coupe de barres d’armature métalliques, de barres d’acier, d’acier inoxydable, de fonte et de cornières.
Pouvez-vous couper de la tôle avec un Dremel ?
Oui, vous pouvez utiliser une meule à tronçonner Dremel pour couper la plupart des métaux. Reportez-vous à l’emballage de la meule à tronçonner Dremel spécifique pour voir ses capacités.
Quelle est la scie la moins chère pour couper du métal fin ?
Le moyen le moins cher de couper du métal fin serait d’utiliser des cisailles à ferblantier ou une scie à métaux.