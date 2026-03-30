Temps Varie Complexité Intermédiaire Coût 10 $ – 60 $

Introduction

Apprenez à couper de la tôle grâce à notre guide étape par étape présentant plusieurs techniques pour des coupes précises et sûres pour vos projets de bricolage.

Lors de la découpe de tôles, il est essentiel d’utiliser les bonnes méthodes pour obtenir les meilleurs résultats tout en restant en sécurité. Vous devrez peut-être savoir comment couper de la tôle lorsque vous travaillez sur des projets de bricolage, de réparation de gouttières, de conduits ou de toiture métallique.

La tôle est fabriquée à partir de différents matériaux et se décline en différentes épaisseurs, appelées jauges. Un moyen simple de mémoriser l’épaisseur de la tôle est de savoir que plus le numéro de calibre est élevé, plus elle est fine. Plus la tôle est épaisse, plus le coût a tendance à être élevé. Les métaux tels que le cuivre, l’aluminium, le laiton et l’acier laminé à froid sont généralement mous et les cisailles en fer blanc conviennent généralement pour couper ces métaux plus mous.

La plupart des tôles solides et épaisses nécessiteront des outils électriques pour la coupe, comme une meuleuse d’angle, une scie à ruban, un outil rotatif, une scie circulaire ou une scie à découper. J’ai utilisé de la tôle d’acier laminée à froid de calibre 22 à des fins de démonstration et différents outils ménagers courants pour la couper.

Matériel requis

Bois de rebut 2X4 pour règle

Tôle

Regardez comment couper de la tôle