Survie après un cyclone à la bombe : comment rester en sécurité pendant la tempête actuelle sur la côte Est

La côte Est est actuellement confrontée à une énorme tempête de neige appelée « cyclone à la bombe ». Si vous n’êtes pas familier avec le terme, NBC News le décrit comme « un blizzard combiné à des vents de force ouragan ». S’il s’agit de votre première tempête de cette intensité, vous devez savoir quel type de dégâts elle peut causer et comment rester en sécurité et en vie.

Qu’est-ce qu’un cyclone ?

L’Institut australien des sciences marines (AIMS) explique que « les cyclones sont de grandes tempêtes tropicales tournantes provoquées par des vents soufflant autour d’une zone centrale de basse pression atmosphérique ». La direction dans laquelle la tempête tourne dépend de l’hémisphère dans lequel elle se développe. Ces tempêtes tourneront dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère sud et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord. Lorsque ces tempêtes touchent terre, elles peuvent provoquer des inondations, des dégâts matériels, des pannes de courant et elles peuvent être mortelles. Si vous en trouvez un, la meilleure solution est souvent d’évacuer.

Qu’est-ce qui fait d’un cyclone un cyclone bombe ?

Un cyclone à bombe est le terme familier pour « bombogenèse », que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) définit comme lorsqu’un cyclone « s’intensifie ou se renforce rapidement sur une période de 24 heures ». L’intensité des cyclones est mesurée en partie par la pression ; lorsque la pression chute rapidement, la tempête peut rapidement s’aggraver. Le seuil d’« intensification rapide » varie légèrement selon la latitude, mais il diminue à mesure que l’on se déplace vers le nord. La NOAA explique que cette chute de pression peut se produire lorsqu’« une masse d’air froid entre en collision avec une masse d’air chaud, comme l’air au-dessus des eaux chaudes des océans ».

Comment affronter la tempête

Le cyclone actuel n’est pas la première tempête à frapper la côte Est ; cette partie du pays n’est pas étrangère aux conditions de neige extrêmes en hiver. Afin de vous préparer et de rester en sécurité pendant la tempête, vous devez :

Ayez une trousse d’urgence contenant au moins trois jours d’eau et de nourriture non périssable pour votre famille et vos animaux de compagnie, des médicaments sur ordonnance, une trousse de premiers soins, une lampe de poche et des piles, des bougies et un briquet ou des allumettes, des chargeurs de téléphone portable, un ouvre-boîte (si vous avez des conserves sous la main) et tout autre objet supplémentaire pour vous garder au chaud comme des chauffe-mains, des couches et des couvertures.

Obtenez de l’essence pour votre voiture et votre générateur avant que la tempête ne frappe.

Préparez vos tuyaux pour le gel.

Restez à l’intérieur autant que possible.

Portez plusieurs couches pour rester au chaud.

Sources