10 meilleures lampes et lanternes solaires pour éclairer vos aventures en camping

Nous sommes de véritables geeks de l’éclairage de camp. Le temps que mon partenaire consacre à installer des guirlandes lumineuses, des lampes gonflables et des lanternes serait embarrassant, sauf à quel point cela rend les soirées confortables et invitantes.

Il nous a fallu un peu de pratique pour apprendre à le faire sans perdre nos nuits étoilées ni déranger les voisins, humains ou sauvages. Les lampes solaires sont souvent idéales pour cet équilibre. Placé stratégiquement autour du camping — niché sous des auvents, ou collé sur votre tente ou votre véhicule — vous pouvez minimiser la pollution lumineuse tout en augmentant l’esthétique et la sécurité.

Bien sûr, ils sont également excellents car ils ne nécessitent ni électricité ni piles qui finissent plus tard dans les décharges.

Lorsque vous choisissez les meilleures lampes solaires pour votre camping, pensez à :

Température de la lumière et lumens : Nous préférons une lumière chaude, mais il est parfois agréable d’avoir une lanterne à température de lumière plus froide et plus brillante pour cuisiner et lire les instructions.

Nous préférons une lumière chaude, mais il est parfois agréable d’avoir une lanterne à température de lumière plus froide et plus brillante pour cuisiner et lire les instructions. Autonomie de la batterie : Si vous êtes dans un endroit peu ensoleillé, vous en voudrez peut-être un avec une plus grande capacité ou qui pourra être rechargé via USB.

Si vous êtes dans un endroit peu ensoleillé, vous en voudrez peut-être un avec une plus grande capacité ou qui pourra être rechargé via USB. Particularités : Certaines lumières peuvent également recharger votre téléphone. D’autres sont équipés de haut-parleurs intégrés ou servent également de lampes de poche.

Certaines lumières peuvent également recharger votre téléphone. D’autres sont équipés de haut-parleurs intégrés ou servent également de lampes de poche. Taille, poids et coût : Les lumières tiendront-elles dans votre voiture ou votre sac à dos ?

Les lumières tiendront-elles dans votre voiture ou votre sac à dos ? Ethos de la marque : La marque est-elle socialement ou écologiquement responsable ? Parmi les entreprises incluses ici, Luci (MPowered), Revel, Luminaid, BioLite et Goal Zero participent toutes à des programmes d’aide humanitaire, de secours en cas de catastrophe et d’autonomisation des communautés. Ils contribuent à apporter de l’énergie et de l’éclairage propres dans les pays du monde entier.

Maintenant, allez profiter de la lumière, mais s’il vous plaît, soyez un bon voisin. N’en faites pas trop et éteignez le vôtre à une heure raisonnable. De nombreux animaux, insectes, arbres et plantes sont vulnérables aux perturbations de l’obscurité.

Voici nos lampes solaires de camping préférées et incontournables pour 2025.