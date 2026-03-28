Méfiez-vous de cette astuce de concessionnaire automobile qui peut ajouter des milliers de dollars à votre prêt

Il y a des hauts et des bas, de l’excitation et de la peur, de l’optimisme et du pessimisme, qui accompagnent l’achat d’une nouvelle voiture. La réalité de trouver quelque chose qui répond à toutes vos attentes en matière d’essentiels, y compris le financement, bloque la joie d’acquérir un nouveau véhicule.

La partie la plus difficile du processus d’achat d’une voiture peut survenir une fois que le financement entre en jeu, ce qui peut modifier considérablement le coût total. Le prix de la vignette est ce qui attire en premier l’attention de la plupart des acheteurs de voitures, en supposant que les conditions du prêt suivent l’approbation standard. Malheureusement, une astuce courante chez les concessionnaires automobiles, connue sous le nom de majoration du taux d’achat, peut ajouter des milliers de dollars à votre prêt sans attirer l’attention.

Comprendre le fonctionnement d’une majoration du taux d’achat peut aider les acheteurs de voitures à éviter de payer plus que nécessaire. Découvrez pourquoi cela se produit, comment vous en protéger et à quoi faire attention.

Quelle est la majoration du taux d’achat ?

Une majoration du taux d’achat se produit lorsqu’un concessionnaire augmente le taux d’intérêt d’un prêt au-dessus de ce qu’un prêteur avait initialement approuvé. Essentiellement, les prêteurs fournissent un taux de base, et le concessionnaire présente ensuite un taux plus élevé à l’acheteur, souvent appelé taux de vente, et empoche la différence.

Cela peut passer inaperçu auprès des acheteurs. Mais la différence, lorsqu’elle est composée au cours d’un remboursement pluriannuel, peut être substantielle grâce aux intérêts payés sur la durée du prêt.

Comment les concessionnaires augmentent le coût de votre prêt

Westend61/Getty Images

Les concessionnaires organiseront le financement de l’acheteur par le biais d’un processus de demande auprès de plusieurs prêteurs, qui reverseront un taux d’intérêt approuvé au concessionnaire en fonction du profil de crédit du demandeur. Une fois que le concessionnaire a reçu les approbations, il peut ajuster le taux approuvé avant de le présenter à l’acheteur. Ainsi, ce que l’acheteur voit n’est que l’offre finale du concessionnaire, et non le taux initial du prêteur.

Cette différence correspond au bénéfice pur du concessionnaire. Les modèles de revenus des concessionnaires ne reposent pas uniquement sur le prix de vente du véhicule, mais également sur le financement. Ces majorations constituent une autre source de revenus et, comme elles ne sont pas liées au prix affiché du véhicule, la plupart des acheteurs ne les remarqueront pas.

Cette pratique est répandue dans toute l’industrie. En fait, le Bureau américain de protection financière des consommateurs reconnaît que le financement organisé par le concessionnaire peut inclure une compensation liée aux taux d’intérêt. De nombreux acheteurs privilégient l’abordabilité (prix de l’autocollant) plutôt qu’un remboursement mensuel ou le montant total du remboursement du prêt, ce qui peut détourner l’attention de la structure du prêt et être plus lucratif pour le concessionnaire.

C’est pourquoi les concessionnaires présentent souvent des financements qui maintiennent les discussions centrées sur les montants des paiements plutôt que sur le taux.

Signes que vous payez trop cher et que faire

Étant donné qu’un taux majoré n’est pas toujours évident, il est important de reconnaître les tendances qui peuvent suggérer que vous payez trop cher.

Un signal d’alarme survient lorsqu’un concessionnaire présente un taux unique sans discuter des options du prêteur ou de la manière dont le remboursement est structuré. Cela pourrait signifier que vous ne voyez pas l’image complète. Les vendeurs peuvent garder la conversation centrée sur la qualité du prix de la vignette sans divulguer les coûts de paiement mensuels, le taux annuel en pourcentage ou le montant total du remboursement du prêt.

Avant de signer quoi que ce soit, examinez attentivement tous les documents de prêt pour déterminer si le taux proposé correspond à ce qui a été discuté et à ce que vous attendez de votre profil de crédit et de vos taux actuels.

Une autre façon de vous protéger en tant qu’acheteur est d’obtenir un financement auprès d’une banque ou d’une coopérative de crédit avant de vous rendre chez un concessionnaire. Cela vous donne un point de référence clair et facilite la comparaison des offres et l’identification d’éventuelles différences.

Demandez toujours au concessionnaire de divulguer le taux d’achat. La manière dont le prêt est structuré n’est pas toujours proposée à l’avance, mais elle peut être demandée.

Cette arnaque chez le concessionnaire repose sur un plan de remboursement pour payer un véhicule. Payer le véhicule directement sans prêt éviterait également tout problème, mais ce n’est pas financièrement réalisable dans toutes les situations.

Enfin, les ressources de la Federal Trade Commission aident les acheteurs à comprendre comment fonctionnent les remboursements de prêts et ce qu’il faut surveiller dans les accords de financement.

Donc, si vous êtes à la recherche d’un véhicule et que vous avez l’intention de contracter un emprunt, assurez-vous de connaître les taux d’achat et de vente pour vous assurer de ne pas payer trop cher.

Sources

Bureau de la protection financière des consommateurs informations sur le financement automobile organisé par le concessionnaire

informations sur le financement automobile organisé par le concessionnaire Commission fédérale du commerce conseils en matière de financement automobile et protection des consommateurs

EN RAPPORT: