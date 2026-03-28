Ce qu’il faut considérer lors de l’achat d’une tondeuse à gazon à essence

Bien que les tondeuses à gazon électriques avec fil et à batterie inondent le marché, la tondeuse à gazon à essence reste la référence en matière de puissance et de performances. Une tondeuse à essence coupe facilement l’herbe mouillée et les souches résistantes comme Saint-Augustin et les Bermudes. De plus, il est doté de fonctionnalités qui rendent la tonte plus facile et plus efficace.

Il y a cependant un problème : les tondeuses à gazon à essence pourraient disparaître du marché dans un avenir proche.

La Californie a déjà annoncé qu’elle interdirait la vente de tondeuses à essence en 2025, et Honda, un producteur majeur, a arrêté leur fabrication en octobre 2022. Selon le ministère américain de l’Énergie, les tondeuses à essence consomment 1,2 milliard de gallons de carburant par an. Et l’Environmental Protection Agency (EPA) estime que chaque gallon brûlé par une tondeuse à essence ajoute 20 livres de dioxyde de carbone à l’atmosphère.

Ajoutez à cela le bruit du moteur qui dérange les voisins et perturbe la faune, et il est facile d’imaginer l’extinction de la tondeuse à gazon à essence.

Pour les propriétaires à la recherche de la puissance et des performances des meilleures tondeuses à gazon à essence, il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer à magasiner. Même si votre municipalité finit par interdire les tondeuses à essence, cela ne concernera probablement que de nouvelles ventes, vous devriez donc pouvoir conserver votre tondeuse pendant toute sa durée de vie prévue. Voici quelques éléments à rechercher lorsque vous magasinez, avec les conseils de Matthew Jagodowski de Taplin Yard, Pump and Power Equipment.

Marcher derrière ou rouler

Si vous avez une pelouse plus grande que la moyenne, envisagez une tondeuse autoportée – une dépense importante beaucoup plus coûteuse qu’une tondeuse à conducteur marchant. Parmi les avantages : une coupe plus rapide, une plus grande capacité de carburant et la commodité de rester assis pendant que vous tondez. « La grande considération est la taille de votre propriété », explique Jagodowski. « Pour tout ce qui dépasse un acre d’herbe, vous aurez envie d’opter pour une transmission en bon état, car cela prolongera la durée de vie de la machine. » Vous trouverez cette fonctionnalité dans les tondeuses autoportées résidentielles haut de gamme, alors pensez à dépenser de l’argent supplémentaire.

Les tondeuses à conducteur marchant sont cependant plus faciles à utiliser et à ranger. Si votre pelouse fait moins d’un acre, c’est un choix plus économique.

Raccords de lavage

Des raccords de lavage permettent de fixer un tuyau et de nettoyer le dessous du carter de coupe. Faites-le après chaque utilisation et vous éliminerez en grande partie l’accumulation d’herbe qui nécessite éventuellement d’être déchiquetée avec un couteau à mastic ou un tournevis.

Ce nettoyage améliore les performances de la tondeuse et vous donne une pelouse plus belle. Vous pouvez acheter et installer vous-même des raccords de rénovation, mais les préinstaller rend les choses beaucoup plus faciles.

Taille du moteur

La cylindrée du moteur des tondeuses à conducteur marchant varie de 125 à 190 centimètres cubes (cc). Pour les tondeuses autoportées, elle est mesurée en puissance (ch), avec une plage typique de 10 à 22.

Un moteur plus gros développe plus de couple. Il dispose généralement d’un grand plateau avec un andain de coupe large, vous permettant d’accomplir les travaux difficiles plus rapidement. Mais les moteurs plus gros consomment également plus d’essence et sont plus difficiles à manipuler. « Tout le monde pense avoir besoin d’un gros moteur d’au moins 19 chevaux, mais la plupart ne le pensent pas », explique Jagodowski. « Vous n’avez pas besoin de moteurs surdimensionnés pour une tonte de base. »

Deux temps ou quatre temps

En parlant de tondeuses à conducteur marchant, vous aurez peut-être le choix entre un moteur à deux temps, ce qui n’est plus courant, et un moteur à quatre temps.

Les moteurs à deux temps sont lubrifiés par de l’huile mélangée à l’essence (il ne faut pas oublier de la pré-mélanger), et ils sont moins puissants, plus bruyants et produisent plus d’émissions que les moteurs à quatre temps. Ils consomment également plus de gaz. Il vaut mieux avoir un moteur à quatre temps.

Démarrage électrique

Les cordons de traction ne sont pas si difficiles si le moteur de la tondeuse à gazon est en bon état et tourne immédiatement. Mais si les bougies d’allumage sont vieilles ou si le carburateur a besoin d’être nettoyé, tirer à plusieurs reprises peut être frustrant. Évitez un entraînement indésirable en achetant une tondeuse dotée d’une fonction de démarrage électrique.

Le démarrage électrique nécessite une batterie, mais la plupart se rechargent pendant que le moteur tourne. Certains fabricants proposent des batteries similaires à celles des outils électriques qui peuvent être retirées et chargées à distance.

Entraînement automatique

L’opérateur fournit généralement la force qui entraîne une tondeuse à essence classique à conducteur marchant. Cela peut devenir fatiguant, surtout sur un terrain en pente ou irrégulier. Entrez dans la tondeuse autonome, qui transfère la puissance du moteur aux roues via des courroies pour la faire avancer.

Vous pouvez sélectionner la traction avant, arrière ou intégrale. La traction arrière est la plus populaire car elle permet à la tondeuse d’avancer lors de la montée d’une colline et du passage de l’herbe épaisse. Si vous choisissez un entraînement à vitesse variable, vous pouvez le régler sur celui qui vous convient.

Embrayage de frein de lame

L’embrayage du frein de lame (BBC) est une fonctionnalité pratique si vous vous arrêtez fréquemment pour ramasser des débris. Lorsque vous l’enclenchez, il découple la lame du moteur. Cela évite d’avoir à arrêter et redémarrer le moteur à plusieurs reprises, ce qui est pénible pour le moteur et généralement problématique.

Gestion de l’herbe

Certaines tondeuses à essence crachent de l’herbe coupée depuis le côté du plateau de coupe. Certains sont livrés avec un sac amovible qui vous permet de collecter les coupures, et certains renvoient les coupures dans l’herbe sous forme de paillis. Certains font les trois ! Découvrez pourquoi vous avez besoin d’une tondeuse à gazon.

Si vous choisissez un modèle avec un sac, assurez-vous qu’il est facile à retirer et que vous pouvez tondre sans lui au cas où vous navigueriez dans de l’herbe haute et envahie.

Taille de roue

Le diamètre de roue standard est de huit pouces, mais certaines tondeuses à conducteur marchant non propulsées proposent des roues arrière de neuf à 12 pouces. Ceux-ci rendent la tondeuse plus facile à pousser sur un terrain accidenté et sur une pente. Des roues plus grandes maintiennent également le chariot plus haut du sol et empêchent de scalper l’herbe.

Prix

Vous pouvez trouver une tondeuse poussée de base dans la gamme de 160 $, ou dépenser 1 300 $ pour un modèle haut de gamme avec un plateau extra-large et toutes les cloches et sifflets. Les modèles coûtant entre 400 $ et 600 $ possèdent probablement toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une tonte confortable et efficace.

FAQ

Combien de temps durera une tondeuse à essence ?

Une tondeuse à essence devrait durer de sept à 15 ans, selon l’utilisation, la marque et le modèle ainsi que le calendrier d’entretien.

Une tondeuse à essence est-elle meilleure qu’une tondeuse électrique ?

Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous avez un petit jardin et souhaitez une machine silencieuse et nécessitant peu d’entretien, une tondeuse électrique sera votre meilleur choix. Pour les grands terrains ayant des besoins de coupe intensifs, une tondeuse à essence peut mieux répondre à vos besoins.

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