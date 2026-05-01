Les vraies raisons pour lesquelles certains États paient plus à la pompe

Alors que je me rends en ville chaque jour depuis chez moi dans les collines du centre de la Californie, j’arrive à un coin avec deux stations-service. Chaque jour, ils facturent des prix très différents. D’un côté de la rue, la station Chevron annonce actuellement 6,29 $ le gallon, tandis que de l’autre côté de la rue, Great Gas (une société basée en Caroline du Nord) annonce 5,49 $. Les deux prix sont trop élevés pour le confort, mais une différence de 0,80 $ entre eux me semble énorme.

Non seulement cela, mais si vous parcourez 400 miles au nord jusqu’à l’Oregon, le prix moyen de l’essence (au moment de la publication de cet article) n’est que de 5,00 $. Et si vous allez vers l’est, le prix est encore moins élevé. En fait, le prix moyen national de l’essence au moment d’écrire ces lignes, selon AAA, n’est que de 4,16 $, ce qui signifie que les gens dans certains endroits paient moins de 4,00 $ le gallon.

Qu’en est-il de ces variations de prix ? Jetons un coup d’oeil.

Qu’est-ce qui détermine le prix du gaz ?

Les gens aiment blâmer le président lorsque les prix du gaz augmentent, mais comme l’explique le Business Desk de NPR, le président a très peu de contrôle sur les prix du gaz (même si les politiques gouvernementales peuvent avoir et ont effectivement un effet limité). L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis affirme que les véritables déterminants du prix à la pompe sont quadruples :

Coût du pétrole brut

Coûts et bénéfices du raffinage

Distribution et commercialisation

Impôts

Le coût du brut représente la moitié du prix à la pompe. Récemment, la perte d’approvisionnement résultant de la fermeture du détroit d’Ormuz a fait grimper le prix du brut à plus de 100 dollars le baril, ce qui a fait monter les prix du gaz dans le monde entier. Les trois autres facteurs dépendent cependant davantage de l’emplacement.

Les coûts de raffinage représentent environ 15 pour cent du prix actuel du gaz, et ils sont plus élevés dans les États qui exigent des mélanges saisonniers ou pendant les périodes suivant des catastrophes, lorsque les approvisionnements sont tendus. Les coûts de distribution représentent 16 à 18 pour cent supplémentaires. Ils sont plus élevés dans les zones reculées et éloignées des sources de pétrole.

Et puis il y a les taxes nationales, fédérales et locales, qui représentent environ 16 pour cent du prix.

Dans quelle mesure les taxes nationales sur l’essence ajoutent-elles au prix ?

Le gouvernement fédéral impose une taxe de 18 cents par gallon sur l’essence et les États prélèvent en moyenne 33,55 cents par gallon. Les impôts des États varient et, dans certains cas, il existe également des impôts locaux à payer. L’Institut de fiscalité et de politique économique (ITEP) explique que 24 États prélèvent une taxe fixe tandis que 26 États prélèvent une taxe variable basée sur un pourcentage du prix des carburants. Parmi ces derniers, 18 États incluent le coût du transport dans le taux d’imposition variable. Les taxes d’État peuvent également inclure des prélèvements sur l’inflation et les coûts d’infrastructure ainsi que sur les efforts visant à réduire les émissions des véhicules et à améliorer l’efficacité énergétique.

Sven Piper/Getty Images

États où les prix du gaz sont les plus élevés

Selon la World Population Review, les quatre États où les prix du gaz étaient les plus élevés en 2026 étaient la Californie, Hawaï, Washington et l’Oregon. Ce sont tous des États occidentaux, tout comme les deux suivants sur la liste : le Nevada et l’Alaska.

Pourquoi le gaz est-il si cher dans mon état ?

J’habite en Californie, et avec les prix de l’essence atteignant actuellement 7 $ ou plus dans certains endroits, cela revient à avoir les prix de l’essence les plus élevés du pays. Le journaliste Michael Satterfield explique pourquoi il pense qu’il en est ainsi : « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prix du gaz en Californie sont plus élevés », dit-il. « Le principal qui est facile à souligner est leurs taxes plus élevées sur l’essence. Vous payez souvent plus de 1,50 $ par gallon uniquement en taxes nationales et locales. Ajoutez à cela des exigences spéciales en matière de carburant, grâce au California Air Resources Board, ce qui signifie que seules les raffineries de Californie produisent cette essence spéciale. » Le nombre de ces raffineries est passé de 50 en 2000 à une vingtaine aujourd’hui, ajoute-t-il.

« Au sein de l’État, les prix peuvent varier en raison des taux de taxe de vente locaux et des frais environnementaux locaux supplémentaires », poursuit Satterfield. « De plus, les Californiens paient une taxe sur les ventes d’accise à l’échelle de l’État qui peut atteindre 10,75 %, selon l’endroit où vous vous trouvez en Californie. »

États avec les prix du gaz les plus bas

Les quatre États où les prix du gaz étaient les plus bas en 2026 étaient l’Alabama, le Tennessee, la Louisiane et le Mississippi.

Pourquoi le gaz est-il si bon marché dans mon État ?

Un facteur important est la distance par rapport à l’approvisionnement, c’est pourquoi les États de la côte du Golfe (AL, AR, LA, MS, NM et TX), étant aussi proches qu’ils le sont de l’approvisionnement en pétrole, possèdent le gaz le moins cher du pays, selon l’EIA. Un plan fiscal fixe, sans majoration pour l’inflation, les infrastructures et l’environnement, contribue également à maintenir les prix bas.

FAQ

Les prix du gaz varient-ils au sein d’un même État ? Pourquoi?

Oui. Ils peuvent même varier dans la même ville, et deux gares situées en face l’une de l’autre peuvent avoir des prix très différents. Les raisons en sont notamment la reconnaissance de la marque (Chevron et Shell fixent toujours des prix plus élevés), la qualité du carburant (la raison annoncée pour les prix plus élevés de fournisseurs comme Chevron et Shell), la concurrence et le volume du trafic. Les communautés au sein d’un État peuvent également facturer des taxes locales qui augmentent le prix du gallon au sein de ces communautés.

Les prix du gaz de ville sont-ils plus élevés que ceux des zones rurales ?

Habituellement, c’est le contraire qui est vrai. Les prix ruraux sont généralement plus élevés en raison du coût du transport du gaz vers les zones reculées. Ajoutez à cela un volume de trafic plus faible, qui oblige les stations à facturer des prix plus élevés pour augmenter leur marge bénéficiaire et rester en activité.

À propos de l’expert

Michael Satterfield est un journaliste primé, un expert en image de marque et fondateur de The Gentleman Racer, une publication en ligne de premier plan couvrant la culture automobile, les voyages et le style de vie.

Sources

Association américaine des automobiles : Prix du carburant ; (2025)

: Prix du carburant ; (2025) Radio publique nationale : Que les prix du gaz augmentent ou baissent, ne blâmez pas et ne remerciez pas le président ; (2022)

: Que les prix du gaz augmentent ou baissent, ne blâmez pas et ne remerciez pas le président ; (2022) Administration américaine d’information sur l’énergie : L’essence expliquée – Facteurs affectant les prix de l’essence ; (2025)

: L’essence expliquée – Facteurs affectant les prix de l’essence ; (2025) Institut de fiscalité et de politique économique : Deux Américains sur trois vivent dans des États dotés de taxes sur l’essence à taux variable ; (2025)

Deux Américains sur trois vivent dans des États dotés de taxes sur l’essence à taux variable ; (2025) Revue de la population mondiale : Prix du gaz par État 2026 ; (2026)

: Prix du gaz par État 2026 ; (2026) Administration américaine d’information sur l’énergie : Essence expliquée – Différences régionales de prix de l’essence ; (2025)

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