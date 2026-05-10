Des moyens intelligents d’économiser l’eau lors d’un avertissement de sécheresse

Pour ceux d’entre nous qui vivent dans les États occidentaux, la conservation de l’eau a occupé une place centrale alors que les sécheresses imposent des restrictions d’eau dans de nombreuses villes. Mais même si vous n’êtes pas réellement confronté à des conditions de sécheresse, utiliser moins d’eau est également un problème de coût. Les factures d’eau à travers le pays ont augmenté en moyenne de 24 % depuis 2019.

Heureusement, il existe de nombreuses façons d’économiser l’eau, et la plupart d’entre elles nécessitent très peu d’efforts. Par exemple, « nous pensons souvent que nous devons rincer la vaisselle avant de l’ajouter à l’eau de vaisselle », explique Marcus Griswold, expert en développement durable, qui dirige le site Web Little Green Myths. « Mais cela gaspille jusqu’à 6 000 gallons d’eau par an. »

Voici comment déterminer où va votre eau, ainsi que des moyens d’améliorer votre conservation de l’eau à la maison.

Comprendre votre consommation d’eau

Si vous souhaitez connaître la quantité d’eau que vous utilisez au cours d’une journée ou d’une semaine typique, regardez votre compteur d’eau. « Une personne moyenne utilise 82 gallons d’eau par jour à la maison, vous pouvez donc l’utiliser comme référence », explique Griswold.

Pour connaître la quantité d’eau utilisée par un appareil spécifique, consultez le manuel du propriétaire. Vous pouvez également calculer les gallons par minute que votre douche et vos autres appareils utilisent en chronométrant le temps qu’il faut pour remplir une carafe d’un gallon.

Réparer les fuites et réduire les déchets

Timnewman/Getty Images

Même de petites fuites peuvent gaspiller une quantité d’eau importante. «Souvent, les propriétaires ne réalisent pas que les réparer peut faire économiser bien plus que de raccourcir leurs douches de quelques minutes», explique l’expert en plomberie Caleb Caviness d’AryCo home services. « Et la plupart peuvent être réparés avec 10 $ de pièces et 15 minutes de bricolage, donc ne pas les réparer équivaut littéralement à jeter de l’argent par les fenêtres. »

Par exemple, un robinet qui goutte une fois par seconde perd 3 000 gallons au cours d’une année, tandis qu’un clapet de toilette qui fuit peut gaspiller 200 gallons par jour, explique Caviness.

Pour vérifier les fuites cachées dans votre maison et votre système d’irrigation, n’utilisez pas l’eau pendant au moins deux heures et voyez si votre compteur d’eau continue d’augmenter. Si tel est le cas, il est temps de commencer à rechercher cette fuite. Demandez également à votre compagnie d’assurance si elle propose un service de surveillance des fuites.

Économiser l’eau dans la salle de bain

Coupez l’eau pendant que vous vous brossez les dents.

Éteignez la douche pendant que vous faites mousser.

Utilisez une minuterie pour suivre la durée de la douche.

Dans les toilettes non efficaces, mettez une brique ou une bouteille d’eau pleine dans le réservoir pour réduire le volume d’eau.

Économiser l’eau permet également d’économiser de l’argent sur votre facture d’électricité. « Il faut une quantité surprenante d’énergie pour pomper, chauffer, traiter et déplacer l’eau, donc des étapes simples peuvent s’additionner », explique Kate Colarulli de CleanChoice Energy.

Économiser l’eau dans la cuisine

Utilisez le lave-vaisselle, qui peut économiser jusqu’à 2 400 gallons par an par rapport au lavage des mains.

Grattez simplement les aliments de votre vaisselle au lieu de les pré-rincer. Les lave-vaisselle modernes sont conçus pour fonctionner de cette façon.

Attendez que le lave-vaisselle soit plein avant de le faire fonctionner.

Lorsque vous vous lavez les mains, bouchez l’évier pour ne pas faire couler l’eau en continu.

Économiser l’eau dans la buanderie

Lavez les serviettes moins souvent.

Portez des vêtements plus d’une fois.

Si votre laveuse n’est pas équipée d’un capteur de charge, faites fonctionner uniquement des charges complètes.

Conserver l’eau dans la cour

Photos côtières/Getty Images

Plantez des plantes indigènes qui nécessitent moins d’eau et d’engrais. « Les plantes indigènes fournissent également un habitat vital à la faune et aux pollinisateurs, favorisant ainsi un écosystème sain », explique Colarulli.

Remplacez une partie ou la totalité de votre gazon par des herbes indigènes et d’autres aménagements paysagers à faible niveau d’eau. Cela vous évitera également de devoir tondre.

Arrosez tôt le matin pour réduire l’évaporation.

Installez un baril de pluie pour récupérer les eaux de ruissellement, qui pourront ensuite être utilisées dans le jardin.

Tenez également compte de ces autres conseils.

Améliorations de l’efficacité de l’eau

La mise à niveau vers des pommes de douche et des robinets à faible débit est un moyen peu coûteux d’améliorer considérablement la conservation de l’eau. Une solution encore moins chère et plus simple consiste à installer des aérateurs de robinet à haute efficacité, qui coûtent entre 5 et 15 dollars. « Si vous pouvez dévisser une ampoule, vous pouvez le faire », explique Caviness. « Ils réduiront le flux de vos facettes d’environ 30 %, sans donner l’impression que vous vous lavez les mains sous une paille qui fuit. »

Les toilettes économes en eau à double chasse constituent une mise à niveau plus coûteuse, mais elles peuvent économiser des milliers de gallons par an. Ils coûtent entre 150 $ et 300 $ et peuvent être bricolés pour ceux qui ont des connaissances de base en plomberie.

À l’extérieur, il n’est pas trop difficile d’installer soi-même un contrôleur d’irrigation intelligent. Ils coûtent entre 100 et 250 dollars et ajustent le débit d’eau en fonction des précipitations et de la saturation du sol.

Les mises à niveau plus coûteuses incluent des lave-vaisselle et des machines à laver économes en énergie et en eau. Ce dernier peut économiser environ 30 gallons par chargement, explique Griswold.

Habitudes quotidiennes qui réduisent la consommation d’eau

Coupez l’eau pendant que vous vous brossez les dents. « Cela ne semble pas très grave, mais cela permettra d’économiser environ quatre gallons d’eau à chaque fois que vous le ferez », explique Caviness.

Chronométrez vos douches.

Fermez le robinet pendant que vous faites la vaisselle.

Trouvez des moyens de réutiliser l’eau, autrement que de la jeter dans les égouts. Par exemple, « vous pouvez verser de l’eau bouillie sur la vaisselle pour la tremper et la pré-rincer, ou utiliser de l’eau bouillie plus propre pour arroser les plantes une fois refroidie », explique Griswold.

FAQ

Qu’est-ce que les eaux grises et peut-on les réutiliser en toute sécurité ?

Les eaux grises sont de l’eau qui a déjà été utilisée dans la douche, la machine à laver et les éviers (mais pas dans vos toilettes). Comme il ne contient que du savon et un peu de saleté, il peut généralement être utilisé sans danger dans les toilettes et pour l’irrigation des pelouses, mais pas pour boire de l’eau ou arroser les légumes-racines. S’il contient une faible quantité de savon, il peut également être utilisé pour arroser les plantes. Assurez-vous simplement de l’utiliser rapidement, pour empêcher les bactéries de s’y développer, explique Caviness.

Les appareils économes en eau font-ils vraiment une différence ?

Oui, ils réduisent considérablement la consommation d’eau. Par exemple, un lave-vaisselle Energy Star utilise moins de quatre gallons, tandis que le lavage des mains peut en consommer plus de 20 ; et une machine à laver efficace utilise environ 10 gallons, contre 40 sur les modèles plus anciens. « En un an, la mise à niveau s’amortit d’elle-même », explique Caviness.

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