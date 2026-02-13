Pourquoi les maisons historiques deviennent de plus en plus populaires auprès des acheteurs

Expliquant la principale raison derrière cela, dit-il : « Cela dépend en grande partie de l’offre. De nombreux acheteurs sont frustrés par l’inventaire limité de maisons plus récentes et élargissent leur recherche pour inclure des propriétés plus anciennes avec du caractère et de l’histoire. Cependant, le manque de nouvelles constructions n’est pas le seul problème qui afflige les acheteurs de maison. Un changement de mentalité des acheteurs joue également un rôle crucial, selon Murphy. Il mentionne en outre : « Les gens pensent davantage à la propriété à long terme et à la valeur émotionnelle, pas seulement à la superficie en pieds carrés. » Étant donné que les constructions plus anciennes « … offrent un sentiment d’appartenance que les constructions plus récentes ne peuvent souvent pas reproduire », elles gagnent en popularité parmi les masses, estime Murphy. De plus, les maisons historiques peuvent être environ 15 % moins chères que les constructions plus récentes, ce qui en fait une option populaire pour les maisons de démarrage en 2026. Notre expert est d’accord et note : « Sur certains marchés, les maisons historiques peuvent avoir un prix plus compétitif que les nouvelles constructions, en particulier lorsque les acheteurs sont prêts à effectuer des mises à jour réfléchies au fil du temps.
Les caractéristiques les plus attrayantes des maisons historiques
« Une autre caractéristique qui résonne est le caractère architectural. Des éléments tels que de hauts plafonds, de grandes fenêtres et des plans d’étage distinctifs confèrent aux maisons une personnalité qui semble unique », révèle Murphy. Cela s’applique particulièrement aux personnes qui aiment les propriétés uniques et souhaitent que leur maison se démarque des autres. « Les maisons historiques offrent souvent cela d’une manière qui semble authentique plutôt que mise en scène », explique notre expert. Le quartier et l’emplacement jouent également un rôle clé. Expliquant la raison derrière cela, nous dit-il : « Les maisons historiques se trouvent souvent dans des quartiers accessibles à pied, à proximité des centres-villes, des bords de mer ou des communautés établies de longue date. Les acheteurs apprécient l’aménagement paysager mature, la proximité des entreprises locales et le sentiment que le quartier a évolué naturellement au fil du temps. » Il ajoute que cette combinaison de décor et de structure est difficile à recréer.
Ce que les acheteurs devraient rechercher dans les maisons historiques
« Les systèmes mis à jour sont également importants. Les systèmes électriques, de plomberie et de chauffage modernisés réduisent les risques et les coûts futurs », ajoute Murphy. Il conseille aux acheteurs de donner la priorité aux propriétés alliant charme historique et mises à jour pratiques qui répondent aux normes de sécurité actuelles. Cette approche peut réduire les futurs problèmes d’entretien tout en améliorant la valeur de revente. À cette fin, poursuit-il, « des rénovations réfléchies peuvent ajouter au potentiel d’investissement, surtout lorsqu’elles respectent le caractère original de la maison. Les cuisines et les salles de bains qui ont été rénovées sans supprimer les détails architecturaux ont tendance à attirer un plus large éventail d’acheteurs. »
Les pièges à éviter lors de l’achat d’une maison historique
De plus, si vous souhaitez apporter des mises à jour importantes à la maison ou si vous envisagez d’ajouter une autre unité à la structure principale, consultez au préalable les directives locales. Murphy explique : « Un autre problème est de négliger les réglementations locales ou les règles de désignation historique. Certaines maisons sont soumises à des directives de préservation qui restreignent les modifications ou les rénovations extérieures. C’est pourquoi « les acheteurs devraient rechercher les ordonnances locales dès le début et confirmer ce qui est autorisé avant de s’engager dans un achat ». Tenir compte de votre budget est également important. Notre expert partage : « Le financement peut également être un défi si les acheteurs ne sont pas préparés. Certains prêteurs peuvent exiger des documents supplémentaires ou des réparations avant la clôture. » Il encourage également les acheteurs à travailler avec des professionnels spécialisés dans les maisons anciennes pour garantir un processus plus fluide. Mais ne vous arrêtez pas là. « Budgétiser l’entretien régulier, réserver des réserves pour les travaux futurs et se renseigner sur les matériaux et les systèmes de la maison font toute la différence », conclut-il.