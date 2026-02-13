Pourquoi les maisons historiques deviennent de plus en plus populaires auprès des acheteurs

Expliquant la principale raison derrière cela, dit-il : « Cela dépend en grande partie de l’offre. De nombreux acheteurs sont frustrés par l’inventaire limité de maisons plus récentes et élargissent leur recherche pour inclure des propriétés plus anciennes avec du caractère et de l’histoire. Cependant, le manque de nouvelles constructions n’est pas le seul problème qui afflige les acheteurs de maison. Un changement de mentalité des acheteurs joue également un rôle crucial, selon Murphy. Il mentionne en outre : « Les gens pensent davantage à la propriété à long terme et à la valeur émotionnelle, pas seulement à la superficie en pieds carrés. » Étant donné que les constructions plus anciennes « … offrent un sentiment d’appartenance que les constructions plus récentes ne peuvent souvent pas reproduire », elles gagnent en popularité parmi les masses, estime Murphy. De plus, les maisons historiques peuvent être environ 15 % moins chères que les constructions plus récentes, ce qui en fait une option populaire pour les maisons de démarrage en 2026. Notre expert est d’accord et note : « Sur certains marchés, les maisons historiques peuvent avoir un prix plus compétitif que les nouvelles constructions, en particulier lorsque les acheteurs sont prêts à effectuer des mises à jour réfléchies au fil du temps.