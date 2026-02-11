Le ministère des Transports veut que l’IA rédige dès maintenant les règles de la route

J’ai l’impression qu’à chaque fois que je me retourne, j’ai l’impression qu’une nouvelle entreprise d’intelligence artificielle (IA) essaie désespérément de me vendre son produit. Même lorsque je ne navigue pas dans les escroqueries, le slop générique que l’IA générative génère obstrue mon expérience. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Alors que de nombreuses personnes en ligne ont demandé à plusieurs reprises des moyens de désactiver ou de supprimer complètement l’IA de leur expérience, le ministère américain des Transports (DOT) a annoncé qu’il s’apprêtait à utiliser l’IA pour commencer à rédiger des réglementations à l’avenir.

Comment le DOT utilise-t-il l’IA ?

À la fin de l’année dernière, le DOT a mis à jour sa page Activités d’intelligence artificielle pour refléter la manière dont il intègre déjà l’IA dans son flux de travail. Ils prétendent essayer de permettre « l’intégration sûre de l’IA dans le système de transport » et la qualifient de « technologie fondamentale dans de nombreux systèmes de conduite automatisée et systèmes d’avions sans pilote ». Ils espèrent également l’intégrer dans « les systèmes d’avions conventionnels ainsi que dans les opérations de gestion du trafic entre modes ».

Leur page d’activités examine également la manière dont ils prétendent vouloir adopter « les opérations internes, la recherche et les services destinés aux citoyens ». À cette fin, le DOT aurait « concentré les investissements sur l’application de l’IA » afin d’améliorer « l’efficience et l’efficacité des processus internes et de la recherche » pour des choses comme :

IA générative

traitement du langage naturel

vision par ordinateur

analyse prédictive basée sur l’apprentissage automatique

Quelle est la place des réglementations écrites sur l’IA dans tout cela ?

Dans un article pour ProPublica, Jesse Coburn a observé que l’avocat général du DOT, Gregory Zerzan, « semblait principalement intéressé par la quantité de réglementations que l’IA pouvait produire, et non par leur qualité ». Il a cité Zerzan disant : « Nous n’avons pas besoin d’une règle parfaite sur XYZ. Nous n’avons même pas besoin d’une très bonne règle sur XYZ », mais plutôt que « nous voulons assez bien ».

Si cela vous semble alarmant, vous n’êtes pas seul. Coburn rapporte que « ces développements ont alarmé certains au DOT ». Pour ceux qui ne connaissent pas l’ampleur de la sphère d’influence du DOT, Coburn explique que ses règles ont un impact sur « pratiquement toutes les facettes de la sécurité des transports ». Selon lui, leurs réglementations « maintiennent les avions dans le ciel, empêchent les gazoducs d’exploser et empêchent les trains de marchandises transportant des produits chimiques toxiques de déraper des rails ».

Confier la création de ces réglementations à « une technologie naissante connue pour commettre des erreurs » semble absurde, mais selon Coburn, le DOT fait cela pour accélérer la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Habituellement, la rédaction, la révision et la publication d’une réglementation peuvent prendre des mois, voire des années, explique-t-il. « Mais », dit-il, « avec la version DOT de Google Gemini, les employés pourraient générer une proposition de règle en quelques minutes, voire quelques secondes. »

