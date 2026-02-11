La dernière arnaque textuelle DMV se cache dans un texte de groupe – Ce qu’il faut savoir

Les escroqueries DMV ne sont pas rares, mais les escrocs modifient souvent quelques détails ici et là à chaque itération. Le dernier en date semble un peu différent de ceux que vous avez l’habitude d’ignorer. Si vous recevez une notification concernant un nouveau message du DMV dans un SMS de groupe, il s’agit probablement d’une arnaque. Découvrez quels sont les signes avant-coureurs de cette nouvelle arnaque afin de garantir votre sécurité.

Quelle est l’arnaque ?

Comme la plupart des escroqueries de cette nature, l’objectif est de vous amener à cliquer sur un lien douteux et à envoyer de l’argent aux fraudeurs. Celui-ci prétend provenir du DMV et prétend que vous avez un « solde de péage impayé lié à votre véhicule ». Il indique généralement que vous devez résoudre le problème ce jour-là, sinon vous risquez de voir votre permis suspendu et votre inscription retardée. Il se termine par une vague menace de « suspension de licence ou d’autres problèmes juridiques ».

Comment repérer les escroqueries comme celle-ci

Il y a quelques signaux d’alarme dans ce message qui indiquent immédiatement qu’il s’agit d’une arnaque. Tout d’abord, il peut s’agir d’un message de groupe. Si vous recevez un SMS d’un groupe DMV, vous pouvez conclure en toute sécurité qu’il s’agit d’une arnaque. L’organisation ne contacterait pas plusieurs personnes dans la même chaîne de SMS au sujet de leurs infractions personnelles.

Deuxièmement, le lien ne semble pas tout à fait correct. Habituellement, les liens dans ces types de messages incluent des termes tels que « DMV » et l’état dans lequel vous vous trouvez, mais dans ce cas, il existe également des parties supplémentaires de l’URL qui ne correspondent à rien d’officiel.

Troisièmement, le sentiment d’urgence est un indicateur important du caractère légitime de ce message. J’ai récemment reçu une arnaque par SMS de groupe DMV. Il est arrivé à 18h44 un dimanche, lorsque le DMV est fermé, et a exigé que je « résolve ce solde » d’ici la fin de la journée. Les fraudeurs incluent souvent des délais courts comme celui-ci pour favoriser un sentiment d’urgence. Si vous craignez de perdre votre licence si vous ne payez pas immédiatement, vous risquez de manquer les indicateurs indiquant que le message n’est pas légitime.

Comment assurer votre sécurité

Même avec les alertes de drapeau rouge, vous pourriez toujours craindre de manquer de véritables communications du DMV. Heureusement, il existe des moyens simples de filtrer les communications réelles des fausses informations. Le Wisconsin DMV présente plusieurs choses que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité. «Le Wisconsin DMV ne vous enverra jamais de SMS pour exiger le paiement d’un service», commence le guide. Il énumère ensuite quelques caractéristiques des escroqueries. En plus de ceux répertoriés ci-dessus, le Wisconsin DMV recommande de faire attention aux messages demandant des cartes-cadeaux, des informations personnelles ou prétendant vendre des produits DMV officiels (par exemple, une documentation officielle).