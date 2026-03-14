Vous voulez vivre comme un olympien ? L’ancien manoir de Shaun White de retour sur le marché

Si vous demandiez à quelqu’un de nommer des athlètes olympiques d’hiver, il ne lui faudrait pas longtemps pour trouver Shaun White. Après des années passées à remporter des médailles et à dévaler les pistes avec ses cheveux roux hirsutes emblématiques, White est revenu sous les projecteurs du public en tant que commentateur pour les Jeux d’hiver de 2026. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle son nom fait la une des journaux.

Selon le rapport Robb, une immense propriété que White a récemment vendue à un dirigeant de Louis Vuitton est de nouveau en vente. Le propriétaire actuel le met en vente après l’avoir possédé pendant seulement deux ans et avoir complètement relooké la propriété. Aujourd’hui, la propriété moderne du milieu du siècle à Los Angeles coûte 5 millions de dollars.

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Quelles sont les spécifications de base ?

La maison de 2 000 pieds carrés s’étend sur un tiers d’acre et dispose de trois chambres et deux salles de bains. Le rapport Robb décrit l’intérieur à un seul niveau comme comportant « des sols en ardoise sombre, des armoires en noyer, un éclairage vintage et des meubles sur mesure ».

En ce qui concerne le stationnement, la propriété propose un garage pour deux voitures équipé d’un chargeur Tesla ainsi qu’une « petite allée avec un parking pour trois véhicules supplémentaires ». La propriété dispose également d’un mur d’intimité et « d’une passerelle fermée (qui) passe par un feuillage dense pour se diriger vers la porte d’entrée ». Le terrain comprend également une piscine, une terrasse en dalles et « un coin salon avec foyer et une banquette à manger ».

À quoi ressemble le manoir de Shaun White maintenant ?

Selon le rapport Robb, le dirigeant de Louis Vuitton qui a acheté la propriété à White y a consacré beaucoup de travail « en collaboration avec le Studio Veren ». Il a passé les deux dernières années à restaurer la propriété, dans le but de lui redonner l’aspect qu’elle avait lors de sa construction en 1955.

La maison a maintenant un nouveau toit, des fenêtres, un extérieur en brique refait, et l’intérieur est maintenant principalement sombre et maussade, un contraste avec l’intérieur et l’extérieur blanc côtier que la maison arborait lorsque White en était propriétaire, selon Mansions Global.

La publication rapporte que le propriétaire actuel « a ajouté des éléments encastrés en bois qui semblent pouvoir être d’origine à la maison, ainsi qu’une cloison à lattes en bois dans le salon décloisonné ». Il a également « installé de nouveaux sols en ardoise, des fenêtres, un toit et des armoires en noyer sur mesure… (et (a remplacé l’extérieur en parpaings par de la brique). »

Si vous aimez les vues grandioses, vous serez fasciné par les murs de verre qui constituent une grande partie de l’espace principal. Mansions Global affirme qu’ils « (brouillent) la frontière entre l’intérieur et l’extérieur » en présentant des vues du centre-ville de Los Angeles.

Sources

L’ancien refuge du milieu du siècle de Shaun White dans les collines d’Hollywood coûte 5 millions de dollars, Robb Report, 2026.

L’ancienne maison de Los Angeles du médaillé d’or olympique Shaun White arrive sur le marché après une refonte, Mansion Global, 2026.