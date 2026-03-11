Pourquoi les constructeurs d’habitations ont abandonné les maisons de style artisanal américain après les années 1920

Quand j’étais enfant dans le nord-ouest du Pacifique, j’avais une étrange fascination pour les vieilles maisons. Mon préféré était une maison située juste en bas de la rue de mon lycée. Je ne le savais pas à l’époque, mais c’était un artisan. Il y avait quelque chose dans ses colonnes effilées recouvertes de grosses roches de rivière, ses pignons exposés et ses encadrements de fenêtres intéressants qui m’ont tout simplement marqué. Il n’est donc pas étonnant que mon amour des vieilles maisons me conduise finalement à un emploi à la Preservation Alliance of West Virginia, plaidant auprès du public pour que les vieux bâtiments et maisons soient préservés. Cela m’a également amené à me demander pourquoi certains styles de construction disparaissent. Et cela m’a fait me demander pourquoi les constructeurs d’habitations ont-ils abandonné l’artisan ? La réponse courte est : l’argent et la modernité.
Même si beaucoup d’entre vous connaissent les maisons d’artisans, certains se demandent peut-être ce qu’est exactement une maison de style artisanal. Les maisons d’artisans sont devenues populaires au tournant du 20e siècle en Californie et sont restées populaires jusqu’aux années 1930 environ. Elles ont été construites en réponse directe à la révolution industrielle et à l’essor de la production de masse. Les maisons artisanales de style bungalow étaient un hommage aux caractéristiques artisanales et à l’artisanat ainsi qu’à un style plus simple que l’extravagante maison de l’époque victorienne.
Habituellement, les maisons d’artisans étaient des maisons à un étage ou à un étage et demi avec un toit à profil bas, des pignons apparents, une ligne de toit allongée, des colonnes de porche effilées, un plan d’étage ouvert et de nombreux éléments intégrés. Même si elles étaient plus abordables que les maisons de style Gilded Age, après le krach boursier de 1929, elles sont devenues trop chères à construire pour le propriétaire moyen. Au moment où le marché s’est rétabli, les styles et les besoins des propriétaires avaient changé.
Les changements du marché ont mis fin au mouvement des maisons artisanales
Il existe de nombreux styles de maison démodés qui devraient être ramenés simplement pour leur charme, et je suis fermement convaincu que l’artisan devrait figurer en tête de liste. C’est peut-être parce que j’ai grandi à l’époque de l’essor du McMansion et que je connais une chose ou deux sur les paysages de banlieue remplis de styles de maison sans âme. Malheureusement, la construction massive de maisons à l’emporte-pièce de ma jeunesse adulte n’est qu’un autre exemple de la raison pour laquelle les tendances en matière de maison se produisent. C’est rarement un seul élément qui provoque un changement dans l’architecture, car comme pour toutes les tendances, il existe généralement plusieurs facteurs. Mais la plupart du temps, l’argent est le principal moteur. Et les changements du marché sont souvent corrélés aux changements sociétaux et vice versa.
La Grande Dépression des années 1930 a poussé de nombreux Américains à tenter de survivre ; acheter une maison était la dernière chose que l’on envisageait. Les constructeurs d’habitations, s’ils en étaient capables, essayaient simplement de construire et de vendre des maisons sans subir de perte. Cela signifiait non seulement réduire le temps nécessaire à la construction d’une maison, mais également réduire le coût des matériaux. Il n’était tout simplement pas rentable de faire appel à des artisans qualifiés pour travailler sur les caractéristiques spécialisées d’une maison d’artisan. Et la réponse a été un passage à des maisons minimalistes de style traditionnel.
Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le marché s’est corrigé et la construction massive d’habitations a repris. En fait, le marché du logement a explosé après le retour des soldats rentrés chez eux et fondant une famille. Cette nouvelle génération faisait partie du changement culturel vers tout ce qui est moderne et le nouvel idéal de vie en banlieue, de sorte que la maison d’artisan avait disparu et la maison de style ranch était de mise.