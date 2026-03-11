Pourquoi les constructeurs d’habitations ont abandonné les maisons de style artisanal américain après les années 1920

Quand j’étais enfant dans le nord-ouest du Pacifique, j’avais une étrange fascination pour les vieilles maisons. Mon préféré était une maison située juste en bas de la rue de mon lycée. Je ne le savais pas à l’époque, mais c’était un artisan. Il y avait quelque chose dans ses colonnes effilées recouvertes de grosses roches de rivière, ses pignons exposés et ses encadrements de fenêtres intéressants qui m’ont tout simplement marqué. Il n’est donc pas étonnant que mon amour des vieilles maisons me conduise finalement à un emploi à la Preservation Alliance of West Virginia, plaidant auprès du public pour que les vieux bâtiments et maisons soient préservés. Cela m’a également amené à me demander pourquoi certains styles de construction disparaissent. Et cela m’a fait me demander pourquoi les constructeurs d’habitations ont-ils abandonné l’artisan ? La réponse courte est : l’argent et la modernité.

Même si beaucoup d’entre vous connaissent les maisons d’artisans, certains se demandent peut-être ce qu’est exactement une maison de style artisanal. Les maisons d’artisans sont devenues populaires au tournant du 20e siècle en Californie et sont restées populaires jusqu’aux années 1930 environ. Elles ont été construites en réponse directe à la révolution industrielle et à l’essor de la production de masse. Les maisons artisanales de style bungalow étaient un hommage aux caractéristiques artisanales et à l’artisanat ainsi qu’à un style plus simple que l’extravagante maison de l’époque victorienne.

Habituellement, les maisons d’artisans étaient des maisons à un étage ou à un étage et demi avec un toit à profil bas, des pignons apparents, une ligne de toit allongée, des colonnes de porche effilées, un plan d’étage ouvert et de nombreux éléments intégrés. Même si elles étaient plus abordables que les maisons de style Gilded Age, après le krach boursier de 1929, elles sont devenues trop chères à construire pour le propriétaire moyen. Au moment où le marché s’est rétabli, les styles et les besoins des propriétaires avaient changé.