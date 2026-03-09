10 petites améliorations de buanderie qui font une grande différence

Bienvenue à Votre maison, mais en mieuxle guide ultime de Family Handyman pour faire travailler chaque centimètre carré de votre espace plus dur. Nous vous montrerons comment maximiser la fonctionnalité et transformer les zones difficiles, des coins difficiles aux entrées encombrées, en la maison organisée de vos rêves. Votre buanderie n’est peut-être pas l’espace le plus excitant de la maison, mais elle ne doit pas nécessairement être une triste réflexion après coup. Avec la bonne configuration, il peut s’agir d’un centre de blanchisserie à service complet, à la fois beau et fonctionnel, doté d’espaces pour plier, repasser et sécher les articles délicats lavés à la main. Au-delà du lavage des vêtements, les buanderies peuvent également gérer des tâches telles que laver les animaux domestiques, arroser les plantes, nettoyer les chaussures ou s’occuper des équipements de sport boueux. Mais au-delà de la fonction, la buanderie peut être un endroit où ajouter des matériaux et des fonctionnalités améliorés que vous n’opteriez peut-être pas dans un espace plus grand. En fait, le faible encombrement typique d’une buanderie peut en fait être un avantage, car il nécessite moins d’argent pour ajouter des fonctionnalités intéressantes. « La plupart des rénovations de buanderie peuvent être effectuées en un week-end ou moins et ne nécessitent pas un gros budget, mais elles peuvent faire une énorme différence », explique Shannon Hale, organisatrice personnelle. Poursuivez votre lecture pour découvrir les conseils d’experts de Hale et Rebecca West, auteur de Bon départ à la maisonpour des améliorations intelligentes dans votre buanderie que vous n’auriez peut-être jamais envisagées.

10 HDERE/GETTY IMAGES Évier utilitaire Si votre budget le permet, l’ajout d’un évier utilitaire dans la buanderie peut constituer une amélioration fantastique. «Les éviers utilitaires sont parfaits pour pré-tremper et laver les vêtements à la main, laver les choses grossières que vous ne voulez pas dans votre évier de cuisine, nettoyer les objets artisanaux et, selon la taille de l’évier et de vos animaux, donner le bain aux animaux», dit West. Si l’espace le permet, elle recommande un évier très profond et, si votre budget le permet, des matériaux améliorés par rapport aux options acryliques standard, comme un évier de ferme profond.

10 ONURDONGEL/GETTY IMAGES Appareils améliorés Pièce maîtresse de toute buanderie, les laveuses et sécheuses effectuent l’essentiel du travail, mais donnent également le ton esthétique de la pièce. Rendez-les à la fois performants et visuellement attrayants avec des modèles améliorés. Optez pour des ensembles assortis dans des couleurs amusantes ou faites des folies pour des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent rendre la lessive plus facile à faire avec de meilleurs résultats.

10 PHOTOGRAPHIE PC/GETTY IMAGES Un espace de stockage suffisant Bien que le rangement dans la buanderie soit toujours indispensable, il faut penser au gentil Le stockage que vous incluez (et à quoi il ressemble) indique comment obtenir le statut de mise à niveau. Pensez aux armoires intégrées avec des étagères coulissantes ou utilisez des paniers et des bacs pour accéder facilement à tout. N’oubliez pas d’utiliser tout l’espace vertical disponible et d’incorporer des zones de stockage profondes et peu profondes. «Essayez d’aménager la buanderie de manière à ce que la majorité de votre espace de rangement soit aussi profond que nécessaire pour le linge de maison et les produits de nettoyage», explique West.

10 XIAOKEBETTER/GETTY IMAGES Revêtement de sol amélioré « Un joli revêtement de sol est souvent l’un des meilleurs atouts d’une buanderie accueillante », explique West. « Comme il s’agit d’un espace isolé du reste de la maison, vous pouvez vous amuser beaucoup avec la couleur et le motif de votre sol. » Quel que soit votre choix, assurez-vous qu’il est imperméable et confortable sous les pieds. Les carreaux de vinyle de luxe sont une excellente option, et pour une amélioration luxueuse de votre buanderie, optez pour une chaleur radiante sous des carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre.

10 JOHN KEEBLE/GETTY IMAGES Zone de pliage « Si vous avez de la place pour un comptoir pliant, je le recommande », déclare West. « Même si vous ne pliez pas votre linge dans la buanderie, avoir un endroit pour déposer votre panier à linge ou ranger les vêtements lorsque vous les sortez de la sécheuse est incroyablement pratique. » Bien qu’il soit tentant de placer un espace pliable au-dessus d’une laveuse ou d’une sécheuse, vous n’avez pas de chance car la plupart des unités mesurent 39 pouces. grand par rapport à une hauteur de comptoir traditionnelle de 36 pouces. Une autre option est une table pliante séparée, ou même un modèle rabattable qui se range dans les espaces restreints.

10 MICHEL PÉVIDE/GETTY IMAGES Espace de séchage La buanderie est l’espace idéal pour sécher à l’air libre toutes sortes d’objets. « Si vous lavez des pulls à la main, si vous souhaitez aérer l’équipement de football de vos enfants après l’entraînement ou si vous préférez faire sécher des articles délicats à l’air libre, planifier à l’avance vous évitera d’avoir des objets suspendus ailleurs dans la maison », explique West. Elle aime ajouter des crochets pour aérer les équipements sportifs, une grille rabattable pour sécher les articles délicats et une surface coulissante en maille parfaite pour sécher les pulls à plat. «Enfin, envisagez un évent à détection d’humidité, afin de maintenir la circulation de l’air sans avoir à vous rappeler d’allumer et d’éteindre le ventilateur», ajoute-t-elle.

10 DAVID PETRUS IBARS/GETTY IMAGES Espace de nettoyage/stockage pour animaux de compagnie « Si vous avez des animaux de compagnie dont vous avez besoin de baigner, c’est une amélioration fabuleuse ! Les douches pour animaux de compagnie sont généralement construites à quelques pieds du sol, vous pouvez donc baigner Fido tout en vous tenant confortablement », explique West. « C’est tellement plus facile que de s’agenouiller au-dessus d’une baignoire basse ou de prendre une douche avec votre chiot. » Si vous ne disposez pas de beaucoup d’espace pour une station de lavage dédiée aux animaux de compagnie, Hale suggère d’installer un grand évier utilitaire ou de ferme qui peut faire double emploi. La buanderie est également un espace idéal pour ranger les fournitures pour animaux de compagnie.

10 IMAGINIMA/GETTY IMAGES Finitions de luxe Pensez aux comptoirs en pierre, aux planchers radiants, aux armoires encastrées et aux robinets ou éviers haut de gamme lorsque vous envisagez d’améliorer votre buanderie de luxe. Les armoires élégantes et intégrées peuvent inclure des planches à repasser dépliantes, un panier à linge ou des étendoirs. Le revêtement de sol radiant ajoute au confort, tandis que les comptoirs en pierre et les finitions de plomberie haut de gamme apportent un attrait plus haut de gamme et avant-gardiste. « C’est une pièce que nous devons utiliser, mais si vous avez peur d’y entrer, il n’est pas étonnant que vous retardiez votre lessive », explique Hale. Elle suggère d’ajouter des finitions qui « font sourire », en s’assurant simplement qu’elles résistent à l’environnement humide.

10 TIA/STOCK.ADOBE.COM Chute à linge La chute à linge de ma maison actuelle change vraiment la donne lorsqu’il s’agit de faire la lessive. Au lieu de trimballer un panier plein en bas, le linge sale se trouve à quelques pas de la machine à laver. Si seulement ils pouvaient faire une goulotte inversée pour ramener le linge propre à l’étage ! « Si vous n’avez pas de place pour une goulotte, vous pouvez créer une station de tri avec des bacs de couleurs différentes, comme alternative », explique Hale.