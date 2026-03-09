Dans Homme à tout faire familialla nouvelle série, Agendas de bricolagede vrais bricoleurs partagent les projets dont ils sont les plus fiers. Ils racontent toute l’histoire, depuis l’élaboration des plans initiaux et la lutte contre les revers frustrants jusqu’à la célébration de leurs moments les plus fiers. Ces témoignages francs révèlent les véritables tenants et aboutissants du bricolage et vous laisseront des conseils pratiques qui vous donneront la confiance nécessaire pour conquérir votre prochaine construction.

Le bricolage fait partie de la vie d’Anika Gandhi (@anikasdiylife sur Instagram) depuis plus d’une décennie. Tout a commencé lorsque, déçue par les options disponibles en magasin pour un ensemble table et chaises pour sa fille, Gandhi a eu l’idée : « Peut-être que je pourrais le faire moi-même ». Cela l’a envoyée « dans un terrier d’apprentissage sur les outils électriques et le travail du bois ». Le sentiment de pouvoir de créer quelque chose pour sa fille de ses propres mains l’a rendue complètement accro au bricolage, et « tout a fait boule de neige à partir de là », dit-elle.



Plus récemment, Gandhi a partagé une magnifique station de recharge qu’elle a fabriquée pour son salon, et elle était ravie de parler du projet à Family Handyman. « Lorsque nous sommes passés de deux canapés à un canapé sectionnel, ma table de bout de chargement DIY qui se trouvait entre eux ne rentrait plus », explique Gandhi. Sa famille avait encore besoin « d’un endroit pour recharger les appareils, déposer notre café ou garder de petites choses à portée de main », alors elle a décidé qu’une table de chargement placée derrière le canapé serait la meilleure solution. « Comme nous vivons dans une maison plus petite, je l’ai conçue pour tirer le meilleur parti de notre espace avec un stockage et une recharge intégrés. » La table est suffisamment fine pour tenir derrière le canapé, mais parvient néanmoins à offrir un espace de rangement supplémentaire. Les fils sont accessibles mais gardés hors de vue, et les pieds sont dotés d’étagères intégrées.

Les étapes du projet

Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce projet ?

Ce projet s’est concrétisé rapidement. « Il m’a fallu environ une semaine pour le construire, mais le temps de construction n’était que de 5 à 6 heures au total », dit-elle.

Avez-vous dû surmonter des revers ?

Même les bricoleurs bien établis se heurtent parfois à des revers. Dans le cas de Gandhi, « il y a définitivement eu un contretemps ! » Alors qu’elle travaillait sur le compartiment de rangement latéral, elle « a accidentellement percé les trous de charnière du mauvais côté de la porte en contreplaqué de noyer ». Elle aurait pu mettre le bois au rebut et repartir à zéro, mais au lieu de cela, Gandhi « a trouvé un moyen de le réparer en découpant de petits cercles de contreplaqué de noyer sur mon laser pour remplir les trous afin qu’ils se fondent dans l’ensemble ». Si vous regardez de très près, vous pouvez les repérer ; elle dit qu’ils servent « de bon rappel que des erreurs se produisent et (qu’) il existe presque toujours une manière créative de les corriger ! »

Avez-vous utilisé des astuces budgétaires dans ce projet ?

L’un des attraits des projets de bricolage est qu’ils peuvent vous faire économiser de l’argent si vous planifiez correctement. Pour ce projet, Gandhi s’est appuyée sur une tactique d’économies éprouvée : utiliser des matériaux qu’elle avait déjà sous la main.

«J’ai utilisé des restes de contreplaqué de noyer pour les portes et l’armoire de rangement latérale», dit-elle. Il peut être tentant de courir au magasin avant de commencer, mais des projets comme celui-ci sont « un excellent rappel qu’il n’est pas toujours nécessaire de fabriquer de nouveaux matériaux pour créer quelque chose de beau et de fonctionnel ! »

Y a-t-il eu un moment précis du projet où vous vous êtes senti le plus fier ou le plus accompli ?

Un autre attrait de s’attaquer à un projet de bricolage est le sentiment de satisfaction que procure un travail bien fait. Le moment le plus fier de Gandhi est survenu lorsqu’elle a parfaitement aligné toutes les portes. « Obtenir un espacement parfait peut être délicat, alors voir tout s’aligner proprement a été l’un de ces moments satisfaisants », dit-elle.

Si vous pouviez repenser ce projet, que changeriez-vous ?

Vous pouvez faire toute la planification du monde, mais il y a toujours quelque chose que vous voudrez changer. Parfois, vous comprenez cela pendant la construction. D’autres fois, ce n’est que lorsque vous utilisez votre projet que vous réalisez qu’il existait une alternative qui aurait pu fonctionner un peu mieux. Dans le cas de Gandhi, elle « remplacerait l’armoire latérale par une sorte d’armoire coulissante afin de pouvoir la rendre plus profonde et utiliser encore plus d’espace ».

Conseils aux bricoleurs en herbe

Où trouvez-vous l’inspiration pour vos projets ?

Gandhi trouve l’inspiration partout. Parfois, ses idées naissent par nécessité, tandis que « d’autres fois, il s’agit d’un design que je repère à la télévision ou d’un détail architectural sur un bâtiment ». Elle n’a pas non plus peur de combiner les idées ; elle s’inspire constamment d’Internet et mélange occasionnellement des idées « pour créer quelque chose de complètement unique ».

« L’inspiration a vraiment une façon d’apparaître lorsque vous regardez le monde en vous demandant : « Que pourrais-je construire ? état d’esprit », dit Gandhi.

Quel conseil essentiel donneriez-vous à d’autres bricoleurs avant de se lancer dans un projet similaire ?

« Commencez petit et commencez ! » Gandhi conseille. Plutôt que de choisir un projet géant ou de passer des heures à vous soucier des détails, « choisissez un projet simple qui répond à un réel besoin dans votre maison ». Elle souligne que « il n’est pas nécessaire que ce soit parfait. La meilleure façon d’apprendre est par la pratique ».

Gandhi met en garde contre le fait de s’attarder sur des erreurs. « Vous ferez des erreurs (nous en faisons tous !), mais chaque montage et chaque projet vous apprend quelque chose de nouveau. » Ce qui est important, c’est que vous « n’y réfléchissiez pas trop. Prenez quelques outils – une scie et une perceuse, et construisez un projet simple ». La clé est de « prendre votre temps et d’apprécier le processus ».

Quoi de neuf ensuite

Ce n’est pas parce que ce projet est terminé que Gandhi fait une pause. Elle travaille ensuite sur une série de projets. «Je travaille sur des idées de cadeaux DIY pour les fêtes de fin d’année», partage-t-elle. Et elle ajoute une ride amusante. « Cette fois, dit-elle, je me mets au défi de construire uniquement avec les planches et les découpes que j’ai déjà sous la main – aucun déplacement au magasin n’est autorisé. » Si vous voulez suivre, vous devriez le faire ! « Ces projets seront simples, amusants et parfaits également pour les débutants ! »

Vous pouvez trouver Gandhi sur Instagram à @anikasdiylife ou sur son site Web, Anika’s DIY Life.