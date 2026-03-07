Vos meubles peuvent totalement diminuer la valeur de votre maison lors des journées portes ouvertes. Voici pourquoi

Si vous envisagez de vendre votre maison, vous savez que donner aux acheteurs potentiels ce qu’ils recherchent est la clé pour vendre rapidement. Même si vous pensez peut-être que votre maison est prête à être visitée par des acheteurs potentiels, il y a quelque chose que vous devez savoir : une caractéristique que la plupart des acheteurs recherchent dans une nouvelle maison est une maison qui semble spacieuse et qui a suffisamment d’espace pour vivre confortablement. Cela est particulièrement vrai si l’on pense au fait que de nombreux professionnels travaillent à domicile de nos jours. Par conséquent, quelque chose qui pourrait jouer contre vous lors des journées portes ouvertes et faire baisser la valeur de votre maison, ce sont des meubles trop volumineux.
Les premières impressions comptent énormément lors d’une journée portes ouvertes : vous ne disposez que de quelques minutes pour épater les personnes qui viennent visiter votre maison. Il est également évident que les meubles plus grands occupent plus de superficie. « Sur le marché actuel, la superficie en pieds carrés est l’un des atouts les plus précieux qu’offre une maison, mais les meubles qui réduisent visuellement la taille perçue d’une pièce peuvent diminuer la valeur dans l’esprit de l’acheteur », a déclaré Stephanie Engel, conseillère stratégique en design d’intérieur, dans un article de The Spruce. Les grands canapés, les tables à manger de style familial, les immenses tables basses et autres éléments similaires répartis dans toute votre maison peuvent créer une apparence exiguë dans votre espace, détournant potentiellement les personnes qui seraient autrement intéressées par votre maison.
Combien de meubles doit-il y avoir dans chaque pièce ?
Si vous pensez avoir trop de meubles dans votre maison, mais que vous ne savez toujours pas quelles pièces couper, voici quelques principes directeurs. Tout d’abord, évitez d’avoir des meubles qui ne servent à rien. Vous savez déjà que lorsqu’il s’agit de faire visiter votre maison, vous vivez essentiellement dans un espace mis en scène qui ne vous ressemble pas. Ce n’est pas le moment de vous accrocher trop étroitement à votre énorme fauteuil inclinable La-Z-Boy et à votre grande table basse située à côté ; c’est plutôt le moment de rendre votre maison attrayante pour le plus grand nombre. Les salons devraient avoir un canapé, une table basse, un fauteuil plus petit, peut-être un meuble TV et une décoration agréable. Il en va de même pour la chambre. Vous voulez que vos acheteurs imaginent la vie dans la maison, donc un lit, des tables d’appoint et une commode conviennent, mais d’autres meubles de rangement de niche ou une chaise assise pourraient faire plus de mal que de bien.
Deuxièmement, il faut considérer la fluidité permise par vos meubles. Au-delà de l’essentiel, il est préférable d’inclure uniquement ce qui convient sans créer de points de pincement. Les experts immobiliers qui savent comment mettre en scène une maison comme un professionnel encouragent la disposition des meubles qui donne l’impression qu’une pièce est spacieuse. Même si vous pensez peut-être que pousser votre canapé contre le mur mettra en valeur l’espace du salon, il est en fait préférable de permettre la circulation autour des meubles en laissant quelques pieds d’espace derrière de gros objets comme des canapés.
Que faire des articles plus gros ou excédentaires
Vous comprenez quel est le problème avec trop de meubles, ainsi que quelles pièces ne sont pas essentielles lors du processus de mise en scène. Vient ensuite la question de savoir quoi faire de vos meubles les plus volumineux. Quelques options existent, mais celle que vous choisissez dépend uniquement de ce qui correspond le mieux à vos besoins. Si vous avez un sous-sol, vous pouvez y déplacer les objets qui encombrent votre maison. De nombreux acheteurs sont habitués à voir des garages ou des sous-sols bondés dans la maison, cela ne devrait donc pas les décourager. Une autre technique de gestion des stocks consiste simplement à répartir vos meubles ; si certaines pièces de votre maison ne sont pas aussi lourdement meublées, vous pouvez utiliser l’excédent d’une pièce pour équilibrer cette rareté. Si stocker des meubles à la maison n’est pas un bon choix, vous pourriez être obligé de louer une unité de stockage à court terme jusqu’à ce que vous vendiez la maison ; Certaines installations offrent cependant des réductions ou des offres gratuites pour le premier mois.
C’est peut-être aussi le bon moment pour envisager de donner ou de vendre des articles dont vous êtes prêt à vous séparer. C’est particulièrement une bonne idée si vous envisagez d’emménager dans une maison plus petite et que vous en avez déjà besoin. Avec quelques choix réfléchis, vous pouvez agrandir votre salon sans vous coûter un centime, aidant ainsi votre maison à se vendre plus rapidement.