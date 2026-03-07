Vos meubles peuvent totalement diminuer la valeur de votre maison lors des journées portes ouvertes. Voici pourquoi

Si vous envisagez de vendre votre maison, vous savez que donner aux acheteurs potentiels ce qu’ils recherchent est la clé pour vendre rapidement. Même si vous pensez peut-être que votre maison est prête à être visitée par des acheteurs potentiels, il y a quelque chose que vous devez savoir : une caractéristique que la plupart des acheteurs recherchent dans une nouvelle maison est une maison qui semble spacieuse et qui a suffisamment d’espace pour vivre confortablement. Cela est particulièrement vrai si l’on pense au fait que de nombreux professionnels travaillent à domicile de nos jours. Par conséquent, quelque chose qui pourrait jouer contre vous lors des journées portes ouvertes et faire baisser la valeur de votre maison, ce sont des meubles trop volumineux.

Les premières impressions comptent énormément lors d’une journée portes ouvertes : vous ne disposez que de quelques minutes pour épater les personnes qui viennent visiter votre maison. Il est également évident que les meubles plus grands occupent plus de superficie. « Sur le marché actuel, la superficie en pieds carrés est l’un des atouts les plus précieux qu’offre une maison, mais les meubles qui réduisent visuellement la taille perçue d’une pièce peuvent diminuer la valeur dans l’esprit de l’acheteur », a déclaré Stephanie Engel, conseillère stratégique en design d’intérieur, dans un article de The Spruce. Les grands canapés, les tables à manger de style familial, les immenses tables basses et autres éléments similaires répartis dans toute votre maison peuvent créer une apparence exiguë dans votre espace, détournant potentiellement les personnes qui seraient autrement intéressées par votre maison.