GPS vs expérience réelle : les applications de navigation connaissent-elles vraiment l’itinéraire le plus rapide ?

Cela ne fait aucun doute : la précision du système de positionnement global (GPS) moderne s’est améliorée à pas de géant depuis l’époque de Transit, le premier système mondial de navigation par satellite développé au début du programme spatial. Le GPS moderne peut localiser la position du récepteur dans votre voiture ou votre téléphone à quelques mètres près (ou même mieux) et les systèmes de navigation comme Google Maps, Apple Maps et WAZE utilisent les données GPS pour aider les conducteurs à trouver l’itinéraire le plus rapide vers leur destination dans toutes sortes de conditions de circulation.

La précision du GPS est indéniable en matière de positionnement, mais quelle est la précision des applications qui l’utilisent pour planifier des itinéraires et estimer le temps de conduite ? Je suis un conducteur de la vieille école qui aime se fier à son instinct et à son intuition, mais mon amie n’ira nulle part sans saisir la destination dans son téléphone et activer la voix de navigation. Dans nos deux expériences, les heures d’arrivée estimées et réelles sont rarement espacées de plus de quelques minutes, mais nous ne sommes pas toujours d’accord sur le point de savoir si l’itinéraire suggéré est le plus rapide.

Explorons cela.

Comment le GPS choisit les itinéraires

En fait, c’est l’application de navigation que vous utilisez qui choisit les itinéraires, mais avant de pouvoir le faire, elle doit localiser votre position via GPS. Le système GPS mondial se compose de plus de 30 satellites, chacun équipé d’un émetteur et d’un récepteur de signal et d’une horloge atomique ultra précise. L’horloge chronomètre le temps nécessaire au signal qu’elle émet, qui se déplace à la vitesse de la lumière, pour se rendre jusqu’à votre appareil et revenir. Il prend en compte le mouvement du satellite (qui est très rapide par rapport aux normes terrestres – environ 7 000 mph) en corrigeant l’effet Doppler et même la dilatation relativiste du temps. Pour un placement précis, votre appareil doit communiquer avec au moins quatre de ces satellites à la fois.

Une fois que votre appareil connaît votre position, le logiciel de navigation prend le relais et vous place sur une grille. Il établit des nœuds et des bords sur la grille et, lorsque vous choisissez une destination, il utilise des algorithmes pour planifier votre itinéraire. Tout est question de « poids » (le temps qu’il faut pour voyager entre les nœuds) lorsqu’il s’agit d’établir l’itinéraire le plus rapide, et voici quelques-uns des facteurs qui entrent dans son calcul :

Données historiques : En l’absence de conditions défavorables, les applications de navigation savent combien de temps il faut habituellement aux voitures pour parcourir une certaine route à une heure particulière de la journée et attribuent à cette route un poids par défaut.

En l’absence de conditions défavorables, les applications de navigation savent combien de temps il faut habituellement aux voitures pour parcourir une certaine route à une heure particulière de la journée et attribuent à cette route un poids par défaut. Caractéristiques de la route : Les feux de circulation, les virages à gauche, les routes à voie unique et les panneaux d’arrêt le long d’un itinéraire créent des pénalités qui augmentent le poids.

Les feux de circulation, les virages à gauche, les routes à voie unique et les panneaux d’arrêt le long d’un itinéraire créent des pénalités qui augmentent le poids. Conditions routières : L’algorithme pénalise les itinéraires présentant de mauvaises conditions, comme de la glace ou de la neige abondante.

L’algorithme pénalise les itinéraires présentant de mauvaises conditions, comme de la glace ou de la neige abondante. Pings participatifs : Les applications de navigation reçoivent des données en temps réel d’autres conducteurs, et lorsque de nombreuses voitures sont arrêtées ou se déplacent lentement le long d’un itinéraire, le poids de cet itinéraire augmente.

Quand le GPS est le plus précis

Le GPS fixe votre position avec la plus grande précision lorsque vous vous trouvez dans une zone dégagée et que le temps est clair. Un temps clair améliore également la capacité du logiciel de navigation à calculer votre temps de conduite. Lors du choix de l’itinéraire le plus rapide, la précision du GPS est meilleure lorsque les schémas de circulation sont typiques à cette heure de la journée.

Quand le GPS n’est peut-être pas la meilleure option

La précision du GPS souffre en cas de mauvais temps ou lorsque les conditions ne sont pas typiques. « Les applications de navigation peuvent réduire le temps dans le trafic régulier », explique Chad Watwood, un avocat qui s’occupe des cas de blessures impliquant des motos, « mais elles sont moins précises autour des chantiers de construction, dans les zones rurales, dans des conditions météorologiques extrêmes ou peu de temps après un accident. Les transporteurs peuvent également se heurter à des obstacles inattendus lorsqu’ils sont redirigés vers de nouvelles routes. »

Le GPS est inefficace si vous ne pouvez pas obtenir un bon signal en raison d’obstacles environnants, comme les montagnes, et il ne fonctionne pas non plus si votre destination n’est pas clairement définie sur la grille de navigation. Par exemple, ma maison se trouve dans une zone montagneuse rurale, mal cartographiée, et lorsque les visiteurs tentent d’utiliser le GPS pour la trouver, ils sont souvent dirigés vers une route sur la crête en face de la nôtre. Pour cette raison, nous envoyons toujours aux visiteurs, aux travailleurs et aux chauffeurs-livreurs des instructions écrites claires et leur conseillons de les suivre plutôt que d’utiliser le GPS.

Avantages et inconvénients de suivre le GPS à chaque fois

Vous êtes-vous déjà perdu dans un quartier animé ? Peut-être vous êtes-vous retrouvé coincé dans un embouteillage que vous auriez pu éviter en empruntant un chemin différent. Le GPS vous aide à éviter de telles situations et offre les avantages suivants :

Moins de stress ;

Sécurité améliorée ;

Temps de trajet réduit ;

Il est plus probable que vous arriviez à l’heure prévue.

D’un autre côté, une dépendance excessive au GPS peut être préjudiciable. « La dépendance au GPS seul peut donner la priorité aux heures d’arrivée par rapport aux conditions routières », explique Watwood. Cela peut également atrophier votre sens inné de l’orientation et rendre plus difficile la navigation par vous-même. D’autres inconvénients incluent :

Conduite distraite et dangereuse ;

Mauvaise orientation en raison d’inexactitudes dans le logiciel ;

Violations potentielles de la vie privée car vos mouvements sont suivis.

La stratégie la plus intelligente pour les conducteurs

Les applications de navigation basées sur le GPS ne peuvent pas prédire l’avenir mieux que vous. Si vous savez par expérience que des problèmes sont susceptibles de survenir tout au long de l’itinéraire suggéré par l’application à l’heure de la journée à laquelle vous voyagez, faites confiance à votre intuition et choisissez un itinéraire différent. Comme le dit Watwood : « Considérez le GPS comme un avertissement : vérifiez les itinéraires, restez à l’écoute des signaux audio et soyez prêt à annuler l’appareil. »

Si vous savez déjà quelle direction vous souhaitez prendre et connaissez l’itinéraire, c’est une bonne idée de désactiver l’application, surtout si vous êtes sur une autoroute. Il peut choisir un itinéraire différent et vous demander de tourner à un endroit auquel vous ne vous attendez pas, ce qui pourrait créer de la confusion et vous amener à dévier dans une voie adjacente. Je parle d’expérience.

FAQ

Dois-je toujours suivre exactement le GPS ?

Une fois que vous avez décidé de lui faire confiance, alors oui. Remettre en question l’algorithme ne fait que créer de la confusion et vous coûtera probablement du temps.

Quelles applications GPS sont les meilleures pour trouver l’itinéraire le plus rapide ?

Pendant plusieurs années, WAZE a été généralement considéré comme le meilleur en raison de sa fonctionnalité de crowdsourcing orientée vers la communauté qui permet aux utilisateurs de signaler les accidents et autres incidents en temps réel. Plus récemment, Google et Apple ont inclus des fonctionnalités similaires dans leur logiciel de navigation, et PC Magazine classe désormais Google comme le meilleur, suivi d’Apple en deuxième position et de WAZE en troisième.

À propos de l’expert

Charles (Tchad) Watwood III est un avocat qui s’occupe des cas d’accidents de moto. Il exerce au sein du cabinet d’avocats géorgien LawBike Motorcycle Injury Lawyers.

