Plus de 140 000 Toyota rappelées en raison d’ouvertures de portes spontanées : la vôtre est-elle sur la liste ?

Peu de choses, à part des incendies de moteur ou des accidents mortels, peuvent effrayer quelqu’un autant que l’idée de voir la portière de sa voiture s’ouvrir alors que le véhicule est en mouvement. Malheureusement pour certains propriétaires de Toyota, ce cauchemar est une réalité. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment annoncé que le constructeur automobile rappelait des centaines de milliers de véhicules Prius en raison de portes qui s’ouvraient de manière inattendue.

Pourquoi Toyota rappelle-t-il des véhicules Prius ?

Selon le mémoire, tous les véhicules Prius ne disposent pas d’interrupteurs de porte arrière sécurisés. Dans les véhicules concernés, « de l’eau peut pénétrer dans l’interrupteur de la porte arrière et provoquer un court-circuit, permettant à une porte arrière déverrouillée de s’ouvrir de manière inattendue ». La NHTSA prévient qu ‘«une porte qui s’ouvre de manière inattendue alors que le véhicule est en mouvement augmente le risque de blessure».

Si vous possédez une Prius, minimisez son utilisation autant que possible jusqu’à ce que vous sachiez si elle est sûre. Si vous devez le conduire, gardez les sièges arrière dégagés de tout objet ou passager. La dernière chose que vous voulez, ce sont vos objets éparpillés sur la route ou, pire encore, que vos passagers risquent de tomber. Vous devez également vous assurer que vos portes arrière sont verrouillées chaque fois que vous conduisez votre Prius, au moins jusqu’à ce que vous sachiez que la réparation est terminée.

Quels véhicules Prius sont à risque ?

Toyota rappelle plus de 140 000 véhicules, dont :

Prius Premier 2023

Prius Premier 2024

Prius 2023

Prius 2024

Prius 2025

Prius 2026

Prius hybride rechargeable 2025

Prius hybride rechargeable 2026

Si vous possédez l’un des modèles listés ci-dessus, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Toyota enverra des lettres aux propriétaires concernés à la mi-mars. La NHTSA prévient que « ce rappel étend et remplace le numéro de rappel NHTSA 24V274 ». Il explique que « les véhicules réparés dans le cadre du rappel précédent devront faire l’objet d’une nouvelle réparation ». Donc, si ce problème a déjà été résolu, vous n’êtes pas nécessairement encore clair.

Comment Toyota va-t-il résoudre ce problème ?

Toyota affirme que «les concessionnaires modifieront gratuitement les circuits des interrupteurs des portes arrière». Si votre Prius est concernée par ce problème, planifiez votre réparation dès qu’elle est disponible. Les portes non sécurisées sont un cauchemar et une tragédie qui ne demande qu’à se produire.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Toyota au 1-800-331-4331. Les numéros de Toyota pour ce rappel sont 26TB03 et 26TA03 et le numéro NHTSA correspondant est 26V049000.

Source

La porte arrière déverrouillée peut s’ouvrir de manière inattendue, National Highway Traffic Safety Administration, 2026.