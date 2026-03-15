Des branches tombées à la clôture fonctionnelle : créez une haie morte DIY

Lorsque ma voisine m’a invité à jeter un coup d’œil à la structure en brindilles qui prenait forme dans son jardin, j’ai été intriguée. Elle construisait une haie morte pour créer une séparation durable et respectueuse de la faune séparant sa pelouse d’un terrain prévu. prairie de fleurs sauvages .

Avec toutes les conditions météorologiques extrêmes que nous avons connues ces derniers temps, construire l’une de ces barrières DIY est une façon écologique de transformer les branches tombées et les débris ligneux en quelque chose à la fois pratique et attrayant.

J’ai parlé à un horticulteur professionnel pour obtenir des conseils sur la construction d’une haie morte durable, adaptée au climat et bénéfique pour la faune.

Qu’est-ce qu’une haie morte ?

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Une haie morte est une barrière naturelle constituée d’un empilement et d’un tissage lâche de branches, de brindilles et de débris végétaux entre deux rangées de piquets. C’est un moyen simple de réutiliser les déchets de jardin tout en créant de l’intimité, un habitat et une structure.

Des barrières de broussailles sont utilisées dans toute l’Europe depuis des siècles pour délimiter les frontières et protéger les forêts. Dans les années 1980, le concept a été formalisé sous le nom de « haie de Benjes », du nom des paysagistes allemands Hermann et Heinrich Benjes, qui en faisaient la promotion comme un moyen de réutiliser les déchets de taille tout en encourageant la régénération naturelle.

Deryn Davidson spécialiste de l’état du paysage durable pour l’extension de l’université d’État du Colorado, a rencontré pour la première fois des haies mortes lors d’un stage à Kew Gardens à Londres.

« Je pense que les haies mortes sont plus courantes dans cette partie du monde, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas être construites aux États-Unis et que les gens ne les utilisent pas ici », dit-elle. « En fait, je les ai vus réalisés ici de différentes manières et avec des types inventifs de style régional, ce qui est cool. »

Pourquoi devriez-vous recycler vos branches pour créer une haie morte

À première vue, une haie morte ranger les déchets de jardin . Mais ses avantages vont bien plus loin. Davidson les décrit comme des « fonctions d’empilement ».

Respectueux de l’environnement : Il réutilise les branches de votre jardin au lieu de les envoyer à la décharge ou de les brûler.

Il réutilise les branches de votre jardin au lieu de les envoyer à la décharge ou de les brûler. Stimule la biodiversité : Le bois en décomposition abrite des insectes appelés détritivores, qui à leur tour nourrir les oiseaux et les petits mammifères. Les couches denses fournissent également refuge faunique .

Le bois en décomposition abrite des insectes appelés détritivores, qui à leur tour et les petits mammifères. Les couches denses fournissent également . Améliore le sol : À mesure que les matières organiques se décomposent, elles enrichir le sol sous.

À mesure que les matières organiques se décomposent, elles sous. Fournit de l’intimité et une protection contre le vent : La haie forme un écran naturel lorsqu’elle est densément superposée.

La haie forme un écran naturel lorsqu’elle est densément superposée. Prend en charge les grimpeurs : Il peut servir de treillis pour les courges, les haricots ou les vignes en fleurs.

Il peut servir de treillis pour les courges, les haricots ou les vignes en fleurs. Peu ou pas de frais : Mis à part les enjeux et les outils de base, la construction d’une haie morte vous coûte avant tout du temps.

Mis à part les enjeux et les outils de base, la construction d’une haie morte vous coûte avant tout du temps. Contrôle de l’érosion : « S’il est placé stratégiquement sur la ligne de niveau, tout ce qui pourrait s’éroder s’arrêtera au niveau de la clôture », explique Davidson. Assurez-vous simplement que votre haie morte est solide si vous comptez dessus à cette fin.

Comment construire une haie morte

Les haies mortes sont simples à construire. Un maillet, un sécateur, des piquets solides, un tas de branches et un œil créatif suffisent généralement.

1. Choisissez le bon emplacement

Le placement d’une haie morte dépend des fonctions que vous souhaitez lui attribuer et des conditions de votre cour. Il peut marquer une limite de propriété, diviser des zones de jardin, créer de l’intimité ou servir de corridor faunique.

Dans les zones sujettes aux incendies de forêt, le placement est encore plus important. «Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les avoir, mais réfléchissez beaucoup plus à leur situation par rapport aux autres structures», explique Davidson.

2. Définir les messages

Enfoncez les piquets dans le sol en deux rangées parallèles, en les espaçant d’environ 3 à 5 pieds le long de chaque rangée. Laissez 12 à 25 pouces entre les rangées pour déterminer l’épaisseur.

Le succès durable de la structure dépend de la sélection, du bon positionnement et de la fixation de poteaux robustes. « Vous ne voulez pas y consacrer tout votre temps et tous vos efforts, puis des vents violents entrent et le renversent », explique Davidson.

3. Superposition et tissage

Commencez avec des branches plus épaisses à la base pour plus de stabilité. Empilez des boutures plus petites sur le dessus et tissez des branches plus longues et flexibles horizontalement pour tricoter le tout ensemble.

La beauté d’une haie morte est qu’il n’est pas nécessaire que tout soit parfait. Quelques brindilles saillantes ajoutent un caractère rustique et créent des perchoirs pour les oiseaux.

4. Continuez à ajouter au fil du temps

Une haie morte est une structure en constante évolution. Appuyez sur les matériaux ligneux pour les garder compacts et ajoutez de nouvelles tailles au fur et à mesure qu’elles se déposent pour maintenir la hauteur et la densité.

Conseils pour construire des haies mortes qui durent

Les haies mortes peuvent être rustiques, raffinées ou quelque part entre les deux. Ces conseils vous aident à obtenir la forme souhaitée et à assurer la longévité :

Incorporer des éléments vivants : « Cela rassemble tout, et vous pouvez ensuite apprécier les fleurs et les feuilles », explique Davidson. Les arbustes ou les vignes vivantes peuvent améliorer l’intimité et ajouter un intérêt saisonnier.

« Cela rassemble tout, et vous pouvez ensuite apprécier les fleurs et les feuilles », explique Davidson. Les arbustes ou les vignes vivantes peuvent améliorer l’intimité et ajouter un intérêt saisonnier. Choisissez des poteaux imputrescibles dans les climats humides : Le cèdre est une bonne option.

Le cèdre est une bonne option. Construire contre une clôture existante : Cela peut assurer la stabilité et améliorer l’apparence des limites des maillons de chaîne.

: Cela peut assurer la stabilité et améliorer l’apparence des limites des maillons de chaîne. L’eau dans les climats secs : « Si vous vouliez qu’il fonctionne comme un écran naturel ou une pièce esthétique ayant également cette valeur de décomposition, les gens arroseront en fait leurs tas de compost dans des zones plus sèches », explique Davidson.

: « Si vous vouliez qu’il fonctionne comme un écran naturel ou une pièce esthétique ayant également cette valeur de décomposition, les gens arroseront en fait leurs tas de compost dans des zones plus sèches », explique Davidson. Laissez les matériaux locaux inspirer le design. Utiliser ce qui pousse naturellement dans votre région aide votre haie morte à s’intégrer tout en la rendant unique. Davidson a vu des structures de style haie morte à Tucson construites à partir de nervures de saguaro et d’autres squelettes de cactus, créant des façades architecturales qui semblent distinctement du sud-ouest.

FAQ

Quel type de branches convient le mieux pour une haie morte ?

« Il y a certainement du matériel végétal qui se prêtera davantage à faire partie de la structure, mais qui donnera également la priorité à l’utilisation de ce que vous avez », explique Davidson. L’utilisation de matériaux locaux et facilement disponibles assure la durabilité du projet.

Les branches vertes flexibles comme le saule sont plus faciles à plier et à façonner. Les bâtons plus secs fonctionnent bien pour l’empilage et le vrac. Évitez les espèces agressives comme la mûre si vous ne souhaitez pas une repousse excessive.

Les haies mortes sont-elles sécurisées ?

Votre haie morte bien construite peut dissuader la circulation piétonnière rebelle et définir des limites, mais ce n’est pas une clôture de haute sécurité. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez incorporer des branches épineuses ou combiner votre haie morte avec une clôture existante ou des arbustes vivants.

De quel entretien une haie morte a-t-elle besoin ?

Les haies mortes nécessitent peu d’entretien, mais Davidson dit que cela ne devrait pas vous effrayer du projet.

Vous allez continuer à entretenir une relation avec lui », explique Davidson. Ajoutez du nouveau matériel au fur et à mesure que les branches s’installent, réparez les sections lâches si nécessaire et éliminez les mauvaises herbes agressives afin qu’elles ne submergent pas la structure.

J’ai de jeunes enfants. Une haie morte est-elle sûre ?

Une haie morte judicieusement construite peut être sans danger pour les cours familiales, mais vous devez vérifier régulièrement les matériaux qui bougent, les branches saillantes au niveau des yeux et les poteaux desserrés.

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