Vous venez de prendre votre retraite ? Découvrez pourquoi les gens disent que Georgia City est l’endroit où déménager

Bien entendu, la qualité de vie va au-delà du coût de la vie, même si le fait de ne pas avoir de soucis financiers constitue un élément important pour avoir une retraite moins stressante. L’habitabilité d’une ville est plus difficile à mesurer avec des données concrètes, mais elle constitue un facteur dans le choix d’un lieu de retraite. Cela comprend la prospérité économique d’une communauté, l’environnement naturel, la stabilité sociale et l’équité, ainsi que des facteurs tels que les opportunités éducatives et les ressources culturelles. Athènes figure sur la liste des meilleurs endroits où vivre aux États-Unis en 2025 selon Livability, pour son art public, sa scène musicale et théâtrale florissante, ses activités de plein air et la richesse de ses festivals communautaires. L’Université de Géorgie contribue de manière significative à l’habitabilité d’Athènes. Son Osher Lifelong Learning Institute propose des cours gratuits sans examens ni notes aux retraités dans des catégories allant de l’opéra à l’huile d’olive, et leur programme pour les 62 ans et plus admet les résidents plus âgés à l’université, sans frais de scolarité.

Les courts de pickleball et de tennis de la ville sont ouverts toute l’année, tout comme les pistes de VTT et le sentier ferroviaire Firefly Trail pour les cyclistes et les randonneurs. La rivière North Oconee est le premier sentier aquatique de la ville, ouvert aux kayakistes et aux canoéistes. Si la randonnée sur le sentier des Appalaches figure sur votre liste de retraite, le terminus sud se trouve à seulement 75 miles au nord-ouest d’Athènes. Les bus urbains fonctionnent gratuitement et les principales attractions comme le jardin botanique de l’État de Géorgie ne facturent pas l’entrée.

Des soins de santé de qualité deviennent de plus en plus importants à mesure que les retraités vieillissent. La zone démographique du comté d’Athens-Clark, qui compte environ 128 000 habitants, est desservie par cinq hôpitaux et présente un ratio de médecins de soins primaires par habitant supérieur à la moyenne. La région dispose de communautés de retraite, de résidences-services et d’options de soins de la mémoire pour ceux qui le souhaitent ou en ont besoin.