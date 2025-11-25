Vous venez de prendre votre retraite ? Découvrez pourquoi les gens disent que Georgia City est l’endroit où déménager

La liberté qui apparaît lorsque le train-train quotidien n’est plus un facteur dans le choix de l’endroit où vous choisissez de vivre soulève la question : est-ce que je veux déménager ? Une réponse « oui » ouvre un monde de choix. Les réduire peut sembler intimidant, mais garder vos besoins au premier plan devrait être votre première considération. Après cela, le logement, le coût de la vie et l’habitabilité auront tous un effet sur votre qualité de vie dans votre nouveau logement. Athens, en Géorgie, une petite ville située à environ 70 miles à l’est d’Atlanta, se classe parmi les plus abordables, l’apprentissage tout au long de la vie et l’accès aux soins médicaux. HGTV a désigné le centre-ville de la ville comme l’un des plus charmants d’Amérique, et vous pouvez probablement abandonner la pelle car la région ne reçoit en moyenne que deux pouces de neige par an.
Athènes figure en bonne place sur la liste Forbes 2025 des meilleurs endroits pour prendre sa retraite. Ils ont examiné près de 1 000 lieux, examinant des facteurs tels que le changement climatique, la criminalité et la disponibilité des médecins, puis ont comparé ces résultats avec les offres de plein air, de gastronomie et d’art de chaque ville. Selon leurs conclusions, le coût de la vie à Athènes est 12 % inférieur à la moyenne nationale, et si vous souhaitez acheter une maison avec votre revenu de retraite, le coût médian d’une maison, à 334 000 $, est 20 % inférieur à la médiane nationale. Les données de Data USA et du calculateur de budget familial de l’Economic Policy Institute indiquent que le retraité moyen devrait prévoir 27 787 $ pour couvrir ses frais de subsistance personnels pendant un an.
Raisons de choisir Athènes, Géorgie pour la retraite
Bien entendu, la qualité de vie va au-delà du coût de la vie, même si le fait de ne pas avoir de soucis financiers constitue un élément important pour avoir une retraite moins stressante. L’habitabilité d’une ville est plus difficile à mesurer avec des données concrètes, mais elle constitue un facteur dans le choix d’un lieu de retraite. Cela comprend la prospérité économique d’une communauté, l’environnement naturel, la stabilité sociale et l’équité, ainsi que des facteurs tels que les opportunités éducatives et les ressources culturelles. Athènes figure sur la liste des meilleurs endroits où vivre aux États-Unis en 2025 selon Livability, pour son art public, sa scène musicale et théâtrale florissante, ses activités de plein air et la richesse de ses festivals communautaires. L’Université de Géorgie contribue de manière significative à l’habitabilité d’Athènes. Son Osher Lifelong Learning Institute propose des cours gratuits sans examens ni notes aux retraités dans des catégories allant de l’opéra à l’huile d’olive, et leur programme pour les 62 ans et plus admet les résidents plus âgés à l’université, sans frais de scolarité.
Les courts de pickleball et de tennis de la ville sont ouverts toute l’année, tout comme les pistes de VTT et le sentier ferroviaire Firefly Trail pour les cyclistes et les randonneurs. La rivière North Oconee est le premier sentier aquatique de la ville, ouvert aux kayakistes et aux canoéistes. Si la randonnée sur le sentier des Appalaches figure sur votre liste de retraite, le terminus sud se trouve à seulement 75 miles au nord-ouest d’Athènes. Les bus urbains fonctionnent gratuitement et les principales attractions comme le jardin botanique de l’État de Géorgie ne facturent pas l’entrée.
Des soins de santé de qualité deviennent de plus en plus importants à mesure que les retraités vieillissent. La zone démographique du comté d’Athens-Clark, qui compte environ 128 000 habitants, est desservie par cinq hôpitaux et présente un ratio de médecins de soins primaires par habitant supérieur à la moyenne. La région dispose de communautés de retraite, de résidences-services et d’options de soins de la mémoire pour ceux qui le souhaitent ou en ont besoin.