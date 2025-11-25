DIY vos propres autocollants de fenêtre pendant les vacances : un guide étape par étape

Une heure ou moins
Débutant
5$ à 10$
Introduction
Faites preuve de créativité, répandez la joie des fêtes et économisez de l’argent avec ces techniques de bricolage pour fenêtres.
Matériel requis
- Feuilles de protection en plastique transparent (ou papier translucide ou ciré)
- Produit vaisselle
- Colorant alimentaire ou peinture acrylique
- Des paillettes (facultatif)
- Stylo (de couleur foncée)
- Peinture feuilletée ou peinture pour tissu
- Feuille de papier
- Colle scolaire blanche
Projet étape par étape (7)
Les autocollants de fenêtre DIY sont un brillant projet de vacances. Ils sont simples à fabriquer, mais offrent une grande satisfaction créative. De plus, fabriquer les vôtres coûte beaucoup moins cher que de les acheter en magasin.
«J’aime les flocons de neige ou les feuilles d’automne, car ils capturent le motif de la nature et sont magnifiques sans aucune décoration lourde», explique le créateur de décorations de Noël Richie David. « Ils ont le pouvoir de transformer n’importe quelle pièce en une forme de créativité. »
Autre bonus, ils sont faciles à décoller, vous pouvez donc les changer à chaque saison. Voici deux techniques pour réaliser des autocollants de fenêtre DIY.
Créez votre conception et votre modèle
- Choisissez un design pour votre fenêtre. Gardez à l’esprit que les plus simples sont plus faciles à exécuter.
- Dessinez-le sur une feuille de papier. Si le dessin n’est pas votre truc, imprimez un dessin que vous aimez sur Internet ou utilisez une page d’un livre de coloriage.
- Insérez le papier avec votre dessin dessus dans une feuille de protection en plastique. Alternativement, vous pouvez coller un morceau de papier ciré translucide sur le dessus. À la rigueur, un sac en plastique fera également l’affaire.
Mélangez votre peinture (méthode de colle uniquement)
- Utilisez un récipient séparé pour chaque couleur.
- Mélangez 1 cuillère à soupe de colle avec une goutte de savon à vaisselle.
- Ajoutez le colorant alimentaire.
Conseil de pro : Vous pouvez créer plus de couleurs avec moins de conteneurs en commençant par des couleurs claires. Une fois que vous avez fini de les peindre, ajoutez plus de colorant alimentaire pour créer des couleurs plus foncées. Par exemple, sur le sapin de Noël, nous avons commencé avec la couleur vert forêt, puis avons ajouté du jaune pour obtenir un ton vert plus discret.
Peignez votre conception
- À l’aide de peinture feuilletée (alias peinture 3D), de peinture pour tissu ou du mélange de colle, décrivez votre motif sur le protège-page. Décrivez également toutes les formes intérieures.
- Il est important que le bord extérieur ait une ligne continue, sinon il risque de se casser lorsque vous le décollerez plus tard.
Conseil de pro: Si vous utilisez de la peinture feuilletée, pratiquez d’abord quelques coups sur des déchets de plastique, pour avoir une idée de la façon dont ils sortent de la bouteille.
- Remplissez l’intérieur du motif, ce qui rend la peinture assez épaisse, afin qu’elle soit plus facile à décoller à la fin. Assurez-vous également que toutes les couleurs de la peinture intérieure se touchent, sinon elles pourraient également se déchirer à la fin.
- Secouez quelques paillettes pour un look plus festif.
Note: La peinture feuilletée n’est pas la même chose que la colle pailletée. Mais vous pouvez obtenir de la peinture feuilletée contenant des paillettes ou ajouter la vôtre. Si vous avez choisi la méthode de la colle, le colorant alimentaire rendra le motif plus translucide que la peinture acrylique.
Attendez qu’il sèche
- Le séchage de votre création peut prendre 24 à 48 heures, alors rangez-la dans un endroit sûr pendant la nuit.
- Vous pouvez dire qu’il est sec lorsqu’il devient translucide. Si l’arrière-plan semble encore laiteux, c’est qu’il n’est pas encore sec.
- Secouez les paillettes une fois que la peinture est sèche.
Peler et coller
- Décollez votre création de la feuille protectrice.
- Commencez lentement et essayez de faire preuve de patience, afin qu’il ne se déchire pas ou ne s’étire pas trop.
Conseil de pro: S’il ne se décolle pas bien, mettez-le au congélateur quelques heures. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être ajouter une autre couche de peinture et attendre qu’elle sèche.
- Une fois retiré, appuyez le côté lisse contre une fenêtre propre. Choisissez-en un qui reçoit beaucoup de soleil pour que la lumière fasse vraiment briller votre création.
- Si vous décidez plus tard de déplacer votre autocollant vers une autre fenêtre, vous pouvez simplement le décoller et le recoller ailleurs.
FAQ
Les autocollants de fenêtre faits maison endommageront-ils ma fenêtre ?
Non, les autocollants pour fenêtres faits maison n’endommageront pas les fenêtres, mais ils pourraient laisser un peu de résidus. « Vous risquez davantage d’endommager le verre en le grattant pendant le processus de nettoyage, en utilisant trop de pression avec un outil abrasif », explique Kamila Soltynska, experte en nettoyage domestique.
Comment retirer/nettoyer les autocollants de fenêtre ?
Décollez-les avec vos doigts. Si cela ne fonctionne pas, essayez de les soulever doucement avec un grattoir en plastique ou de chauffer le film de fenêtre avec un sèche-cheveux pour ramollir la colle. « J’espère que c’est là que les choses s’arrêtent, mais surtout avec les trucs collants faits maison comme les autocollants pour fenêtres, je trouve souvent qu’il reste des résidus à nettoyer », explique Soltynska. « Si tel est le cas, un coup rapide avec de l’eau tiède savonneuse devrait suffire, (ou) pour les résidus plus tenaces, un spray dégraissant, comme ceux que vous utiliseriez dans votre cuisine. »
À propos des experts
- Kamila Soltynska est le fondateur de Best Home Services, qui dessert la région de Londres, en Angleterre. Au-delà du retrait des autocollants pour fenêtres, l’entreprise propose également des services de nettoyage domestique, commercial et de nettoyage contre les risques biologiques.
- Richie David est président et chef de la direction de Totally Home Furniture, ainsi qu’un créateur de décorations de vacances, spécialisé dans les concepts de décoration saisonnière qui intéressent les familles et les propriétaires.