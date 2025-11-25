DIY vos propres autocollants de fenêtre pendant les vacances : un guide étape par étape

Étape 1

Les autocollants de fenêtre DIY sont un brillant projet de vacances. Ils sont simples à fabriquer, mais offrent une grande satisfaction créative. De plus, fabriquer les vôtres coûte beaucoup moins cher que de les acheter en magasin.

«J’aime les flocons de neige ou les feuilles d’automne, car ils capturent le motif de la nature et sont magnifiques sans aucune décoration lourde», explique le créateur de décorations de Noël Richie David. « Ils ont le pouvoir de transformer n’importe quelle pièce en une forme de créativité. »

Autre bonus, ils sont faciles à décoller, vous pouvez donc les changer à chaque saison. Voici deux techniques pour réaliser des autocollants de fenêtre DIY.