Ce que LEGO peut enseigner aux constructeurs automobiles sur l’avenir des pneus

Chaque année, plus de deux milliards de pneus sont produits dans le monde. Ce niveau de production nécessite une quantité incroyable de matériaux, comme la silice, le polyester et, bien sûr, le caoutchouc – jusqu’à 12 millions de tonnes, en fait.

Cela soulève la question : existe-t-il une méthode pour produire des pneus qui ne nécessite pas une telle quantité de caoutchouc ? C’est certainement une situation délicate. Les pneus sont nécessaires dans de nombreux aspects de notre société moderne ; nous ne pouvons pas nous en débarrasser complètement. Et le caoutchouc est le matériau de choix pour les pneus depuis plus de cent ans. Tout changement nécessiterait donc une refonte complète de la formule classique des pneus et un engagement des plus grands acteurs de l’industrie.

Des pneus plus durables

La bonne nouvelle est que l’un des fabricants de pneumatiques les plus importants au monde s’attaque désormais directement à ce problème. Une entreprise danoise qui produit plus de 300 millions de pneus par an a introduit plus tôt cette année une nouvelle formule qui pourrait contribuer à réduire sa dépendance au caoutchouc.

Qui est ce leader de l’industrie qui ouvre la voie à la durabilité des pneus ? Eh bien, vous en avez certainement déjà entendu parler… mais vous les associez probablement davantage aux briques qu’aux pneus.

C’est exact : l’entreprise responsable d’une grande partie de la production mondiale de pneus est LEGO. LEGO a été officiellement reconnu pour sa production de pneus par le Livre Guinness des records en 2006, qui notait que : « Même s’il est peu probable que les produits LEGO® conviennent à une voiture de tous les jours, ils correspondent à toutes les descriptions d’un pneu standard, même s’il s’agit d’une variété de caoutchouc plein. Même le composé de caoutchouc utilisé pour les produits LEGO® ne serait pas déplacé sur une voiture domestique. »

Voici un aperçu de LEGO en tant qu’entreprise de pneus et de la manière révolutionnaire dont elle aborde désormais la fabrication et la durabilité.

Est-ce que LEGO Vraiment une entreprise de pneus ?

De toute évidence, la fabrication de pneus pour petites voitures est un peu différente de celle pour de vraies automobiles. Les pneus LEGO sont traditionnellement composés à 100 % de caoutchouc, alors que le pneu automobile standard contient environ 45 % de caoutchouc. Bien qu’il ne s’agisse que de jouets, la production des pneus LEGO nécessite néanmoins des ressources importantes.

C’est dans cet esprit que l’entreprise a développé une meilleure façon de fabriquer ses pneus. Et plus tôt en 2025, LEGO a révélé sa solution au monde : un pneu fabriqué à partir de matériaux marins recyclés, notamment une corde et un filet de pêche.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons investi beaucoup de temps dans le développement et les tests de ce nouveau matériau recyclé afin de nous assurer qu’il répond à nos normes élevées en matière de qualité, de sécurité et de durabilité », a déclaré Annette Stube, directrice du développement durable de LEGO. « Les pneus ne sont qu’une des nombreuses options sur lesquelles nous travaillons pour rendre nos produits plus durables, et il est encourageant de voir quelque chose d’aussi innovant intégrer nos ensembles. »

Pour commencer, cette nouvelle formule recyclée sera utilisée dans sept pièces de pneus LEGO, dont chacune contiendra au moins 30 % de matériaux recyclés. Même s’il est peu probable que les pneus fabriqués à partir de déchets marins recyclés soient en état de rouler, le débat sur une production de pneus plus durable a officiellement commencé, et LEGO en est un acteur majeur.

