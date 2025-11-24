Une nouvelle loi évitera aux locataires californiens d’avoir à acheter ces appareils électroménagers

À partir de janvier 2026, les locataires californiens pourront respirer un peu plus facilement lorsqu’il s’agira de meubler leur cuisine. Une nouvelle loi a récemment été signée par le gouverneur Gavin Newsom, obligeant les propriétaires à fournir aux locataires une cuisinière et un réfrigérateur en état de marche. Pour tous ceux qui ont déjà emménagé dans un appartement « entièrement meublé » et découvrent que le mini-réfrigérateur ne fonctionne pas ou que la porte du four tombe complètement si vous ne l’ouvrez pas correctement, la nouvelle loi peut représenter des économies importantes à la fois en termes d’achat de ces appareils et, peut-être pire, de devoir les déplacer dans votre nouveau logement.
Les propriétaires californiens sont depuis longtemps légalement tenus de fournir le chauffage, l’eau et la plomberie, qui sont généralement considérés comme des éléments essentiels de l’habitabilité d’un logement locatif. Mais selon la députée Tina McKinnor, qui a parrainé le projet de loi récemment adopté, les locataires californiens méritent plus. « Une cuisinière et un réfrigérateur fonctionnels ne sont pas un luxe », a déclaré McKinnor dans un communiqué de presse. « Ils font partie intégrante de la vie moderne. » Elle a ensuite décrit les appareils de cuisine de base comme des éléments nécessaires pour offrir aux résidents des logements sûrs, abordables et dignes.
Oublier de prévoir des centaines, voire des milliers de dollars pour l’électroménager fait partie des erreurs que tout le monde commet lors de la location d’un appartement. Mais à partir de l’année prochaine, les locataires californiens n’auront plus à faire face à des listes douteuses sur Facebook Marketplace ni aux tracas des livraisons dans les magasins à grande surface, puisque tous les baux de location nouveaux et modifiés exigeront que les propriétaires fournissent les deux appareils de cuisine. En vertu de la nouvelle loi, les deux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés ou remplacés dans les 30 jours s’ils font l’objet d’un rappel.
La Californie crée un précédent important en matière d’habitabilité
La Californie est en avance à l’échelle nationale lorsqu’il s’agit de définir ces appareils comme des éléments juridiques essentiels au bénéfice des locataires. Essentiellement, l’État a élevé les cuisinières et les réfrigérateurs au rang d’équipements. La fourniture ou non d’appareils électroménagers aux locataires est l’une des choses à considérer avant de devenir propriétaire, mais il est peu probable que vous trouviez des mandats similaires ailleurs.
Les lois sur l’habitabilité de la plupart des États exigent généralement que la plomberie, le chauffage et les structures sûres fonctionnent, mais selon le Département américain du logement et du développement urbain, plus de 16 % de tous les logements locatifs en Amérique ont au moins un problème d’habitabilité. Même dans des États comme la Géorgie, qui a adopté une loi « Sécurité à la maison » en 2024, la question de savoir ce qui constitue réellement l’habitabilité est très controversée. Les responsabilités du propriétaire concernant les appareils électroménagers se résument généralement à ce que dit votre bail, et non à ce qu’exige une loi. Si les propriétaires fournissent des appareils électroménagers, ils sont généralement tenus de les maintenir en état de marche pendant la durée du bail. Mais à moins que vous ne louiez en Californie, il n’y a aucune obligation légale que votre logement soit équipé d’une cuisinière ou d’un réfrigérateur en état de marche, ce qui signifie que vous pourriez être obligé d’acheter, de transporter et d’entretenir le vôtre.
La nouvelle loi californienne évite aux locataires d’avoir à acheter ces appareils, mais elle souligne également un mouvement important reconnaissant que les propriétés locatives ne sont pas vraiment habitables à moins que les locataires ne puissent cuisiner et stocker leur nourriture en toute sécurité. Des millions de locataires sont déjà confrontés à l’insécurité alimentaire. Les soulager du fardeau financier lié à l’achat d’appareils électroménagers peut aider. La loi crée également un précédent pour d’autres États en élevant la barre sur ce que l’habitabilité pourrait et devrait signifier à l’échelle nationale.