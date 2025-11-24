Une nouvelle loi évitera aux locataires californiens d’avoir à acheter ces appareils électroménagers

À partir de janvier 2026, les locataires californiens pourront respirer un peu plus facilement lorsqu’il s’agira de meubler leur cuisine. Une nouvelle loi a récemment été signée par le gouverneur Gavin Newsom, obligeant les propriétaires à fournir aux locataires une cuisinière et un réfrigérateur en état de marche. Pour tous ceux qui ont déjà emménagé dans un appartement « entièrement meublé » et découvrent que le mini-réfrigérateur ne fonctionne pas ou que la porte du four tombe complètement si vous ne l’ouvrez pas correctement, la nouvelle loi peut représenter des économies importantes à la fois en termes d’achat de ces appareils et, peut-être pire, de devoir les déplacer dans votre nouveau logement.

Les propriétaires californiens sont depuis longtemps légalement tenus de fournir le chauffage, l’eau et la plomberie, qui sont généralement considérés comme des éléments essentiels de l’habitabilité d’un logement locatif. Mais selon la députée Tina McKinnor, qui a parrainé le projet de loi récemment adopté, les locataires californiens méritent plus. « Une cuisinière et un réfrigérateur fonctionnels ne sont pas un luxe », a déclaré McKinnor dans un communiqué de presse. « Ils font partie intégrante de la vie moderne. » Elle a ensuite décrit les appareils de cuisine de base comme des éléments nécessaires pour offrir aux résidents des logements sûrs, abordables et dignes.

Oublier de prévoir des centaines, voire des milliers de dollars pour l’électroménager fait partie des erreurs que tout le monde commet lors de la location d’un appartement. Mais à partir de l’année prochaine, les locataires californiens n’auront plus à faire face à des listes douteuses sur Facebook Marketplace ni aux tracas des livraisons dans les magasins à grande surface, puisque tous les baux de location nouveaux et modifiés exigeront que les propriétaires fournissent les deux appareils de cuisine. En vertu de la nouvelle loi, les deux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés ou remplacés dans les 30 jours s’ils font l’objet d’un rappel.