Ce qu’un changement dans les exigences en matière de cote de crédit pourrait signifier pour votre prêt hypothécaire

Trouver l’annonce idéale lorsque vous êtes à la recherche d’un logement peut rapidement passer du passionnant à l’intimidant à la seconde où vous commencez à penser à obtenir un prêt hypothécaire pour payer. Se qualifier pour un prêt immobilier est particulièrement stressant si vous n’avez pas d’antécédents financiers solides, soit parce que vous êtes un premier acheteur de maison, soit parce que le coût croissant de, eh bien, tout a entraîné quelques retards de paiement (ou beaucoup de frais de carte de crédit.) D’ici peu, au lieu d’acheter de nouveaux meubles en ligne ou de vous demander comment vous vous entendrez avec les voisins, vous rechercherez sur Google comment fonctionnent les cotes de crédit et vous demanderez si votre demande de prêt sera réellement acceptée. Depuis des décennies, les cotes de crédit sont primordiales lorsqu’il s’agit d’être admissible à un prêt immobilier. En règle générale, un score de 620 ou plus est requis pour être admissible à la plupart des prêts hypothécaires conventionnels. Heureusement pour les acheteurs potentiels, les mises à jour récentes des programmes Freddie Mac et Fannie Mae examinent au-delà des faibles scores d’autres données de crédit, historiques de paiement, preuves de revenus stables et d’autres qualifications pour ouvrir les portes aux propriétaires pleins d’espoir dont le score de crédit ne raconte pas toute l’histoire.
En novembre 2025, Fannie Mae a publié une annonce de « Guide de vente », supprimant les exigences minimales de pointage de crédit pour ses prêts Desktop Underwriter (DU). Freddie Mac a pris une décision similaire en 2022, après avoir élargi son cadre de conseiller en produits de prêt pour permettre l’approbation des emprunteurs sans cote de crédit utilisable, à condition que le reste de leur « vision globale » financière soit stable. Vous devrez toujours démontrer que vous pouvez payer votre prêt hypothécaire lors de votre demande, mais ces changements devraient avoir un impact profond sur les acheteurs débutants.
La suppression des exigences en matière de pointage de crédit aide les acheteurs et les vendeurs
Pour les primo-accédants, ces changements dans les exigences en matière de cote de crédit ne sont pas simplement des mises à jour de politiques déposées par des revendeurs de papier. Ils changent la donne. Les mauvaises cotes de crédit sont l’une des principales raisons pour lesquelles les demandes de prêt hypothécaire sont refusées, selon les données publiées par la loi américaine Home Mortgage Disclosure Act (HMDA). En supprimant cet obstacle, les programmes de Fannie Mae et Freddie Mac peuvent aider les personnes qui sont coincées à louer, à vivre avec leur famille ou à retarder l’accession à la propriété, non pas parce qu’elles ne gagnent pas suffisamment de revenus, mais parce qu’elles ont des antécédents de crédit courts ou imparfaits. Désormais, même les emprunteurs ayant un crédit limité ou des retards de paiement ont un chemin plus clair vers l’accession à la propriété. Les jeunes adultes, les jeunes diplômés, les travailleurs de l’économie à la demande et ceux qui reconstruisent leur crédit auront la chance de rivaliser pour des logements d’entrée de gamme au lieu de voir les prix grimper encore plus hors de portée en attendant que les mauvaises cotes de crédit s’améliorent.
C’est également une bonne nouvelle si vous vous préparez à vendre votre maison, surtout si vous avez hâte de quitter votre propre maison de départ. Lorsqu’un plus grand nombre d’acheteurs peuvent se qualifier pour ces propriétés, les propriétaires existants sont mieux placés pour vendre et progresser. Bien que cela puisse exercer une certaine pression concurrentielle sur l’abordabilité des maisons de démarrage, il est également possible que ce changement crée un effet d’entraînement significatif sur l’ensemble du marché du logement. Ouvrir la porte à davantage d’acheteurs potentiels pourrait également encourager de nouvelles constructions destinées aux premiers acheteurs. En déplaçant l’attention d’un chiffre rigide vers un aperçu du monde réel sur les capacités financières réelles des emprunteurs, la suppression des exigences d’admissibilité aux prêts en matière de cote de crédit peut aider à reconstruire un marché du logement plus accessible pour des millions d’Américains.