Ce qu’un changement dans les exigences en matière de cote de crédit pourrait signifier pour votre prêt hypothécaire

Trouver l’annonce idéale lorsque vous êtes à la recherche d’un logement peut rapidement passer du passionnant à l’intimidant à la seconde où vous commencez à penser à obtenir un prêt hypothécaire pour payer. Se qualifier pour un prêt immobilier est particulièrement stressant si vous n’avez pas d’antécédents financiers solides, soit parce que vous êtes un premier acheteur de maison, soit parce que le coût croissant de, eh bien, tout a entraîné quelques retards de paiement (ou beaucoup de frais de carte de crédit.) D’ici peu, au lieu d’acheter de nouveaux meubles en ligne ou de vous demander comment vous vous entendrez avec les voisins, vous rechercherez sur Google comment fonctionnent les cotes de crédit et vous demanderez si votre demande de prêt sera réellement acceptée. Depuis des décennies, les cotes de crédit sont primordiales lorsqu’il s’agit d’être admissible à un prêt immobilier. En règle générale, un score de 620 ou plus est requis pour être admissible à la plupart des prêts hypothécaires conventionnels. Heureusement pour les acheteurs potentiels, les mises à jour récentes des programmes Freddie Mac et Fannie Mae examinent au-delà des faibles scores d’autres données de crédit, historiques de paiement, preuves de revenus stables et d’autres qualifications pour ouvrir les portes aux propriétaires pleins d’espoir dont le score de crédit ne raconte pas toute l’histoire.

En novembre 2025, Fannie Mae a publié une annonce de « Guide de vente », supprimant les exigences minimales de pointage de crédit pour ses prêts Desktop Underwriter (DU). Freddie Mac a pris une décision similaire en 2022, après avoir élargi son cadre de conseiller en produits de prêt pour permettre l’approbation des emprunteurs sans cote de crédit utilisable, à condition que le reste de leur « vision globale » financière soit stable. Vous devrez toujours démontrer que vous pouvez payer votre prêt hypothécaire lors de votre demande, mais ces changements devraient avoir un impact profond sur les acheteurs débutants.