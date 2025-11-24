La vente Ruggable Black Friday est là ! Économisez gros sur nos tapis lavables préférés

C’est la période la plus merveilleuse de l’année, à condition que quelques taches ne vous dérangent pas. C’est la saison du vin rouge, des glaçages multicolores et des bonbons fondus, ce qui signifie un grand ménage après les fêtes. Ou est-ce que c’est le cas ? Entrez : des tapis robustes, notre hack secret pour l’hébergement de vacances.

Ces tapis lavables testés par l’éditeur se nettoient facilement dans la laveuse et la sécheuse, éliminant ainsi le stress des réunions joyeuses. Après un essorage dans la laveuse, ces tapis semblent comme neufs, sans boulochage ni rétrécissement pour démarrer. Et maintenant, vous pouvez profiter de la vente Ruggable Black Friday et profiter de grosses économies sur ces héros de l’hébergement.

Qu’est-ce que la vente Ruggable Black Friday ?

D’ici le 24 novembre, obtenez jusqu’à 30 % de réduction sur la plupart des tapis lavables de la marque lors de la vente Ruggable Black Friday. Cela comprend les tapis touffetés et tissés à plat, ainsi que d’autres styles haut de gamme. Il est maintenant temps de vous procurer un revêtement de sol facile à entretenir en prévision des vacances (et des inévitables déversements qui en découlent).

D’autres styles haut de gamme, notamment des tapis en jute et des tapis d’extérieur, sont disponibles avec une réduction de 25 %. De plus, profitez de 20 % de réduction sur les tapis, oreillers et nattes moelleux. Même les bébés à quatre pattes peuvent s’amuser en déballant un nouveau lit pour animaux de compagnie lavable, disponible à 15 % de réduction !

Meilleures offres

Paillasson lavable

Les paillassons de Ruggable gardent les entrées propres et tendance, et constituent le moyen idéal pour expérimenter de nouveaux styles. La rédactrice Katie Bandurski teste le paillasson Morris & Co. Strawberry Thief Minor Indigo depuis novembre 2024. Elle l’a essayé à la fois à l’intérieur, comme tapis de bienvenue dans son entrée, et à l’extérieur sur son porche.

Nous aimons que chacun offre un système de drainage pour éviter la moisissure. Il est également antidérapant, lavable en machine et s’enclenche solidement sur le tapis en caoutchouc situé en dessous, comme nous l’attestons dans notre examen. De plus, le matériau à poils rigides est idéal pour nettoyer les bottes de neige des invités !

Tapis de cuisine lavable 2×3

Nous avons essayé un tapis de cuisine Ruggable dans le cadre d’un test plus vaste d’entretien des sols de cuisine, et il nous a impressionnés comme étant l’option la plus élégante. Alors que nous avons essayé le système de tapis et sous-tapis en deux parties Gradasi Teal Quartz, cette option est désormais également disponible dans le nouveau système en une seule pièce.

Même Sarah Farmer, Goût de la maison Le directeur culinaire exécutif est fan de la sensation de rembourrage, notant : « Habituellement, je remarque une petite tension sur mes hanches après avoir été debout sur le carrelage, pendant plusieurs heures pour préparer, cuisiner et faire la vaisselle. Cependant, après m’être assuré que je me tenais sur le tapis, j’ai remarqué que je n’avais pas cette teinte de douleur dans mes pieds, mes jambes, mon dos ou mes articulations. «

Tapis de bain lavable

Nous aimons les tapis de bain Ruggable pour leur style antidérapant et leurs matériaux ultra-absorbants. Non seulement ils ajoutent une touche élégante à la salle de bain, mais ils sont également résistants à la moisissure et sont entièrement lavables en machine.

Bien que le motif que nous avons essayé pour notre meilleur test de tapis de bain ne soit plus disponible, le tapis Camden Stripe offre une sensation amusante et colorée similaire. Il existe également des dizaines d’autres couleurs et motifs parmi lesquels choisir, si celui-ci n’est pas votre tasse de thé !

Tapis d’extérieur lavable et résistant aux intempéries

Les tapis d’extérieur en deux parties de Ruggable ne sont peut-être pas nécessaires en hiver, mais ils sont suffisamment résistants aux intempéries pour rester dehors toute l’année. La testeuse Annamarie Higley a été globalement impressionnée par son tapis d’extérieur Arcadia, orné de fleurs colorées et de matériaux résistants à la décoloration.

«Mon tapis intérieur-extérieur 5×7 spécifique est fait de polyester durable», dit-elle dans sa critique. « Il est résistant à l’eau et aux taches, grâce à une barrière interne en polyuréthane. Il est également lent à développer des moisissures ou à se décolorer. Ces éléments s’ajoutent pour former un tapis capable de résister aux éléments. »

Tapis lavable 6×9

Bien que les plus grands tapis Ruggable 6×9 puissent nécessiter un passage à la laverie automatique (en fonction de la taille de votre machine à laver), ils sont également résistants aux taches et réagissent bien au nettoyage localisé pour les petits déversements. Le motif Wilder que nous avons essayé est fantaisiste et classique, ce qui en fait un excellent ajout à un décor d’inspiration cottagecore.

« Une fois en place, ce tapis était la pièce manquante dont je ne savais même pas que mon salon avait besoin », explique Bandurski dans sa critique. « Il y a tellement de styles et de couleurs époustouflants parmi lesquels choisir, y compris des collaborations spéciales avec des designers comme Morris & Co. ou Iris Apfel. Il y a vraiment un Ruggable pour chaque esthétique. »

Tapis de couloir lavables

Les tapis robustes sont disponibles dans un certain nombre de tailles différentes, y compris plusieurs styles longs pour les couloirs et les cuisines étroites.

Bandurski possède le tapis Iris Apfel Birds of a Feather et l’aime toujours, même après des mois d’utilisation. « Nous marchons sur ce tapis depuis plusieurs mois et il a toujours l’air neuf. Il n’y a aucun effilochage, boulochage ou autre signe d’usure », dit-elle dans son examen du tapis.

Où acheter

La vente Ruggable Black Friday se déroule d’ici le 24 novembre sur Ruggable.com. Procurez-vous un tapis festif ou un revêtement de sol protecteur juste à temps pour vos fêtes de fin d’année !