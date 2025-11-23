40 000 pneus rappelés en raison d’une bande de roulement défectueuse : les vôtres sont-ils sur la liste ?

Les pneus sont chers. Tout problème avec eux qui nécessite plus qu’un simple correctif est susceptible de s’avérer un casse-tête. Ainsi, lorsque la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé un rappel de pneus Toyo cette semaine, vous vous êtes peut-être retrouvé à gémir. Près de 40 000 pneus présentent des problèmes de bande de roulement, ce qui les rend nettement moins stables sur la route. Apprenez à déterminer si les vôtres sont défectueux et quelles mesures prendre pour les réparer.

Pourquoi Toyo rappelle-t-il autant de pneus ?

Selon le mémoire de la NHTSA, le rappel des pneus Toyo est dû à une séparation de la bande de roulement, qui « peut provoquer une instabilité du véhicule, augmentant ainsi le risque d’accident ». Il y a eu « une contamination pendant la production » qui « peut réduire l’adhérence et provoquer la séparation de la bande de roulement ».

La bande de roulement est extrêmement importante pour les pneus. Il offre l’adhérence qui maintient votre voiture sur la route. Les pneus de route standard ont quelques rainures, tandis que les pneus tout-terrain et tout temps robustes ont des bosses et des crêtes beaucoup plus prononcées qui leur permettent de mieux s’accrocher aux surfaces en dessous et d’assurer votre sécurité.

Pour des pneus fonctionnels, gardez un œil sur la profondeur des rainures des sculptures. Si vos pneus s’usent doucement, ils deviendront glissants et ne resteront pas bien sur la route. Lorsqu’il s’agit de pneus Toyo défectueux, une adhérence insuffisante peut entraîner une séparation de la bande de roulement, même sans l’usure provoquée par une conduite régulière.

Quels pneus sont défectueux ?

Toyo Tire Holdings of Americas, Inc. affirme que près de 40 000 pneus présentent ce problème, notamment :

Pays ouvert A/T III

Sentier R/T en pleine campagne

Pays Ouvert M/T

Pays ouvert H/T II

Crosstek2

Terrain de l’autoroute Dura Grappler

Exo Grappler AWT

Mud Grappler Terrain Extrême

Recon Grappler A/T

Grappin de crête

Terra Grappler G3 A/T

Pneus Trail Grappler M/T.

Y a-t-il une solution ?

Selon le mémoire de la NHTSA, « les concessionnaires remplaceront les pneus gratuitement ». Si vous possédez l’un des pneus ci-dessus, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Les lettres de notification aux propriétaires seront probablement envoyées à la mi-décembre 2025. Une fois que vous savez avec certitude si vos pneus sont défectueux, prenez rendez-vous pour les remplacer dans les meilleurs délais. Vous ne voulez pas conduire avec des pneus slicks si vous pouvez l’éviter.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Toyo au 800-442-8696 ou le service client de Nitto au 888-529-8200. Le numéro NHTSA pour ce rappel est 25T018000.

Source

La bande de roulement des pneus peut se séparer, National Highway Traffic Safety Administration, 2025.