C’est officiel : c’est la ville américaine la plus sûre où vivre en 2025

Lorsque les gens envisagent de faire valoir leurs enjeux et de déménager dans une nouvelle ville, la criminalité, l’emploi, les écoles et les endroits où le coût de la vie est le plus élevé sont souvent les premiers éléments qu’ils recherchent avant de prendre une décision de déménagement. SmartAsset, une société de services financiers, a utilisé des données provenant de diverses sources, notamment du Bureau du recensement des États-Unis et de la base de données Uniform Crime Reporting du FBI, pour déterminer quelle grande ville est la plus sûre. Ils ont classé 50 municipalités en utilisant des critères standard tels que les taux de criminalité, les décès sur les routes, les statistiques sur les surdoses et la consommation excessive d’alcool. Une ville en particulier, surnommée la capitale de la Silicon Valley, est classée la plus sûre avec un taux de crimes violents par habitant de 0,0053 %. San José, fondée en 1777 et siège de la première capitale de la Californie, est la troisième plus grande ville de l’État, mais elle est peut-être mieux connue pour abriter des milliers d’entreprises technologiques.

Les grandes villes sont définies comme des municipalités comptant 250 000 habitants ou plus. San Jose, avec près d’un million d’habitants, s’étend sur 178 miles carrés et est située à environ 50 miles au sud-est de San Francisco. Dans l’étude 2025 de SmartAsset, un peu plus de 5 000 crimes violents et 25 715 crimes contre les biens ont été signalés. Comparez cela à environ 38 000 crimes violents et environ 79 500 crimes contre les biens dans la ville classée 50e dans l’étude – Memphis. Parmi les autres mesures de sécurité mesurées, les résidents de San Jose ont connu 17,4 décès par surdose de drogue pour 100 000 et près de sept décès sur la route pour 100 000. Environ 18 % des adultes ont signalé une consommation excessive d’alcool. De plus, la police de la ville déclare avoir résolu près de 100 % de ses cas de meurtre.