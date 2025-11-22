Ce qu’un éventuel krach boursier pourrait signifier pour la valeur de votre maison

Les craintes d’un éventuel krach boursier augmentent alors que les économistes préviennent que les valorisations record des entreprises de haute technologie, la spéculation rapide basée sur l’IA et l’incertitude persistante des taux d’intérêt ont créé des conditions qu’il est important de surveiller si vous envisagez d’acheter ou de vendre une maison dans un avenir proche. Parmi les plus virulents figure le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry, connu pour avoir évoqué le krach immobilier de 2008 et en avoir énormément profité. Ces dernières semaines, lui et plusieurs autres analystes ont souligné des signes d’euphorie des investisseurs qui rappellent les sommets passés des marchés. Même si une correction du marché n’est pas garantie, les propriétaires commencent à se demander si une baisse importante des valeurs boursières se répercutera sur le marché immobilier comme cela s’est produit dans le passé.

Historiquement, les krachs boursiers n’entraînent pas immédiatement une baisse des prix de l’immobilier, mais ils provoquent souvent une réaction en chaîne négative qui a un effet mesurable. Lorsque les portefeuilles se rétrécissent, la confiance des consommateurs dans le marché immobilier diminue. Les acheteurs retardent leurs achats tandis que les vendeurs se retiennent à moins d’être contraints de déménager. Pendant ce temps, les prêteurs réagissent à la volatilité des marchés en resserrant les normes hypothécaires. Cela rend les prêts immobiliers plus difficiles à obtenir, plus chers, ou les deux.

Les krachs boursiers passés offrent un aperçu supplémentaire. Lors de l’effondrement du secteur Internet en 2000, les valeurs technologiques se sont effondrées, mais l’immobilier résidentiel est resté largement stable. À l’époque, l’emploi dans les secteurs non technologiques était (et restait) élevé. Et comme la Réserve fédérale a réduit ses taux d’intérêt après que le krach ait provoqué une légère récession, la demande de biens immobiliers a en fait augmenté. Mais combinés aux pratiques de prêt hypothécaire à risque et à la conviction des consommateurs que la valeur des maisons ne pouvait qu’augmenter, ces facteurs, ainsi que d’autres, ont créé une bulle immobilière qui allait éclater huit ans plus tard.