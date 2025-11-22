Quelles sont les dépenses cachées liées à la possession d’une maison ? (et ce que cela signifie pour l’avenir de l’accession à la propriété)

Si vous êtes actuellement propriétaire, vous ressentez probablement la pression exercée par la hausse des coûts des impôts fonciers et des assurances, ainsi que par l’augmentation de l’entretien de base de la maison. Les services d’aménagement paysager, de plomberie, d’électricité et de CVC augmentent leurs prix dans tous les domaines, grâce à la hausse des coûts des matériaux, de la main-d’œuvre et des assurances pour les entreprises. Et si vous êtes toujours à la recherche d’une maison, vous avez probablement remarqué que les prix sont encore élevés, exigeant une mise de fonds plus importante que ce qui était exigé il y a quelques années à peine.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’accession à la propriété ? Même s’il n’est pas entièrement hors de vue, il est nettement plus difficile à obtenir qu’auparavant. Pour les propriétaires potentiels qui souhaitent acheter prochainement, prenez quelques mesures pour vous préparer à acheter une maison au cours de la prochaine année. Cela peut impliquer d’acheter une maison plus petite et moins chère que prévu initialement et de constituer une réserve pour absorber les coûts cachés de l’accession à la propriété.

Pour les propriétaires actuels, essayez de garder une longueur d’avance sur la hausse des coûts. Cela peut impliquer de mettre plus d’argent de côté sur un compte d’épargne pour l’entretien de la maison et de s’attaquer aux tâches d’entretien avant qu’elles ne se transforment en projets de réparation ou de remplacement coûteux. Vous pouvez commencer par ces tâches mensuelles pour entretenir votre maison, comme déboucher les canalisations et nettoyer vos appareils électroménagers. Il peut également être judicieux de revoir votre police d’assurance habitation et de rechercher de meilleurs tarifs si vous avez récemment été confronté à des primes qui montent en flèche.