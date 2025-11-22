Quelles sont les dépenses cachées liées à la possession d’une maison ? (et ce que cela signifie pour l’avenir de l’accession à la propriété)

Posséder une maison peut être considéré comme le rêve américain, mais c’est un rêve qui est hors de portée pour beaucoup, en raison de la montée en flèche des coûts associés à l’accession à la propriété. De toutes les dépenses supplémentaires qui peuvent vous coûter cher lors de l’achat d’une maison, comme les frais de clôture et d’inspection, aux coûts permanents, comme les impôts fonciers, l’assurance habitation et l’entretien, être propriétaire signifie bien plus que simplement effectuer un versement hypothécaire. Si vous êtes un acheteur potentiel, cela ne signifie pas que vous devriez abandonner votre rêve d’acheter une maison. Au lieu de cela, vous devez être conscient du coût réel de l’accession à la propriété afin de pouvoir planifier et ajuster votre budget en conséquence.
Selon une analyse récente de Thumbtack et Zillow, les coûts cachés liés à la possession d’une maison ont dépassé l’augmentation du revenu des ménages, à hauteur de 15 979 $ par an. Cela se décompose en 3 030 $ en taxes foncières, 2 003 $ en assurance habitation et 10 946 $ en entretien. Les marchés côtiers, comme ceux de New York, San Francisco et Boston, sont confrontés à des coûts cachés encore plus élevés, dépassant 20 000 dollars par an.
Les trois dépenses d’accession à la propriété que vous ne pouvez pas ignorer
Malheureusement, les coûts cachés de l’accession à la propriété – impôts fonciers, assurance habitation et entretien – ne peuvent être ignorés. La bonne nouvelle est que de nombreuses sociétés de prêts hypothécaires proposent des comptes séquestres qui regroupent vos impôts fonciers et votre assurance habitation dans votre versement hypothécaire mensuel. Votre prêteur paie ensuite ces factures à l’échéance. Cette configuration vous évite d’avoir à effectuer des paiements forfaitaires importants et garantit que ces dépenses sont couvertes (tant que vous effectuez votre versement hypothécaire). La mauvaise nouvelle ? Les taxes foncières et l’assurance habitation peuvent augmenter à tout moment, augmentant ainsi votre paiement mensuel sans avertissement. En fait, les primes d’assurance ont augmenté en moyenne de 48 % depuis 2020, laissant de nombreux propriétaires se sentir sous pression.
Bien que vous puissiez généralement prévoir les impôts et les assurances dans votre budget, l’entretien de la maison est le coût qui surprend de nombreux propriétaires. L’entretien et les réparations de routine des appareils électroménagers, des systèmes CVC, de la plomberie, du toit, des gouttières ou même de l’entretien des pelouses peuvent être coûteux, et ces coûts s’accumulent rapidement. Beaucoup de choses peuvent mal tourner dans une maison, et sauter les réparations et les tâches d’entretien nécessaires ne peut qu’exacerber les problèmes et annuler les garanties, entraînant des dépenses encore plus importantes par la suite.
Que signifient ces coûts croissants pour l’accession à la propriété ?
Si vous êtes actuellement propriétaire, vous ressentez probablement la pression exercée par la hausse des coûts des impôts fonciers et des assurances, ainsi que par l’augmentation de l’entretien de base de la maison. Les services d’aménagement paysager, de plomberie, d’électricité et de CVC augmentent leurs prix dans tous les domaines, grâce à la hausse des coûts des matériaux, de la main-d’œuvre et des assurances pour les entreprises. Et si vous êtes toujours à la recherche d’une maison, vous avez probablement remarqué que les prix sont encore élevés, exigeant une mise de fonds plus importante que ce qui était exigé il y a quelques années à peine.
Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’accession à la propriété ? Même s’il n’est pas entièrement hors de vue, il est nettement plus difficile à obtenir qu’auparavant. Pour les propriétaires potentiels qui souhaitent acheter prochainement, prenez quelques mesures pour vous préparer à acheter une maison au cours de la prochaine année. Cela peut impliquer d’acheter une maison plus petite et moins chère que prévu initialement et de constituer une réserve pour absorber les coûts cachés de l’accession à la propriété.
Pour les propriétaires actuels, essayez de garder une longueur d’avance sur la hausse des coûts. Cela peut impliquer de mettre plus d’argent de côté sur un compte d’épargne pour l’entretien de la maison et de s’attaquer aux tâches d’entretien avant qu’elles ne se transforment en projets de réparation ou de remplacement coûteux. Vous pouvez commencer par ces tâches mensuelles pour entretenir votre maison, comme déboucher les canalisations et nettoyer vos appareils électroménagers. Il peut également être judicieux de revoir votre police d’assurance habitation et de rechercher de meilleurs tarifs si vous avez récemment été confronté à des primes qui montent en flèche.