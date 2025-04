Vous travaillez sur des projets à la maison? Ces détaillants livrent des matériaux de construction

La livraison à domicile des matériaux de construction pourrait être une option pratique et rentable pour vos projets actuels. Commencez par le prix de dépistage, puis tirez compte de ce que vous économiserez en temps et en votre travail. Par exemple, si vous n’avez pas de véhicule suffisamment grand pour transporter ce dont vous avez besoin, ou si vous préférez et préférez éviter les tracas du chargement et du déchargement, même les coûts de livraison élevés peuvent en valoir la peine. Voici un point de départ pour vous aider à naviguer dans vos options pour obtenir des matériaux de construction.

(Veuillez noter: ces informations sont à jour lors de la publication mais peuvent changer en raison du détaillant ou de l’action gouvernementale locale / fédérale. Vérifiez avec vos magasins locaux avant de commander.)

Conseils pour le ramassage et la livraison

Notez que la livraison en bordure de rue ou du trottoir signifie qu’elles ne l’apporteront pas chez vous. Vous devrez l’obtenir du trottoir à partout où vous en avez besoin.

Vous devrez l’obtenir du trottoir à partout où vous en avez besoin. Si vous finissez par aller au magasin, essayez de commander en ligne et d’aller directement dans la cour. Vous pourrez peut-être conduire directement à la cour sans aller d’abord à l’intérieur du magasin. Vous devrez probablement référencer le numéro de commande pour entrer dans la cour. Certains peuvent encore vous obliger à aller à l’intérieur de la cour pour obtenir un billet de commande pour quitter la cour. Mais cela vous fera toujours économiser ce trek initial à l’intérieur du magasin, puis au bois de bois, puis revenez à votre véhicule et alors à la cour.

Le Home Depot

Le Home Depot dispose de deux catégories pour les options de livraison: la livraison à domicile ou express. Le navire à la maison est destiné aux petits articles comme des boîtes de vis, du matériel de porte ou des pinceaux. La livraison expresse concerne les matériaux de construction plus grands comme le bois d’oeuvre ou les feuilles de cloisons sèches.

L’option Home Depot’s Ship to Home offre une livraison gratuite de deux jours sur les commandes de 45 $ ou plus. (Notez que c’est deux jours après le traitement, il pourrait donc avoir plus de deux jours au total.)

La livraison express de Home Depot est actuellement estimée sur son site Web à 79 $ pour les commandes de plus petite qualité, comme jusqu’à 10 feuilles de cloisons sèches. Le coût estimé pour expédier 20 feuilles de cloisons sèches saute un peu, à 89 $. Vous devrez bien sûr faire l’analyse coûts-avantages pour votre situation. Mais surtout pour les commandes plus importantes, c’est un service précieux à un coût raisonnable.

Il convient également de noter que le Home Depot offre également une livraison standard gratuite sur les achats d’appareils de 396 $ ou plus.

Lowe’s

Lowe’s dispose également de deux catégories pour les options de livraison: la livraison de la maison ou du camion. Encore une fois, Ship to Home est destiné aux petits articles tels que des cintres d’images, des outils ou des produits en boîte comme les ventilateurs de plafond. Et la livraison de camions est destinée à des matériaux de construction plus grands, tels que du bois de dimension ou des feuilles de contreplaqué.

Le navire de Lowe à la maison est gratuit sur les commandes de 45 $ ou plus. Les articles éligibles pèsent moins de 150 livres (ou 70 livres pour les boîtes PO) et répondent aux exigences de poids ou de cube standard. Par exemple, vous pouvez obtenir un ventilateur de plafond dans une boîte expédiée, mais pas un 8 pieds. 2 × 4. Le traitement prend généralement un jour ouvrable et la livraison peut prendre un à trois jours ouvrables supplémentaires.

L’estimation du site Web pour la livraison de camions de Lowe est de 79 $ pour envoyer un camion pour un à 100 8 pieds. 2×4, par exemple. Une feuille de 4 pieds x 8 pieds d’OSB coûte 79 $. Vingt feuilles d’OSB? Toujours 79 $. La livraison de camions de Lowe nécessite également un magasin avec vos articles en stock à moins de 75 miles de l’endroit où vous êtes.

La livraison peut être de manière disproportionnée pour une commande de 80 $, doubler votre coût. Mais si vous avez une commande plus importante, ou même si vous considérez simplement le coût du gaz, du temps et du travail de chargement / déchargement, cela pourrait finir par être une bonne affaire.

Bonus: nous avons décomposé les différences entre Lowe’s et le Home Depot si vous avez du mal à choisir entre les deux.

Matériel ACE

Le matériel ACE a tendance à vendre des produits à l’extrémité plus petite du spectre des matériaux de construction. Pensez à moins de bois de construction et plus de panneaux de garniture, d’outils ou de normes d’étagère. Mais ils ont une politique d’expédition concurrentielle qui aidera s’ils stockent ce que vous recherchez. Et ils offrent la livraison gratuite pour les membres ACE Rewards sur les commandes de plus de 50 $. Pour les informations précises du navire à la maison, sélectionnez votre magasin local lors de la recherche du site Web du matériel ACE.

Menards

Regardez les détaillants régionaux tels que Menards, qui ne fonctionne que dans le Midwest. Comme pour le matériel ACE, les éléments de petite taille seront probablement le meilleur pari. Étant donné que Menards n’a pas la puissance de la chaîne d’approvisionnement de l’approvisionnement en grand élément du Home Depot ou de Lowe’s, la livraison de grands matériaux de construction tels que des planches de 8 pieds ou des feuilles de 4 pieds x 8 pieds peut coûter cher si la sur mesure est expédiée. Pour deux commandes comparables de matériaux pour construire environ 10 sections de clôture de confidentialité, nous avons vu de première main un devis d’expédition de 601 $ Menards contre 89 $ au Home Depot.

Votre cour d’approvisionnement à bois local

Les magasins d’offre de bois dédiés peuvent être mieux mis en place pour traiter avec des quantités de la taille d’un constructeur qu’un magasin de détail. Mais beaucoup sont heureux de vendre à n’importe quel client, vous pourriez donc aussi bien leur appeler. Dans certains domaines, il n’y a pas beaucoup d’options disponibles, donc cela ne peut pas faire de mal d’obtenir un autre devis de prix. Vous trouverez également probablement un produit de bois de bois de meilleure qualité. Et ce sont des experts à cela, donc vous pouvez également proposer de bons conseils pour démarrer.

Notez que vous pouvez rencontrer des frais d’expédition personnalisés à haute hauteur par rapport à certains des grands magasins de détail. Si c’est le cas, remettez-le à la réalité du commerce de détail par rapport aux coûts de la chaîne d’approvisionnement en gros, soyez gracieux et passez à autre chose.

Amazon.com

Amazon présente sa réputation de transporter tout dans la petite à moyenne portée de l’échelle des matériaux de construction, avec d’excellentes performances d’expédition. Il propose une livraison gratuite de deux jours pour de nombreux produits sur les commandes de plus de 25 $, ou la livraison gratuite sans minimum pour les membres Prime, et même la livraison gratuite d’une journée pour certains articles et localités.

À l’heure actuelle, Amazon privilégie temporairement les produits de base des ménages, les fournitures médicales et autres produits à haute demande, ce qui peut signifier des retards en fonction de ce que vous commandez. (Obtenez les dernières informations d’expédition d’Amazon.com.) Ils vendent généralement à peu près tous les types de matériel ou d’outil à qui vous pouvez penser, et même une gamme de petites et personnalisées pour des projets de travail du bois plus petits ou fins.

Pour 8 pieds. ou des planches plus longues, 4 pieds x 8 pieds de matériaux de construction ou autres grands articles, nous vous recommandons de chercher ailleurs. Vous pouvez techniquement trouver du bois de dimension ou d’autres grands matériaux de construction ici, mais ils sont prohibitifs par rapport aux autres sources largement disponibles que nous avons mentionnées ici.