Les pouvoirs secrètes de votre porte-clés que vous devez savoir

Les systèmes d’allumage sans clé d’aujourd’hui s’appuient sur des FOB clés pour transmettre un signal à basse fréquence unique au système informatique de la voiture qui vous permet d’appuyer sur un bouton et de démarrer votre moteur. Vous pouvez éteindre votre moteur tout aussi facilement. Le FOB permet également l’entrée sans clé de votre voiture. Mais, ce FOB peut faire beaucoup plus. Lisez la suite pour des choses que vous ne saviez pas que votre FOB clé pourrait faire, ainsi que ce qu’il faut faire si vous remarquez que votre FOB clé a cessé de fonctionner ou si vous le mettez en erreur.

Abaisser vos fenêtres et ouvrir le toit ouvrant

Les fonctionnalités varient selon le fabricant, mais l’une des fonctionnalités universelles est la possibilité de baisser vos fenêtres en appuyant une fois sur le bouton de déverrouillage de la touche FOB, puis en appuyant à nouveau dans les 10 secondes et en le maintenant jusqu’à ce que toutes les fenêtres se soient ouvertes. Cnet a mené un sondage interne, a parcouru Reddit et taraudé Cnet Commentaires de l’utilisateur pour déterminer les modèles pour lesquels cela fonctionne.

Pliez vos miroirs

Certains véhicules peuvent détecter automatiquement lorsque vous êtes garé dans un espace serré et se replier automatiquement dans vos rétroviseurs. Si votre voiture n’a pas cette fonctionnalité, vous pouvez essayer de maintenir le bouton de verrouillage de FOB clé pendant 10 secondes. Les modèles récents de camionnettes Chevrolet et GMC ont cette fonctionnalité.

Définir la mémoire de réglage du siège

Certains modèles de voitures, comme ceux de GMC, vous permettent de définir un souvenir de l’endroit où vous aimez votre siège. Chaque FOB clé se voit attribuer son propre numéro, donc lorsque vous montez dans la voiture, il sait automatiquement qui conduit. Définissez votre préférence de siège dans votre voiture, et chaque fois que vous montez, vous serez prêt à partir!

Mémoriser les préréglages radio

Tout comme les sièges à la mémoire, si plus d’une personne partage un véhicule et qu’il y a deux portes clés, chacun peut être utilisé pour se souvenir des stations de radio prédéfinies du conducteur.

Invoquez votre véhicule

Les Tesla Key Fobs peuvent être utilisés pour déplacer la voiture dans et hors des places de stationnement serrées pendant que le conducteur se tient à l’extérieur de la voiture. «Invocation» doit d’abord être activée, une fois et une seule fois, sur l’écran central de la voiture. De là, chaque fois que vous allez à votre Tesla et c’est dans un endroit serré, vous pouvez appuyer à distance sur le bouton au centre du FOB jusqu’à ce que les éclairages de risque clignotent. Pour tirer la voiture vers l’avant, appuyez sur le bouton à l’avant du FOB. Pour l’arrêter, appuyez à nouveau sur le même bouton. Pour faire monter la voiture en arrière, appuyez sur le bouton du toit jusqu’à ce que les feux de risque clignotent. Appuyez ensuite sur le bouton à l’arrière du FOB pour mettre la voiture en mouvement.

Étendre la plage de votre FOB clé

Celui-ci ressemble à une légende urbaine, mais apparemment, cela fonctionne vraiment! En tenant votre travail clé contre votre menton et en poussant le bouton de déverrouillage, de verrouillage ou de panique, vous pouvez augmenter la plage de votre travail clé.

« C’est parce que dans les coulisses – ou plutôt à l’intérieur des scènes – les fluides de votre tête agissent comme un chef d’orchestre », note le critique de la technologie David Pogue, qui a une vidéo pour le prouver. « Votre corps fait partie de l’antenne – un beaucoup plus grand. Si vous êtes assez vieux pour vous rappeler quand les téléviseurs avaient des antennes » Rabbit Orees « , vous vous souvenez peut-être que vous avez parfois obtenu l’image la plus claire lorsque vous touchez l’antenne. Même principe ici. »

FAQ

Que dois-je faire si mon FOB clé cesse de fonctionner?

Commencez par remplacer la batterie d’abord, car c’est généralement la principale cause d’un FOB de clé défectueux.

Que dois-je faire si je perds mon FOB clé?

Si vous perdez votre FOB clé, vous devez contacter votre concessionnaire ou un serrurier pour le remplacer.