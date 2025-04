Pourquoi tant de magasins ferment-ils en 2025?

2024 a vu une multitude de détaillants annoncer qu’ils fermaient des magasins à travers le pays. Et en 2025, les nouvelles sont pires: les détaillants de toutes les industries ferment près de 15 000 cette année. Ce chiffre met les fermetures de magasins de 334%. Vous avez probablement vu les gros titres de certaines des plus grandes annonces de fermeture, Joann Fabrics parmi eux. Mais à moins que vous ne gardiez des onglets méticuleux sur chaque dépôt de faillite, vous n’avez peut-être pas réalisé à quel point cette nouvelle série de dépôts est peut-être grande.

Certains de ces dépôts sont des annonces de faillite simples. D’autres, comme la fermeture de Joann Fabric susmentionnée, créent plusieurs gros titres alors que les entreprises vendent de plus en plus de leurs emplacements de brique et de mortier dans le cadre d’une série de dossiers de faillite.

Pourquoi les fermetures de magasins sont-elles tant?

Souvent, lorsque les faillites des entreprises font la nouvelle, vous pouvez entendre les gens déplorer la montée des sociétés de capital-investissement. Mais c’est une chose d’entendre les spéculations – c’est une autre de voir les chiffres réels disposés devant vous. Et en ce qui concerne les sociétés de capital-investissement, les chiffres sont incroyablement sombres.

Le projet des parties prenantes du capital-investissement (PESP) a publié un rapport de tracker de faillite qui a révélé que les sociétés de capital-investissement sont représentées de manière disproportionnée dans des cas de faillite. Selon le rapport, ces entreprises ne représentent que 6,5% de l’économie américaine. Cependant, les sociétés appartenant à un capital-investissement représentaient 11% des dossiers pour les faillites d’entreprises. Et lorsque cet objectif est réduit en grandes faillites d’entreprises, le rapport se poursuit, le capital-investissement a été impliqué 56% des documents.

Le rapport du PESP pose une réponse pour expliquer pourquoi le private equity est S0 sur-impliqué dans ces dossiers de mise en faillite des entreprises. Selon le rapport, ces entreprises opèrent sur un modèle commercial à courte vue. «Le modèle de capital-investissement préfère les bénéfices à court terme et l’extraction de valeur rapide sur la stabilité à long terme des entreprises dans leurs portefeuilles», soutient-il. Cette concentration sur le court terme au lieu du «long terme peut entraîner une mauvaise gestion et une instabilité économique significatives, contribuant à des taux de faillite plus élevés parmi les entreprises appartenant à un capital-investissement».

Il est peu probable que les sociétés de capital-investissement disparaissent de sitôt. Et en tant que tel, il est incroyablement probable que de plus en plus de grands détaillants déclareront la faillite et fermeront leurs portes. Jusqu’à ce que le private equity modifie ses modèles commerciaux ou que ce soit entièrement exclu de ces industries, ces entreprises continueront de contribuer aux licenciements et à la fermeture des magasins qui, selon nous, dureraient pour toujours.

Source

Private Equity Bankruptcy Tracker, Private Equity Stakeholder Project, 2025.

Les principaux détaillants américains annoncent une augmentation de 334% des fermetures en magasin, alors que le capital-investissement remodeler le marché, Forbes, 2025.