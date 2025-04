L’endroit le plus abordable pour vivre au Texas en 2025

Pour les travailleurs éloignés qui cherchent des secours d’Austin (souvent considérés comme la ville la plus habitable du Texas, mais comporte des coûts de logement élevés) ou des coûts croissants de Dallas, Lubbock présente une alternative attrayante. Abritant la Texas Tech University, cette ville de taille moyenne dans l’ouest du Texas possède une forte infrastructure Internet, une scène de café animée et un coût de la vie de 19% en dessous de la moyenne nationale. Les appartements d’une chambre louent environ 750 $, offrant les avantages d’une ville universitaire sans le prix de grande ville.

Les familles pourraient préférer Abilene, où le coût médian de la maison est un peu inférieur à 200 000 $, et les impôts fonciers s’alignent étroitement avec la moyenne de l’État. Avec des écoles accessibles, de nombreux parcs et des trajets courts, la vie est plus simple pour les parents. À proximité, Waco propose également des maisons abordables, un centre-ville revitalisé et la proximité de plus grands marchés du travail comme Dallas et Fort Worth au nord et Austin au sud.

Pour les retraités, Port Arthur et McAllen offrent un temps chaud, des soins de santé abordables et des maisons bien inférieures à la médiane nationale. Votre revenu fixe s’étend ici, que vous soyez intéressé par les condos ou les communautés de plus de 55 ans.