Ford se souvient de plus de 33 000 véhicules sur un risque potentiel d’incendie du moteur

Les constructeurs automobiles ne sont pas étrangers aux rappels. Ford en a déjà eu plusieurs cette année. Et maintenant, il y en a un autre à l’horizon. Cette fois-ci, Ford rappelle des dizaines de milliers de ses véhicules en raison d’un risque d’incendie de moteur. Si vous possédez l’un des plus de 33 000 véhicules sur la liste des rappels, vous devrez planifier une réparation rapidement. Les incendies de voiture sont extrêmement dangereux et doivent être pris très au sérieux.

Quelles voitures se rappellent Ford?

Ford rappelle plus de 33 000 véhicules, y compris le::

2020 Escape

2021 Escape

2022 Escape

2021 Bronco Sport

2022 Bronco Sport

2023 Bronco Sport Si ce problème de rappel semble familier, c’est parce que c’est le cas. Bien qu’il n’ait pas été signalé comme ré-report, de nombreux véhicules inclus dans cette liste ont également été réparés sous les rappels précédents en raison du même problème. Selon le mémoire de la NHTSA, bon nombre de ces véhicules ont été «précédemment réparés mal sous les numéros de rappel 22V-859 ou 24V-187». Si vous ne savez pas si votre véhicule est sur la liste, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Ford enviendra les lettres de notification du propriétaire fin avril 2025.

Pourquoi Ford se souvient-il de ces voitures?

Selon le mémoire de la NHTSA, les véhicules Ford affectés sont à risque d’incendie de moteur. Les injecteurs de carburant de ces véhicules peuvent se fissurer, ce qui les fait fuir du carburant à l’intérieur du compartiment du moteur. « Une fuite de carburant en présence d’une source d’allumage telle que des composants de moteur chaud ou d’échappement peut augmenter le risque d’un incendie », prévient le bref. Si vous possédez l’un des véhicules affectés, minimisez votre utilisation autant que possible et faites preuve de prudence supplémentaire lorsque vous devez être derrière le volant jusqu’à ce que vous puissiez le faire réparer.

Qu’est-ce que le correctif proposé?

Afin de réduire le risque d’incendie du moteur, les concessionnaires Ford mettront à jour le logiciel de module de contrôle du groupe motopropulseur (PCM). Comme cela est standard avec les réparations dues aux rappels, les concessionnaires termineront ce correctif gratuitement. Ne tardez pas à configurer cette réparation; Les incendies de moteur ne sont pas à ignorer.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce rappel ou si vous êtes confus par quoi que ce soit dans votre lettre de propriétaire, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Clarifiez que vous posez des questions sur le rappel numéro 25S21. Vous pouvez également appeler la NHTSA au 888-327-4236 avec toute autre question. Leur numéro pour ce rappel est de 25V165000.

