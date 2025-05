Vous devrez faire presque le double du revenu moyen pour vous permettre une maison dans ces États américains

Si vous espérez poser des racines et acheter une maison « typique » sur le marché d’aujourd’hui, vous devrez peut-être repenser votre budget. Selon l’étude sur l’abordabilité du logement en 2025 de Bankrate, le revenu annuel des ménages nécessaires pour se permettre une maison à prix médian aux États-Unis a augmenté à environ 117 100 $. C’est près d’un bond de 50% depuis le début de 2020, lorsque les taux d’intérêt et les prix de l’ère pandémique ont créé un marché trompeusement accessible. En revanche, le revenu médian américain des ménages en 2023 a oscillé environ 80 000 $, selon le US Census Bureau. Et avec les tendances immobilières qui prévoient encore plus de changements en 2025, l’écart entre le revenu et l’abordabilité ne peut que s’élargir.

Pour mettre cela en termes réels, imaginez un ménage à double revenu où chaque adulte gagne la médiane nationale d’environ 40 000 $. Même combinés, ils sont encore plus de 35 000 $ de moins de ce qui est maintenant nécessaire pour se permettre une maison typique. Et c’est sans tenir compte de la dette des étudiants, de la garde d’enfants ou de la hausse des coûts de la vie. Qu’est-ce que cela signifie? L’accession à la propriété se glisse rapidement dans un territoire agréable et proche de luxe, en particulier dans plusieurs États clés où l’écart entre les gains et l’abordabilité est plus large d’ici le mois.