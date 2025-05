Si vous repérez cet appareil jaune sur votre pare-brise, vous avez été grange

Si vous êtes tombé sur un mauvais travail de stationnement, une voiture déserte ou parcouru les bons subreddits, vous avez peut-être également rencontré un appareil rectangulaire jaune assis sur le pare-brise offensant. Il s’agit d’un nouvel appareil que certains officiers de stationnement ont à leur disposition: The Barnacle. La Barnacle Company essaie de se développer dans plus de villes à travers le pays. Ils prétendent être une meilleure alternative à la botte traditionnelle qui se déroule sur les roues des voitures. Mais que sont-ils exactement? Et en quoi diffèrent-ils des bottes traditionnelles?

Qu’est-ce que la bernacle?

Tout comme la botte de pneus que vous connaissez peut-être, The Barnacle est un outil utilisé par le stationnement. Il est présenté comme une méthode plus rapide et plus facile pour collecter des amendes. Ils font lentement leur chemin à travers de nouvelles villes. New York, par exemple, a commencé à les utiliser en 2024. Au lieu d’une botte traditionnelle qui verrouille votre pneu avant, la bernacle se trouve sur votre pare-brise et obstrue pleinement votre vue afin que vous ne puissiez pas conduire.

L’entreprise se considère comme l’avenir de l’application du stationnement, exigeant l’obéissance de tous les conducteurs. Ils expliquent que «la bernacle hautement visible rappelle aux autres automobilistes de respecter les règles de stationnement, ce qui entraîne une conformité plus rapidement». Il possède également un suivi GPS et un «design léger» afin qu’il soit facile pour l’application du stationnement de se déployer.

Comment fonctionne le Barnacle?

Selon le site Web de la société, un agent d’application du parking peut appliquer la bernacle au pare-brise de la voiture incriminée. Contrairement aux bottes de stationnement, qui peuvent être supprimées avec la bonne combinaison de levier et de détermination, la bernacle prétend être presque impossible à retirer grâce à ses «tasses d’aspiration de qualité commerciale (qui) se verrouillent sur le verre avec 1000 livres de force». L’entreprise a également équipé cet appareil d’une alarme qui sonnera si vous en femerez.

En plus d’être difficile à supprimer et bruyant, la bernacle a également des informations sur votre véhicule liées lors du déploiement. Cela signifie qu’il n’y a aucun moyen d’éviter de payer l’amende. Même si vous parveniez à le retirer, le dossier électronique serait toujours là. Vous êtes obligé d’appeler le numéro fourni ou d’aller sur le site Web pour payer votre amende. Une fois que vous l’avez fait, vous recevrez un code pour libérer l’appareil.

Dans les villes où les appareils Barnacle sont utilisés, il devrait y avoir un réceptacle à proximité pour que vous puissiez retourner le vôtre une fois que vous avez payé l’amende. Après tout cela, vous pouvez enfin continuer votre chemin.

Source

Comment fonctionne la Barnacle, Barnacle Parking.