L’endroit le plus abordable pour vivre en Floride en 2025

Les prix des logements augmentent le ciel dans tout le pays. Alors que de plus en plus d’emplois sont éloignés, cela n’a jamais été un meilleur moment pour déménager pour des logements plus abordables. Heureusement, déménager dans une zone moins chère ne signifie pas que vous devez abandonner le confort des créatures. La Floride est l’une de ces options, avec les mêmes plages vierges et les hivers doux du sud de la Californie – le tout sans le coût de l’esprit.

Bien sûr, l’abordabilité de la Floride varie dans différentes parties de l’État. Miami est la ville de Floridienne la plus chère, le logement coûte 52% plus élevé et le coût de la vie 20% plus élevé que la moyenne de l’État. En dehors de Miami et de ses environs, les villes de Floride sont généralement à égalité avec ou en dessous de la moyenne nationale pour le coût de la vie. Les impôts y sont également moins chers – il n’y a pas d’impôt sur le revenu de l’État et la taxe de vente n’est qu’environ 7%.

Si vous aspirez à un coût de la vie inférieur mais que vous ne voulez pas renoncer aux commodités de la vie des grandes villes, essayez Jacksonville, en Floride. Jacksonville est le moins cher des grandes villes de Floride comme Orlando, Tampa et Fort Myers. Il bat même de petites villes comme Tallahassee, Gainesville et Daytona. Le coût de la vie de cette région de la Floride est similaire à celui des petites villes, offrant aux propriétaires le plus pour leur argent.