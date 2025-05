Comment retourner les meubles de patio en métal

Les meubles de patio en métal sont connus pour avoir une grande durabilité et une résistance aux intempéries. Cela signifie que nous ne le traînons pas constamment à l’intérieur et à la sortie de la cachette lorsque les tempêtes d’été se réunissent, nous donnant encore plus de temps pour dîner à l’extérieur ou profiter du café du matin sur le pont.

L’inconvénient des meubles d’extérieur en métal est l’exposition à la lumière du soleil, l’humidité et la température extrêmes, peut provoquer la décoloration, la puce et la pelage de la peinture existante. Heureusement, il est facile et abordable de le faire revivre, que vous revigoriez l’ancien ensemble de restauration de vos parents ou que vous respirez une nouvelle vie dans une découverte de magasin. C’est aussi simple que de lui donner une nouvelle couche de peinture avec quelques canettes de la nouvelle Rust-Oleum arrête la rouille avec un spray personnalisé 5-en-1.

Ce projet vous guidera à travers le processus de préparation, d’amorçage et de peinture correctement votre ensemble de terrasse en métal avec une pulvérisation personnalisée Rust-Oleum 5-en-1, garantissant une finition lisse et durable qui résiste à la rouille, à la décoloration et à l’usure. En quelques heures, vous pouvez renouveler votre espace de vie extérieur et profiter de vos meubles de patio pour les années à venir.

Pour ce projet, nous couvrirons toutes les étapes nécessaires, de l’élimination de la peinture et de la rouille en vrac au nettoyage, à l’amorçage et à la peinture des surfaces métalliques à l’aide d’un système de pulvérisation polyvalent et autonome qui permet un contrôle précis et même une couverture partout dans vos meubles, même des détails fins et des espaces difficiles à utiliser.

Lignes directrices de sécurité

Vous devez appliquer de la peinture en aérosol à l’extérieur ou dans une zone bien ventilée, comme un garage ouvert. Assurez-vous d’éviter les sources de chaleur ouvertes comme les radiateurs électriques avec des éléments exposés et des radiateurs à gaz et garder les boîtes de peinture stockées loin de la chaleur. Ne peignez jamais non plus les flammes ou les étincelles ouvertes, et ne fumez jamais en utilisant de la peinture en aérosol.

Étapes du projet

1. Utilisez une roue de décapage de peinture en fil fixé à un broyeur de perceuse ou d’angle pour éliminer la rouille et la peinture écaillée. (Vous pouvez également utiliser une brosse métallique pour cette étape.) Ces roues n’endommageront pas le métal réel. Vous devrez peut-être encore utiliser une brosse métallique et du papier de verre pour éliminer la rouille dans des taches serrées.

Portez une attention particulière aux zones de rouille, car la rouille doit être complètement retirée pour que l’amorce et la peinture adhèrent correctement.

Commencez avec un papier de verre à grain grossier pour éliminer la rouille et la peinture qui épluche. Terminez avec un papier de verre de grain fin pour créer une finition lisse sans motifs de rainures laissés par le grain grossier.

2. Nettoyez les meubles avec un savon doux et de l’eau.

Utilisez un chiffon propre ou une éponge pour essuyer toute la surface, enlevant la poussière, la saleté, la graisse ou les résidus restants.

Rincez la surface à l’eau propre et laissez-la sécher complètement avant de continuer.

3 et 3 Privez le Sur surface Utilisation de Rust-Oleum Arrêts Liaison universelle Apprêt.

Suivez les instructions du fabricant pour les temps d’application et de séchage appropriés.

Cette étape est cruciale pour prévenir la rouille future et garantir correctement la couche de finition.

4. Appliquer la peinture à l’aide de Rust-Oleum arrête la rouille avec un pulvérisation personnalisé 5-en-1.

Secouez la boîte vigoureusement pendant au moins 1 minute après que la balle de mélange commence à affronter.

5. Utiliser Les ventilateurs horizontaux verticaux # 4 et n ° 5 pour distribuer la peinture uniformément sur des surfaces plates plus grandes comme les plateaux de table et les dos de chaise.

Tenez la boîte à 10-12 pouces de la surface et utilisez un mouvement de balayage pour appliquer une couche uniforme.

Utilisez un mouvement de balayage pour appliquer une couche uniforme, chevauchant chaque passe d’environ 50%.

Lorsque vous utilisez le ventilateur vertical n ° 4, déplacez la canette dans un mouvement latéral; Lorsque vous utilisez le ventilateur horizontal # 5, déplacez-vous dans un mouvement de haut en bas.

Si vous peignez de grandes surfaces, comme les jambes de table, utilisez le ventilateur horizontal # 5 dans un mouvement de haut en bas, chevauchant chaque passe d’environ 50%.

Remarque: Si vous peignez une large surface, comme un banc, utilisez le ventilateur vertical n ° 4 dans un mouvement latéral, chevauchant chaque passe d’environ 50%.

6. Utilisez le débit bas # 3 pour les coins serrés, les bords et les points difficiles à atteindre. Utilisez la fonction du ventilateur horizontal sur les jambes. Déplacez-vous en bas en bas en longs coups pour une grande couverture.

Le paramètre n ° 3 à faible sortie vous donne plus de contrôle pour les travaux de détail sur vos projets de peinture.

Étape facultative; Pas nécessaire 7. Pour plus de protection et des couleurs durables, répétez ces étapes avec des arrêts émail en cristal de rouille avec un spray personnalisé 5-en-1.

La couche de finition protectrice de l’émail cristallin peut être appliquée dans l’heure suivant la peinture ou après 48 heures.