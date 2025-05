Qu’est-ce que le béton vert? Cela pourrait changer le jeu de construction

La vague de produits en béton vert s’écrasant sur l’industrie du bâtiment est passionnante, et pas seulement parce qu’ils présentent une solution majeure pour le changement climatique. En plus de réduire l’empreinte carbone des nouvelles constructions, les alternatives en béton vert et en béton sont souvent également supérieures en termes de durabilité et de régulation de la température. Certains peuvent même s’auto-guérir.

«Green Concrete change la donne dans la durabilité de la construction», explique Sofia Vyshnevska, co-fondatrice de Newhomesmate. «Ce n’est plus un mot à la mode. Sa croissance est poussée par des restrictions environnementales plus fortes et un désir des consommateurs et des entreprises pour des pratiques de construction plus durables.»

Si vous êtes curieux de l’utiliser pour votre prochain projet, voici ce qu’il faut savoir sur le ciment vert et le béton.

Qu’est-ce que le béton vert?

Le béton vert est une alternative respectueuse de l’environnement au béton ordinaire. Il existe de nombreux types de béton vert, mais le but de tous est de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du processus à forte intensité énergétique de fabrication du ciment régulier (la composante principale du béton).

Ceci est important, car le béton est le matériau artificiel le plus utilisé au monde, et le ciment qui y est utilisé est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre de dioxyde de carbone mondial.

«L’accélération et le déploiement des technologies de béton vert sont donc une étape impérative d’atteindre les émissions de zéro nettes, conduisant à la tendance cruciale des solutions en béton décarbonisées observées aujourd’hui», explique un porte-parole de Carbirete.

Comment le béton vert est-il fabriqué?

Le processus de fabrication de produits verts en béton et en maçonnerie est souvent similaire à la fabrication du ciment traditionnel, mais il utilise à la place des sous-produits industriels qui autrement se perdraient, comme les cendres volantes, les fumées de silice et les scories Blast-Furnace.

«Ce commutateur ne consiste pas seulement à être respectueux de l’environnement; il peut en fait stimuler la durabilité du béton et faciliter le travail», explique Steve Britchford, partenaire principal de Polycote.

Certaines entreprises, comme Carbicrete, vont plus loin dans le décarbonisation. En plus de remplacer le ciment traditionnel par des scories en acier, Carbirete utilise une technologie de minéralisation de carbone pour capturer et piéger le carbone dans ses produits, en le retirant en permanence de l’atmosphère.

Combien coûte le béton vert?

Le coût du béton vert varie. Certains produits sont un peu plus chers, en particulier dans les endroits éloignés des grandes villes, mais d’autres sont comparables.

«Alors que la technologie verte devient plus largement utilisée, l’écart de coût se rétrécit», explique Vyshnevska.

De plus, lorsque vous tenez compte des avantages globaux de Green Concrete, comme des coûts de maintenance inférieurs, une plus grande durabilité, des économies à long terme sur les factures de services publics et les avantages environnementaux, cela vaut généralement l’investissement, explique Britchford.

Avantages et inconvénients en béton vert

Avantages du béton vert

Réduction des émissions de carbone

Généralement plus durable

Souvent une résistance à la traction plus élevée et moins sujet à l’écaillage

Souvent, une meilleure régulation de la température ou une cote thermique

Économies d’énergie à long terme

Allégements fiscaux possibles

Peut aider à obtenir des points LEED pour la certification de construction verte

Souvent particulièrement bien adapté aux projets côtiers et industriels

Recycle les sous-produits industriels qui autrement se déchets

Moins de dommages causés par le paysage et de pollution de la poussière de l’exploitation de carrière

Parfois, l’utilisation de l’eau moins intensive dans la fabrication

Opportunités de conception et d’ingénierie inventives.

«Le ciment vert a tendance à être un excellent choix pour des zones telles que les sous-sols ou les planchers de garage en raison de sa durabilité durable et de sa baisse des changements environnementaux», explique Britchford.

Inconvénients du béton vert

Parfois plus cher, selon le type et le processus impliqués

Pas facilement accessible dans certains endroits

Certains nécessitent une courbe d’apprentissage dans les techniques de construction et l’ingénierie

Le béton vert est-il correct pour mon projet?

Souvent, oui, le béton vert fonctionnera pour votre projet, mais pas toujours. Tout se résume à l’importance de la durabilité pour votre projet par rapport au coût et à la disponibilité des matériaux dans votre emplacement.

«Si la durabilité est importante pour vous et que vous opérez dans une région où le béton vert est accessible, c’est une excellente option», explique Vyshnevska. «Les avantages environnementaux sont énormes et vous contribuerai à créer un avenir plus durable.»

Sur les experts