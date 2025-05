Ford rappelle plus de 120 000 voitures aux États-Unis sur des problèmes de freinage

Les problèmes de freinage sont quelque chose à prendre au sérieux. Si vos freins ne fonctionnent pas correctement, vous ne pouvez pas évaluer avec précision votre distance d’arrêt nécessaire, et par conséquent, votre risque de crash est exponentiellement plus élevé. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment documenté plusieurs rappels de Ford, et l’un d’eux est lié à certains des systèmes de freinage de leurs véhicules; Le rappel a un impact sur plus de 120 000 véhicules sur la route. De plus, ce problème peut vous faufiler, vous ne savez peut-être pas que vous avez des problèmes de freinage avant qu’il ne soit trop tard.

Quels véhicules Ford sont rappelés?

La NHTSA dit que Ford rappelle plus de 120 000 véhicules avec ces problèmes de freinage, y compris le:

Ford F-150 2017

Ford F-150 2018

Expédition Ford 2017

Expédition Ford 2018

Navigateur Lincoln 2017

Navigateur Lincoln 2018

Si vous possédez l’un de ces véhicules, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Ford enverra des lettres du propriétaire avec des instructions supplémentaires fin avril 2025. Exercez autant de prudence que possible jusqu’à ce que vous ayez confirmé si vous possédez ou non l’un des véhicules touchés. Conduisez moins si possible, allez aussi lentement sur la route que possible et laissez une distance d’arrêt supplémentaire entre vous et les véhicules devant vous.

Pourquoi Ford se souvient-il de certains de ses véhicules?

Selon le mémoire de la NHTSA, les véhicules Ford affectés ont des problèmes de freinage. Le maître-cylindre de frein n’est pas scellé correctement et «peut permettre au liquide de frein de fuir du circuit de roue avant dans le seuble de frein». En plus de vous coûter de l’argent, car vous devrez reconstituer votre liquide de frein plus souvent, «une fuite de liquide de frein peut provoquer une fonction de frein réduite et prolonger la distance requise pour s’arrêter, augmentant le risque d’un accident.»

Comment Ford résoudra-t-il ce problème?

Les concessionnaires Ford remplaceront le maître-cylindre de frein. Car a également garanti que «si le maître-cylindre fuit, le seuble de frein sera également remplacé.» Les réparations sont gratuites, alors planifiez le vôtre dès que possible. Votre lettre de notification du propriétaire doit inclure les instructions nécessaires. Si vous avez d’autres questions sur le rappel et les réparations, vous pouvez contacter le service client Ford au 1-866-436-7332. Vous devrez expliquer que vous posez des questions sur le rappel numéro 25S37; C’est une expansion du rappel NHTSA numéro 22V-150. Vous pouvez également appeler la hotline de sécurité du véhicule NHTSA au 1-888-327-4236; Leur nombre pour ce rappel est de 25v236000.

