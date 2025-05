Ce qui sous contrat signifie vraiment sur Zillow

Alors, quand est-il trop tard pour faire une offre? Le statut « en attente » sur Zillow signifie que la vente est plus proche de l’achèvement, et le vendeur ne peut généralement pas accepter d’autres offres à ce stade. La maison est techniquement hors du marché et seules les finalisations restent. Il y a encore une petite chance que la vente tombe et que la maison remonte à la vente, mais ne comptez pas dessus. Cette phase dure généralement quelques jours au plus.

Il y a une exception: si la maison est répertoriée comme «en attente de plus de quatre mois», la vente prend plus de temps que d’habitude, généralement en raison d’une sorte de problème. De nouvelles offres peuvent encore être acceptées. Mais encore une fois, vous voudrez peut-être vérifier la raison de la conservation et si elle se trouve du côté du vendeur ou de l’acheteur avant d’envisager de faire une offre. Bien sûr, si une maison est répertoriée comme vendu sur Zillow, c’est un non-go. Heureusement, ces maisons n’apparaissent pas dans la recherche sur Zillow et n’ont pas de prix indiqué, il est donc facile de les identifier comme indisponibles avant de faire monter vos espoirs.