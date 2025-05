Le drapeau rouge de l’agent immobilier qui pourrait vous coûter une fortune

Que vous achetiez une nouvelle maison ou que vous vendiez votre actuel, trouver le bon agent ou le bon courtier peut être la clé d’une expérience immobilière réussie. Savoir ce qu’il faut rechercher dans un agent immobilier peut inclure de trouver quelqu’un qui vous apporte, qui écoute vos espoirs et vos rêves, et qui a une excellente communication. Mais une bonne chimie n’aidera pas s’ils n’ont pas le maigre sur ce qui se passe dans le quartier.

Les valeurs de la maison sont liées aux quartiers, donc un agent qui ne connaît pas les tenants et aboutissants de l’emplacement spécifique qui vous intéresse fait finalement agiter un drapeau rouge. La marche, les bonnes écoles et un faible taux de criminalité ajoutent tous une valeur immobilière, et tout agent qui vaut son sel peut vous orienter vers des informations pertinentes sur ces facteurs. Bien que de nombreuses informations de base du quartier soient facilement disponibles sur des sites comme GreatSchools.org et NeighbourhoodScout.com – et vous pouvez rechercher les valeurs des maisons vous-même en scannant les ventes récentes sur Redfin et Zillow – qu’en est-il des informations que seul un expert du quartier connaît?