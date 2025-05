Ce style domestique est une valeur énorme sur la côte ouest

Êtes-vous la chasse à la maison dans l’une des meilleures villes de la côte ouest à vivre, comme La Grande ou Richland? Si c’est le cas, alors soyez à l’affût du style domestique le plus précieux de la région: la transition. Selon un rapport d’analyse des données de Notriangle Studio, un service de conception 3D, les maisons de transition ont été considérées comme le style de maisons le plus précieux dans les États de la côte ouest tels que Washington et l’Oregon. Ce style est essentiellement une fusion de design contemporain et moderne et d’éléments classiques traditionnels. Jenn Feldman, une architecte d’intérieur basée à Los Angeles, a déclaré à Architectural Digest que « les espaces de transition sont définis par une esthétique tonale, texturelle, monochromatique et minimale ». Considérez-le comme un style hybride qui vous offre le meilleur des deux mondes.

Ce mélange parfait d’ancien et de nouveau explique pourquoi les maisons de transition sont si attrayantes pour tant d’acheteurs. Lorsque les gens pensent à la côte ouest, ils pourraient imaginer des espaces calmes, paisibles et sereins; Les maisons de style transition incarnent toutes ces qualités. Maintenant, un style architectural populaire, ces types de maisons se sentent à la mode et actuels, mais pas froids comme les maisons ultra-modernes peuvent souvent ressentir. Le style permet également toutes sortes de meubles, ce qui les rend parfaits pour les personnes qui aiment changer de temps en temps.